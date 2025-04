„Dobre, smaczne jedzenie oparte na jakościowych produktach oraz profesjonalny, serdeczny serwis to dwa podstawowe filary najlepszych Restauracji. Gościnność musi być szczera i wypływająca z serca. Goście Restauracji bardzo szybko wyłapują fałsz. Autentyczność serwisu, przekonanie że jestem tu, gdzie chcę być i chęć niesienia profesjonalnej obsługi jest konieczna, a przeze mnie osobiście, w moich restauracjach, wymagana. Nie inaczej jest w Butchery&Wine Gdynia te zasady są wpisane w DNA tej Restauracji” - wypowiada się Daniel Paweł właściciel Restauracji Butchery&Wine Gdynia oraz Ferment Group (Top Restaurator w Polsce 2022 i 2023 wg Forbes).

"Gościnność to po japońsku omotenashi. Jest kluczowym aspektem całego doświadczenia kulinarnego, jakim jest wizyta w Restauracji. Omotenashi jest tak samo ważne, jak smak potrawy. Bardzo staramy się, aby w naszej restauracji gość poczuł się dobrze ugoszczony” - mówi Chef Alon Than z Kago Sushi (Warszawa i Lublin).

Chef Michał Szcześniak z Restauracji Elixir by Dom Wódki w Warszawie dodaje: „Dla mnie jest to kultura obsługi i pełne zaopiekowanie na każdym etapie pobytu w Elixir By Dom Wódki, dzięki czemu nasi Goście przeżywają niezapomniany spektakl kulinarny. Gościnność to także najwyższej jakości sezonowy produkt na talerzu, troska o każdy moment spędzony w niepowtarzalnej atmosferze naszej Restauracji”.

Z perspektywy managerów Restauracji i Restauratorów Nowa Gościnność ma jeszcze szersze znaczenie: „Nowa Gościnność to gościnność oparta na wiedzy. Wiedzy o winie, winnicach, regionie z którego je importujemy, produktach, metodach przygotowania dań i ich historii oraz wiedzy o serwisie i jego elementach technicznych. W naszym winebarze staramy się nieustannie uczyć i poszerzać horyzonty wiedzy oraz utrzymywać standard w obsłudze gości. Służą temu regularne szkolenia i degustacje. Każdy członek zespołu bierze w nich udział aby później móc tę wiedzę przekazywać Gościom w trakcie serwisu i pokazywać im to co sami uwielbiamy” mówi Jan Sierszuła Manager/ Sommelier warszawskiego wine-baru Frank.

fot. materiały prasowe

„Świat się zmienia i staje się pełen pasjonatów alkoholu, jedzenia i podróży. Coraz większa jest wiedza i doświadczenie Gości, którzy sami gotują lub podróżują w najodleglejsze krańce świata. Coraz większym wyzwaniem dla wielu miejsc staje się nadążenie za autentycznymi albo nowymi smakami. (...) Nowa Gościnność odnosi się również do swoich podstaw czyli umiejętności goszczenia po prostu i nawiązania kontaktu z Gośćmi, dlatego jako Rabbit staramy się utrzymać wyjątkową atmosferę, tak, aby każda wizyta była wyjątkowa. Umiejętność ta, wspólnie z opowiadaniem o potrawach i wiedzą, to niezmienny gwarant zadowolenia” podsumowuje Andrzej Rachwalski - jak sam mówi - rocznik słuszny, od wielu lat związany z gastronomią na różnych poziomach od barbacaka po brand ambasadora. Przede wszystkim barman z pasją i ciągłą chęcią rozwoju. Dziś odpowiedzialny za krakowskie koncepty William Rabbit & Co oraz Hilo Bistro & Bar.

Nowej Gościnności skosztować można w największych regionach Polski: Krakowie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie, Wrocławiu, oraz na Śląsku, w Szczecinie i Łodzi. W ramach Festiwalu odwiedzić można najlepsze Restauracje premium w Polsce, zarówno z półki fine dining, jak i ambitnych i aspirujących Restauracji ze świetnym produktem i warsztatem. Swoje popisowe menu przygotowały takie Restauracje jak wrocławskie Forum Kulinarne, szczecińska Restauracja Karkut, Winestone w Katowicach, poznański Dram Bar: Cocktails & Kitchen czy Farma Bii z okolic Łodzi.

Zapoznać się z pełną listą Restauracji oraz dokonać rezerwacji można na stronie https://FineDiningWeek.pl/. Na Gości czekają doświadczenia restauracyjne dostępne w specjalnej festiwalowej cenie: 3 dania + amuse-bouche i koktajl za 99 zł, 5 dań + amuse-bouche i koktajl za 179 zł, które teraz dostępne są z dodatkowym rabatem z kodami:

- 3DNI25PLN - kod daje -25 zł na rezerwacje w poniedziałki, wtorki i środy

- GRUPA50PLN - kod daje -50 zł na rezerwację dla 5 i więcej osób

Stoliki na najbliższy weekend szybko znikają!

Festiwal trwa tylko do 31 lipca 2023.

