Zaręczyny to chwila, którą wspomina się do końca życia. Dlatego warto zadbać, aby była wyjątkowa. Może warto zabrać ukochaną osobę w niezwykłe miejsce? Dzisiaj przygotowałyśmy dla was 7 miejsc, w których zaręczyny będą jednym z najpiękniejszych momentów w życiu.

1. Hotel Diva Opera (Paryż, Francja)

fot: Hotel Diva Opera/booking.com

Hotel Diva Opera znajduje się w centrum Paryża, w pobliżu bulwarów Grands Boulevards z wieloma teatrami, kinami, bistrami oraz restauracjami. Obiekt oferuje dźwiękoszczelne pokoje, z których część dysponuje balkonem.

Wszystkie pokoje w Hotelu Diva Opera są nowocześnie urządzone i wyposażone w klimatyzację oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów kablowych. W każdym pokoju do dyspozycji Gości jest też łazienka z wanną lub prysznicem. W wybranych pokojach zapewniono bezpłatne WiFi, a do wszystkich można się dostać windą.

fot: Hotel Diva Opera/booking.com

Codziennie rano w jadalni serwowane jest śniadanie kontynentalne. W hotelowym salonie dostępna jest bezpłatna kawa i napoje.

Hotel Diva Opera położony jest 400 metrów od stacji metra Grands Boulevards, z której można dojechać bezpośrednio do Wieży Eiffla i Bastylii. Hotel Diva Opera oddalony jest od obiektu o 15 minut spacerem, a spacer do Luwru oraz ogrodów Tuilerii zajmuje 20 minut.

9. dzielnica to świetny wybór dla osób, które interesują się zakupami, sztuką i spacerami po mieście.

Co zawiera oferta?



Oferta obejmuje wynajem nowocześnie urządzonego i wyposażone w klimatyzację oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów kablowych. W każdym pokoju do dyspozycji gości jest też łazienka z wanną lub prysznicem. W wybranych pokojach zapewniono bezpłatne WiFi, a do wszystkich można się dostać windą. Zameldowanie jet od godziny 14.30, a wymeldowanie do godziny 12.00. Śniadanie jest dodatkowo płatne.

fot: Hotel Diva Opera/booking.com

Odległość od najważniejszych atrakcji Paryża:

Gare de l'Est Metro Station -1 km

Dworzec kolejowy Gare du Nord - 1 km

Opéra Garnier - 1,1 km

Luwr - 1,5 km

Bazylika Sacré-Cœur - 1,6 km

Katedra Notre Dame - 2,3 km

Opéra Bastille - 3 km

Łuk Triumfalny - 3,7 km

Jak dojechać?



Najlepiej polecieć samolotem z dowolnie wybranego miasta w Polsce. Atrakcyjne oferty znajdziecie na: tripsta.pl, momondo.pl, skyscanner.pl.

Średnia cena za nocleg:

Cena za 2 noclegi (13-15.02) dla 2 osób to wydatek ok. 263 euro.

Średnia cena za wypożyczenie samochodu:



Atrakcyjne oferty wynajmu samochodu znajdziecie na rentalcars.com i holidaycars.com. Wypożyczenie auta na 2 dni kosztuje w Paryżu od 265 zł (Renault Twingo) do nawet 765 zł (Citroen DS4).

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAREZERWOWAĆ HOTEL >>>

2. Hotel Independent (Rzym, Włochy)

fot: Hotel Independent/agoda.com

W Hotelu Independent będziesz czuć się jak w domu, dzięki gościnności i jakości oferowanych tu usług. Dzięki oddaleniu o zaledwie 2 km od centrum miasta, goście mogą cieszyć się doskonałym dostępem do głównych atrakcji miasta. Goście Hotelu Independent pokochają jego idealną lokalizację i bliskie sąsiedztwo takich atrakcji jak Museo Nazionale Romano: Terme di Diocleziano, Sviluppo roma supermercati, Diocletian Bath and the Octagonal Hall.

fot: Hotel Independent/agoda.com

Atmosfera panująca w hotelu Hotel Independent wyczuwalna jest w każdym z pokoi. Szafa, bezpłatna herbata, ręczniki, drewniana podłoga/parkiet, bezpłatna kawa instant to tylko niektóre z udogodnień dostępnych w tym obiekcie. Oprócz tego, szeroki wybór zajęć rekreacyjnych oferowanych przez hotel zapewnia, że nikt nie będzie się nudził podczas pobytu w tym miejscu. Wyróżniający się świetną lokalizacją oraz wieloma udogodnieniami, Hotel Independent sprosta oczekiwaniom naprawdę wielu gości.

Co zawiera oferta?



Hotel Independent na pierwszym miejscu stawia zadowolenie swoich gości. Dlatego też oferuje najlepszą obsługę oraz wszelkie wygody. Podczas pobytu w tym wspaniałym hotelu, goście mogą korzystać z takich usług jak darmowe Wi-Fi we wszystkich pokojach, codzienne sprzątanie, usługi taxi, usługi biletowe, całodobowa recepcja. W cenę pokoju wliczone jest śniadanie w formie bufetu, które obejmuje produkty organiczne i lokalne, dania bezglutenowe i nie zawierające laktozy. Zameldowanie jest możliwe od godziny 14.00, a wymeldowanie do godziny 11.00.

fot: Hotel Independent/agoda.com

Jak dojechać?



Najlepiej polecieć samolotem z dowolnie wybranego miasta w Polsce. Atrakcyjne oferty znajdziecie na: tripsta.pl, momondo.pl, skyscanner.pl.

Średnia cena za nocleg:

Za 2 noce (13-15.02) dla 2 dorosłych osób trzeba zapłacić:

Pokój Klasyczny (Classic Room) - cena, ok. 111 euro

Pokój o podwyższonym standardzie (Superior Room) - cena, 125-158 euro

Pokój Deluxe (Deluxe Room) - cena, ok. 154 euro

Apartament Junior (Junior Suite Room) - cena, ok. 186 euro

fot: Hotel Independent/agoda.com

Średnia cena za wypożyczenie samochodu:



Atrakcyjne oferty wynajmu samochodu znajdziecie na rentalcars.com i holidaycars.com. Wypożyczenie samochodu w Rzymie na 2 dni kosztuje od 126 zł (Fiat Panda) do 336 zł (Nissan Qashqai).

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAREZERWOWAĆ HOTEL >>>

3. Bo33 Hotel Family & Suites (Budapeszt, Węgry)

fot: Bo33 Hotel Family & Suites/hrs.com

Bo33 Hotel Family & Suites jest idealnym miejscem dla osób chcących mieć gwarancję cichego i przyjemnego pobytu w Budapeszcie. Na gości czekają 62 miłe i komfortowe pokoje. Niektóre pokoje posiadają balkon i istnieje możliwość rezerwacji przytulnego pokoju rodzinnego dla gości przybywających z dziećmi.

fot: Bo33 Hotel Family & Suites/hrs.com

Co zawiera oferta?

Bo33 Hotel Family & Suites oferuje obfite śniadanie w formie bufetu, szampana, bezpłatny bezprzewodowy dostęp do internetu, bezpłatny wstęp do centrum odnowy biologicznej i fitness, holu i bar z przekąskami w ciągu 24 godzin dziennie, a głęboka garażowych dla wygody gości. W cenę wliczone jest śniadanie. Zameldować można się najwcześniej o godzinie 14.00, a wymeldować się należy do godziny 11.00.

fot: Bo33 Hotel Family & Suites/hrs.com

Jak dojechać?



Najlepiej polecieć samolotem z dowolnie wybranego miasta w Polsce. Atrakcyjne oferty znajdziecie na: tripsta.pl, momondo.pl, skyscanner.pl.

Średnia cena za nocleg:

Za 2 noce (13-15.02) dla 2 osób dorosłych trzeba zapłacić:

Pokój standardowy - cena, ok. 82 euro

Pokój z balkonem - cena, ok. 111 euro

Pokój komfortowy - cena, ok. 121 euro

fot: Bo33 Hotel Family & Suites/hrs.com

Średnia cena za wypożyczenie samochodu:



Atrakcyjne oferty wynajmu samochodu znajdziecie na rentalcars.com i holidaycars.com. Wypożyczenie samochodu na 2 dni w Budapeszcie to koszt od 183 zł (Volkswagen UP) do 439 zł (Skoda Octavia).

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAREZERWOWAĆ HOTEL >>>

4. Novotel Monte-Carlo (Monte Carlo, Monako)

fot: Novotel Monte-Carlo/booking.com

Hotel Novotel Monte-Carlo jest położony 12 minut spacerem od plaży. Obiekt Novotel Monte-Carlo znajduje się w sercu Księstwa Monako, w odległości krótkiego spaceru od dworca kolejowego, placu Place du Casino oraz centrum kongresowo-konferencyjnego Grimaldi Forum. Hotel Novotel Monte-Carlo oferuje sezonowy odkryty basen z leżakami, siłownię oraz łaźnię turecką.

fot: Novotel Monte-Carlo/booking.com

Wszystkie pokoje i apartamenty w hotelu Novotel Monte-Carlo są klimatyzowane i dysponują biurkiem i bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do internetu. Każdy pokój obejmuje łazienkę, a z niektórych z nich roztacza się widok na basen i ogród.

Co zawiera oferta?

fot: Novotel Monte-Carlo/booking.com

Hotel Novotel Monte-Carlo zapewnia gościom szeroki wybór opcji śniadaniowych, w tym amerykańskie śniadanie w formie bufetu, a także obsługę pokoju i szybkie śniadanie serwowane w barze. Lokal Novotel Cafe serwuje dania kuchni śródziemnomorskiej, którymi można delektować się w ogrodzie. Bar na miejscu zaprasza na przekąski w porze lunchu i kolacji.

fot: Novotel Monte-Carlo/booking.com

Obiekt udostępnia 2 komputery. Budynek Casino de Monte-Carlo jest oddalony od hotelu o 600 metrów, a spacer do Portu Herkulesa zajmuje niecałe 10 minut. Dojście do popularnej dzielnicy Monaco-Ville zajmuje 20 minut.

Monte Carlo City Centre to świetny wybór dla osób, które interesują się hazardem, butikami luksusowych marek i atmosferą miejsca.

Jak dojechać?



Najlepiej polecieć samolotem z dowolnie wybranego miasta w Polsce. Atrakcyjne oferty znajdziecie na: tripsta.pl, momondo.pl, skyscanner.pl.

Średnia cena za nocleg:

Cena za 2 noce (13-15.02) za 2 osoby dorosłe to cena:

Apartament typu Junior Suite z podwójnym łóżkiem, sofą, widokiem na morze i śniadaniem - cena, ok. 530 - 589 euro

Średnia cena za wypożyczenie samochodu:



Atrakcyjne oferty wynajmu samochodu znajdziecie na rentalcars.com i holidaycars.com. Cena wypożyczenia samochodu na 2 dni w Monte Carlo to wydatek od 525 zł (Peugeot 108) do 1097 zł (BMW 3-series GT).

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAREZERWOWAĆ HOTEL >>>

5. Golden Star (Praga, Czechy)

fot: Golden Star/booking.com

Hotel Golden Star mieści się w imponującym barokowym budynku położonym u stóp Zamku na Hradczanach. Oferuje on panoramiczne widoki na dzielnicę Mala Strana, która oddalona jest od niego o 5 minut spacerem. Spacer na Stare Miasto i do Mostu Karola zajmuje 15 minut. We wszystkich pomieszczeniach można korzystać z bezpłatnego WiFi.

fot: Golden Star/booking.com

Odnowiony w 2016 roku hotel Golden Star szczyci się 270-letnią klatką schodową i bogato zdobionymi sufitami. Wszystkie pokoje wyposażone są w designerskie meble, indywidualnie regulowaną klimatyzację, minibar oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych. W każdym z nich mieści się nowoczesna łazienka z wanną lub prysznicem oraz suszarką do włosów. Z pokoi w hotelu Golden Star roztacza się widok na dzielnicę Mala Strana, Trakt Królewski, Zamek na Hradczanach lub Stare Miasto.

Praga to świetny wybór dla osób, które interesują się architekturą, historią i romantycznymi wyjazdami. Ten obiekt w Pradze jest także wysoko oceniany ze względu na lokalizację. Goście są z niej bardziej zadowoleni w porównaniu z innymi obiektami.

W okolicy hotelu Golden Star znajduje się mnóstwo miejsc, w których można dobrze zjeść.

fot: Golden Star/booking.com

Co zawiera oferta?

W restauracji z zabytkowym sklepieniem serwowane są typowe dania kuchni czeskiej i międzynarodowej oraz śniadanie w formie bufetu. W holu hotelu Golden Star przygotowano bezpłatny punkt internetowy.

Zameldowanie jest możliwe od godziny 14.00 do 24.00, a wymeldowanie jest możliwe od godziny 01.00 w nocy do 11.00 przed południem. W cenę pokoju jest wliczone śniadanie.

Odległość od najpopularniejszych atrakcji turystycznych:

Most Karola - 1,1 km

Ratusz Staromiejski z zegarem astronomicznym - 1,7 km

Rynek Staromiejski w Pradze - 1,7 km

Plac Wacława - 2,3 km

Muzeum Narodowe w Pradze - 2,6 km

Ogród zoologiczny w Pradze - 3,1 km

Wyszehrad 3,2 km

Jak dojechać?



Najlepiej polecieć samolotem z dowolnie wybranego miasta w Polsce. Atrakcyjne oferty znajdziecie na: tripsta.pl, momondo.pl, skyscanner.pl.

Średnia cena za nocleg:

Cena za 2 noce (13-15.02) za 2 osoby dorosłe to cena:

Pokój dwuosobowy typu Standard - cena, ok. 194 - 228 euro

fot: Golden Star/booking.com

Średnia cena za wypożyczenie samochodu:



Atrakcyjne oferty wynajmu samochodu znajdziecie na rentalcars.com i holidaycars.com. Cena wypożyczenia samochodu w Pradze na 2 dni to koszt od 131 zł (Chevrolet Spark) do 266 zł (Ford Mondeo).

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAREZERWOWAĆ HOTEL >>>

6. Hotel Sans Souci Wien (Wiedeń, Austria)

fot: Hotel Sans Souci Wien/booking.com

Hotel Sans Souci Wien usytuowany jest naprzeciwko Dzielnicy Muzeów, 5 minut spacerem od biegnącego w centrum Wiednia bulwaru Ringstraße.

W hotelu Sans Souci znajduje się bar oraz restauracja La Veranda, która zaprasza na potrawy kuchni austriackiej i międzynarodowej.

fot: Hotel Sans Souci Wien/booking.com

Pokoje są przestronne, a ich eleganckie wnętrza zdobią prace różnych znanych artystów. Wyposażenie pokoi obejmuje klimatyzację, minibar, telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów satelitarnych oraz stację dokującą do iPoda. Podłogi wyłożone zostały parkietem. W każdym pokoju znajduje się łazienka ze szlafrokami, zestawem kosmetyków i suszarką do włosów.

To świetny wybór dla osób, które interesują się zakupami, muzeami i jedzeniem. W okolicy obiektu Hotel Sans Souci Wien znajduje się mnóstwo miejsc, w których można dobrze zjeść.

Zaledwie 2 minuty spacerem dzielą obiekt od stacji metra Volkstheater (linie U2 i U3). Spacer z hotelu do katedry św. Szczepana zajmuje 15 minut.

fot: Hotel Sans Souci Wien/booking.com

Co zawiera oferta?

W hotelu Sans Souci znajduje się duże spa Sans Souci z krytym basenem. Oferta hotelu obejmuje także bezpłatne WiFi.

W spa Sans Souci można bezpłatnie korzystać z sauny, łaźni parowej i strefy relaksacyjnej. Do dyspozycji gości jest też nowoczesne centrum fitness, w którym można poćwiczyć pod okiem osobistego trenera.

Goście mogą korzystać z publicznego parkingu zlokalizowanego w Dzielnicy Muzeów. Hotel zapewnia usługę parkingowego. Oferta obejmuje śniadanie.

Jak dojechać?



Najlepiej polecieć samolotem z dowolnie wybranego miasta w Polsce. Atrakcyjne oferty znajdziecie na: tripsta.pl, momondo.pl, skyscanner.pl.

Średnia cena za nocleg:

Cena za 2 noce (13-15.02) za 2 osoby dorosłe to cena:

Pokój dwuosobowy typu Superior z 1 lub 2 łóżkami - cena, ok. 610 - 678 euro

Luksusowy pokój dwuosobowy z 1 lub 2 łóżkami - cena, ok. 646 - 718 euro

fot: Hotel Sans Souci Wien/booking.com

Średnia cena za wypożyczenie samochodu:



Atrakcyjne oferty wynajmu samochodu znajdziecie na rentalcars.com i holidaycars.com. Za wypożyczenie samochodu w Wiedniu na 2 dni to koszt od 368 zł (Suziki Swift) do 822 zł (Volkswagen Passat).

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAREZERWOWAĆ HOTEL >>>

7. Hotel Amberton (Wilno, Litwa)

fot: Amberton/booking.com

Hotel Amberton położony jest w sercu wileńskiej Starówki, zaledwie kilka kroków od Placu Katedralnego. Główna aleja handlowa w Wilnie oddalona jest o zaledwie 30 metrów, a Pałac Wielkich Książąt Litewskich usytuowany jest 200 metrów od obiektu. W pobliżu hotelu Amberton zlokalizowane są liczne sklepy, kawiarnie i restauracje.

W restauracji hotelu Amberton, La Cave można delektować się daniami kuchni francuskiej, jednocześnie podziwiając widok na katedrę. Vilnius Old Town to świetny wybór dla osób, które interesują się kościołami, historią i architekturą.

fot: Amberton/booking.com

Co zawiera oferta?

Hotel Amberton oferuje klimatyzowane pokoje wyposażone w biurko oraz telewizor z płaskim ekranem i dostępem do kanałów telewizji kablowej. W pokojach zapewniono bezpłatny dostępu do internetu.

Pokoje w obiekcie Amberton charakteryzują się klasycznym wystrojem z jasnymi ścianami i drewnianymi meblami. Wszystkie pokoje wyposażone są w sejf i minibar. Każdy pokój obejmuje łazienkę z suszarką do włosów oraz wanną lub prysznicem.

fot: Amberton/booking.com

O poranku w restauracji hotelu Amberton serwowane jest śniadanie w formie bufetu. Latem na miejscu dostępna jest także kawiarnia na świeżym powietrzu.

Jak dojechać?



Najlepiej polecieć samolotem z dowolnie wybranego miasta w Polsce. Atrakcyjne oferty znajdziecie na: tripsta.pl, momondo.pl, skyscanner.pl.

Średnia cena za nocleg:

Cena za 2 noce (13-15.02) za 2 osoby dorosłe to cena:

Pokój dwuosobowy z 1 lub 2 łóżkami - cena, ok. 152 - 169 euro

Pokój dwuosobowy typu Deluxe z 1 lub 2 łóżkami - cena, ok. 188 - 209 euro

Apartament typu Suite - cena, ok. 242 - 269 euro

fot: Amberton/booking.com

Średnia cena za wypożyczenie samochodu:



Atrakcyjne oferty wynajmu samochodu znajdziecie na rentalcars.com i holidaycars.com. Za wypożyczenie samochodu w Wilnie na 2 dni to koszt od 137 zł (Volkswagen Polo) do 483 zł (Toyota Avensis 4D).

KLIKNIJ TUTAJ ABY ZAREZERWOWAĆ HOTEL >>>

