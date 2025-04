Najczystsze plaże i kąpieliska w Europie to...? Gdzie mamy gwarantowany komfort, higienę, pogodę i odpowiednią temperaturę wody? Podpowiadamy i sprawdzamy, jak wypada polskie morze w porównaniu z zagranicznymi plażami.



Najczystsze kąpieliska w Europie

Najczystsze kąpieliska w Europie według badań mają Cypr i Słowenia. Ostatnie badania jakości wody, przeprowadzane zostały w 22 000 europejskich kąpieliskach, rzekach i jeziorach, w Szwajcarii oraz w Albanii, przez Europejską Agencję Środowiska (EEA). Zaraz za Cyprem i Słowenią, gdzie wszystkie miejsca kąpieli (100 proc.) otrzymały ocenę „doskonałą”, są Malta (99 proc.), Chorwacja (95 proc.) i Grecja (93 proc.).

Najbrudniejsze kąpieliska w Europie

Największy odesetek kąpielisk o „niedostatecznej” jakości wody zanotowano w Estonii (6 proc.), Holandia (5 proc.), Belgia (4 proc.), Francja (3 proc.), Hiszpania (3 proc.) i Irlandia (3 proc.). Polskie kąpieliska pod tym względem klasyfikują się na średnim poziomie. Z 83 nadbałtyckich plaż nieco ponad ¾ otrzymało status „doskonałe”, a żadna z pozostałych nie otrzymała oceny niezadowalającej. Na 122 kąpieliska nad rzekami i jeziorami status „doskonałe” otrzymało ponad 60 proc. Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Środowiska, podkreślił, że jakość wody w kąpieliskach europejskich uległa poprawie w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci – odkąd nie zanieczyszczamy już bezpośrednio europejskich wód tak dużą ilością ścieków.

Najcieplejsza woda w Europie

Przy wyborze miejsca na wakacje oprócz czystych wód duże znaczenie ma również ich temperatura. Nad polskim morzem w miesiącach wakacyjnych temperatura ta waha się od 17 st. Celsjusza (Kołobrzeg, Ustka) do 20 st. Celsjusza (Zatoka Pucka). Tymczasem woda w Morzu Śródziemnym ma w lecie temperaturę od 21 - 23 st. Celsjusza (okolice greckiej wyspy Lesbos) do 30 - 31 st. Celsjusza (turecka Alanya, Cypr). Sezon kąpielowy zaczyna się, gdy temperatura wody osiągnie lub przekroczy 18 st. Celsjusza i trwa nad Morzem Śródziemnym od czerwca do września, podczas gdy nad Bałtykiem średnio 13 dni.

Najsłoneczniejsza pogoda w Europie

Pogoda to kolejny element, który ma znaczenie dla nas przy planowaniu wakacji. Z analizy, którą przeprowadził Travelplanet.pl, na podstawie raportów pogodowych z ostatniej dekady wynika, że pogoda nad Bałtykiem to prawdziwa loteria, a lipiec i sierpień są najbardziej deszczowymi miesiącami w roku. Statystycznie, na tydzień wakacyjnego pobytu na polskich plażach, 3-4 dni są deszczowe. Z kolei prawdopodobieństwo opadów w krajach basenu Morza Śródziemnego w tym czasie, spada niemal do zera.

