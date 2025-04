Na jakie warunki można tu liczyć?

Popularność Costa Brava sprawia, że zagospodarowanie turystyczne tego regionu jest coraz lepsze. Na turystów czekają tu wspaniałe apartamenty wakacyjne oraz domy letniskowe, których wynajem często nie przekracza ceny 1000 złotych za tygodniowy pobyt kilku osób. Dla podróżujących w większych grupach oraz dla rodzin stawiających na prywatność, niezależność oraz wygodę, są one wyjątkowo atrakcyjnymi kwaterami.

Z jakich możliwości można skorzystać na Costa Brava? Oferty domów wakacyjnych w Hiszpanii na edom.pl to wiele ciekawych propozycji, które zadowolą wygodnych i oszczędnych zarazem turystów. Na tych, którzy zamierzają odwiedzić Hiszpanię, czeka tu ponad 30 tysięcy ofert wynajmu domów oraz mieszkań wakacyjnych. Ponad 6,5 tysiąca stanowią wakacyjne kwatery na terenie Costa Brava. Jakie są ich ceny? Apartamenty dla 4-5 osób to wydatek około 1100-1200 złotych tygodniowo. Wakacyjne domy dla 6 osób można tu znaleźć już za 1300-1500 złotych tygodniowo, zapewniając sobie tym samym dostęp do własnej kuchni, parkingu lub własnego basenu. Świetne zagospodarowanie stało się jednym z największych walorów Urwistego Wybrzeża. A jakie atrakcje turystyczne przyciągają letników na jego teren?



Costa Brava dla miłośników sztuki: Trójkąt Dalego

Choć to Girona jest najważniejszym punktem na turystycznej mapie tego wybrzeża, wielu turystów najbardziej intryguje Trójkąt Dalego. Tworzą go te miejscowości, w których artysta przebywał, tworzył i szukał inspiracji do swych prac. Na turystów czekają tu obecnie ciekawe muzea i galerie, w których można zapoznać się z twórczością tego niezwykłego malarza. Wspaniałym muzeum przyciąga Figueres, którego walorem jest również piękna zabudowa oraz malownicza okolica.

Port Lligat to kolejna ważna miejscowość dla miłośników surrealizmu. Tu czeka na nich dom artysty, którego zwiedzenie staje się wspaniałym przeżyciem. Obiektem, którego w czasie wycieczki po Costa Brava nie można pominąć, jest też zamek Gali w miejscowości Pubol. W rezydencji należącej do żony malarza można dziś zwiedzić ciekawe muzeum, które pozwala lepiej poznać życie i twórczość Dalego.

Przyrodnicze skarby Urwistego Wybrzeża

Costa Brava jest też krainą przyjazną dla turystów kochających przyrodę. Mimo rozwoju turystyki, w dalszym ciągu zachowały się tu malownicze fragmenty dzikiego wybrzeża. Kuszą one pięknem krajobrazu oraz bogactwem fauny i flory. Gdzie warto się wybrać w poszukiwaniu takich atrakcji? Cap de Creus to piękny park natury, który swym krajobrazem może zachwycić każdego. Malowniczy półwysep wcinający się w morską otchłań jest tu główną atrakcją. Piękno podwodnego świata można z kolei podziwiać w tych parkach morskich, które oferują jednocześnie możliwość nurkowania. Te najciekawsze to Illes Medes oraz Ses Negres, których największym bogactwem są wspaniałe rafy koralowe.

Costa Brava to różnorodność atrakcji i pięknych krajobrazów. Ta część hiszpańskiego wybrzeża przyciąga też świetnym zagospodarowaniem, dzięki czemu turyści mogą tu liczyć na komfortowe warunki pobytu w wakacyjnych apartamentach. Nic dziwnego, że Urwiste Wybrzeże stało się jedną z najwspanialszych wizytówek Hiszpanii. Pobyt w tej części kraju to gwarancja udanego wypoczynku i spędzenia czasu w wyjątkowo atrakcyjny sposób.

