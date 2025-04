Najwięcej niecodziennych uwag dotyczy jedzenia. Obsłudze zgłaszane były takie wnioski jak zapewnienie 15 ogórków dziennie, serwowanie tylko prawego udka kurczaka czy dostarczanie do pokoju szklanki wody, punktualnie, co godzinę przez całą noc. Dziwne wymagania, które stale pojawiają się na liście niezwykłych próśb gości hotelowych, dotyczą także łazienek. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Skyscanner niektórzy wczasowicze życzą sobie kąpieli w miodzie lub mleku czekoladowym. Jeden z gości poprosił także o to, by w jego toalecie płynęła woda mineralna.

Reklama

Najbardziej niecodzienne prośby ujawnione przez obsługę hoteli:

Szklanka wody podawana co godzinę w ciągu nocy

15 ogórków dziennie

Toaleta wypełniona wodą mineralną

Kąpiel w miodzie

Dźwięk dzwoneczków (takich, jakie zwykle zakłada się kozom) ułatwiający zasypianie

Wyłącznie prawe udka kurczaka

Zdechła mysz

Kąpiel w mleku czekoladowym

16 poduszek (dla jednego gościa)

Zupa z krokodyla

Badanie przeprowadzone z udziałem 400 pracowników hoteli z całego świata ujawniło także niecodzienne skargi gości. Personel zanotował między innymi zażalenia od wczasowiczów, którzy domagali się zwrotu kosztów, ponieważ ich pies nie był zadowolony z pobytu. Inny gość z kolei zażądał zwrotu pieniędzy, gdyż przez chrapanie swojej dziewczyny nie mógł zasnąć. Dla niektórych osób to lokalizacja jest najważniejsza, dlatego trudno nie współczuć pracownikom hotelu w Mayfair, prestiżowej dzielnicy Londynu oraz obsłudze włoskiego hotelu oddalonego o 80 km od wybrzeża. W obu przypadkach musieli oni dyplomatycznie udobruchać swoich gości, którzy byli zawiedzeni swoją sypialnią… bez widoku na morze.

Najbardziej niecodzienne skargi ujawnione przez obsługę hoteli:

Zbyt białe prześcieradła

Zbyt niebieskie morze

Za zimne lody

Za duża wanna

Chrapanie partnerki nie pozwoliło się wyspać (prośba o zwrot kosztów)

Niezadowolenie psa z pobytu (prośba o zwrot kosztów)

Brak widoku na morze (w londyńskiej dzielnicy Mayfair i włoskim hotelu oddalonym 80 km od wybrzeża)

Brak steków w wegetariańskim menu

Zbyt przystojny kelner

Matce Pana Młodego nie zaoferowano apartamentu dla nowożeńców

"Personel hoteli gotowy spełnić nawet najbardziej różnorodne życzenia gości, ma szansę sprawić, że pobyt naprawdę zapadnie im w pamięci. Badanie przeprowadzone przez Skyscanner pokazuje, iż oczekiwania klientów są niekiedy dość niezwykłe – od zapewnienia kozich dzwoneczków ułatwiających zaśnięcie, do specjalnego menu zawierającego 15 ogórków dziennie. Z pewnością podróżujący w dzisiejszych czasach poszukują wartości dodanej podczas swojego pobytu w hotelu i wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom to dobry sposób na zaskarbienie sobie ich sympatii i lojalności" – mówi Magdalena Greloff, Marketing Manager w Skyscanner.

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych Skyscanner.