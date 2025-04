Postaw na relaks, spokój i prawdziwą błogość w mazowieckim kompleksie hotelowym Manor House SPA**** – Pałac Odrowążów*****. To prawdziwa enklawa dla dorosłych (hotel bez dzieci), synonim luksusu i relaksacyjnych właściwości SPA.

Z dala od zgiełku

fot. Mat. prasowe / Witalna Wioska SPA w otoczeniu zabytkowego parku w Chlewiskach

Manor House to malownicza posiadłość położona w Chlewiskach, 130 km od Warszawy. Spokój i cisza, bliskość przyrody i dobre siły natury sprawiają, że miejsce to nazywane jest przez wielu Polskim Centrum Biowitalności. Pobyt w 4 i 5-gwiazdkowym hotelu zapewnia relaks na najwyższym poziomie. Dlaczego warto się tam wybrać? Przede wszystkim to czas tylko dla siebie, niepowtarzalny rodzaj odpoczynku, wzmacniania organizmu i sił witalnych naturalnymi sposobami.

Cudowna moc wody

Hydroterapia, a więc wodolecznictwo, praktykowane jest od lat. Ma wiele właściwości terapeutycznych. Może pozytywnie wpłynąć na:

poprawę ukrwienia skóry

bóle mięśniowe

redukowanie stresu

odprężenie

nawilżenie skóry

witalność i odporność

pobudzenie układu krążenia i metabolizm

„Zdrowy dzięki wodzie”, czyli SPA w Manor House

Wiesz, że ciało dorosłego człowieka w około 65% składa się z wody? To dlatego ma ona tak duże znaczenie dla naszego prawidłowego rozwoju i dobrego samopoczucia. Z jakich możliwości warto skorzystać będąc w Manor House?



Woda Grandera

W całym kompleksie Manor House ożywia się wodę metodą Grandera. Oznacza to specjalny proces wydobycia z wody czystości, siły i piękna. W tak zrewitalizowanej wodzie można brać kąpiele w bezchlorowym basenie z rwącą rzeką i wodnymi masażami oraz basenie z hydromasażem i przeciwprądami w strefie Łaźni Rzymskich. Również w wannach w pokojach można skorzystać z jej dobrodziejstw. Co więcej, ożywiona woda używana do napojów i dań serwowanych w hotelowej restauracji poprawia ich walory smakowe.

fot. Mat. prasowe / Masaże wodne w basenie Manor House SPA z ożywioną wodą

Bezchlorowe baseny

Strefa SPA, w której mieści się hotelowy basen o wymiarach 24 m x 9 m (170 m2 wody) i maksymalnej głębokości 1,5 m, tworzy niezwykle zmysłową przestrzeń. Przez okna roztacza się widok na piękny, zabytkowy park. Kontakt z naturą działa kojąco. Żywe kwiaty, biel mebli, stylowe dodatki i szum wody sprawiają, że odpoczynek w takim miejscu daje jeszcze więcej energii, a plazmatyczna woda ożywiona metodami Grandera i dr. Keshego pozytywnie wpływa na skórę i cały organizm.

Masaże wodne

Te zabiegi wykorzystują podwodne gejzery, masujące leżanki i siedziska, masażery karku i kręgosłupa. Jakich efektów możemy się spodziewać? Kąpiele w ożywionej wodzie mogą pomóc w łagodzeniu problemów skórnych, wesprzeć przy problemach z kręgosłupem lub bólach mięśni i stawów. Co więcej - wpływają na dobre samopoczucie i znakomicie odprężają.

Łaźnie Rzymskie

fot. Mat. prasowe / Kompleks Łaźni Rzymskich Manor House SPA

Ta popularna forma relaksu była doskonale znana przed naszą erą. Uwielbiali ją i Grecy, i Rzymianie. Łaźnie, sauny i termy redukują stres i zmęczenie. Dodatkowo oczyszczają i wprawiają w dobry nastrój, mogą poprawić kondycję skóry i ogólną odporność.

Kompleks Łaźni Rzymskich w Manor House zapewnia niesamowite doznania i cudowne odprężenie. To przeżycia na wielu płaszczyznach - wystrój działa na wyobraźnię i zapewnia zmysłowe wrażenia, cudowne zapachy i magia muzyki relaksują, a rzymski bar z wodą Grandera to przyjemność dla podniebienia. Płynie ona również w źródełku, zlokalizowanym nieopodal miejsca spotkań, gdzie ławy kamienne uprzyjemniają czas. To miejsce obdarzone niezwykłą atmosferą.

Kąpiele

fot. Mat. prasowe / Dobroczynne kąpiele w Manor House SPA

Kąpiele w japońskim stylu w wysokich wannach bierze się na siedząco. Co dają? Przede wszystkim mogą pobudzić krążenie, a także są w stanie dotlenić komórki. To doskonała forma relaksu i wypoczynku. Wybierając wanny dla dwojga można połączyć zdrowotną kąpiel z romantycznym czasem z bliską osobą.

Lecznicze kąpiele

Bezchlorowy basen, jacuzzi, masaże wodne, źródło z pitną wodą Grandera, gejzery inhalacyjno-parowe z mgiełką plazmy, hydromasaże połączone z koloroterapią - brzmi interesująco? Kąpiele w Manor House SPA mogą poprawić odporność, a także zwiększyć witalność. Pozytywnie wpływają na odprężenie, regenerują i poprawiają nastrój.

fot. Mat. prasowe / Rytuały zdrowia w Witalnej Wiosce SPA

Witalna wioska

Oto miejsce, gdzie pięknieje ciało, odmładza się dusza i oczyszcza umysł. Relaks w saunie, chacie solnej, ruskiej bani oraz beczkach z zimną i gorącą wodą to niecodzienne przeżycie. To też powrót do przeszłości, bo pobyt w Witalnej Wiosce SPA pozwala na doznania rodem ze słowiańskich krain. Szum drzew, bliskość natury i działanie ożywczej wody odprężają i zapewnią moc doznań.

Restauracja i hotel

fot. Mat. prasowe / Woda Grandera w restauracji Manor House

Klimatyczne pokoje, moc atrakcji i smakowite menu w hotelowej restauracji sprawią, że wypoczynek w Manor House SPA będzie jeszcze pełniejszy i przyjemniejszy. Króluje tu tradycyjna kuchnia i regionalne smaki, jest też znakomite menu wegańskie i autorska Dieta Życia.

Wypoczynek z dala od miasta, pełen spotkań z naturą jest bliżej niż myślisz. Sprawdź!