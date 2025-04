Malta – krajobrazy, historia i Hollywood

3 tysiące godzin słońca w ciągu roku i średnia temperatura na poziomie 23 stopni – Malta zaprasza wszystkich stęsknionych słońca i marzących o wypoczynku w hollywoodzkim klimacie. Ta mała wyspa na Morzu Śródziemnym, posiadająca wspaniałe krajobrazy oraz mnóstwo zabytków minionych epok, przyciąga reżyserów i producentów z największymi produkcjami filmowymi.

Reklama

fot. Materiały prasowe Travelplanet.pl



Położona między europejską Sycylią a afrykańską Tunezją Malta, to największa z wysp Archipelagu Maltańskiego. Miejsce to spełnia wszystkie oczekiwania turystów tj. dużo słońca, łagodne wiatry, przejrzyste morze, gościnni mieszkańcy, ciekawe zabytki, bogata oferta sportów wodnych oraz luksusowe ośrodki wypoczynkowe. Malta to piękne krajobrazy, historia i Hollywood.

[CMS_PAGE_BREAK:Krajobrazy Malty]



Krajobrazy Malty

Wybrzeża Malty charakteryzują się kamienistymi, bardzo malowniczymi zatokami, odłamkami skał i kamiennych grot, oblewanych ciepłymi i czystymi wodami morza. Woda wyrzeźbiła tam prawdziwe cuda. Plaże najczęściej są skaliste, ze stromymi zejściami do morza, ale dzięki temu gwarantują prywatność i wspaniałe widoki.

[CMS_PAGE_BREAK:Podwodny świat na Malcie]



Podwodny świat na Malcie

Malta uważana jest za najlepsze miejsce do nurkowania w całym basenie Morza Śródziemnego. Wybierana jest najczęściej zarówno przez początkujących, jak i wymagających nurków. Temperatura wody i jej przejrzystość zapewniają doskonałą widoczność nawet do głębokości 30 m, a poszukiwacze niecodziennych wrażeń mogą nurkować także nocą. Stosunkowo niskie ceny, wiele podwodnych tras, o różnym stopniu trudności i głębokości, możliwość nurkowania z brzegu lub łodzi, przyciąga na Maltę wielu wielbicieli tej przygody. Podwodny świat pełen jest tutaj niecodziennej flory i fauny, pięknie ubarwionych, choć często niebezpiecznych stworzeń, znanych z egzotycznych filmów przyrodniczych. Oprócz podwodnego życia, wody te kryją świadectwa tragicznych wydarzeń wojennych, katastrof lotniczych i morskich, reliktów historii, m.in. jeden z najbardziej znanych podwodnych pomników przedstawiających Chrystusa, znany jako Kristu tal-Bahhara. Pomnik leży 2 kilometry od brzegu Malty, 35 metrów pod wodą. W jego pobliżu znajduje się kolejna atrakcja dla miłośników nurkowania – wrak.

[CMS_PAGE_BREAK:Turystyka filmowa Malty]



Turystyka filmowa Malty

Nasłonecznienie Malty jest identyczne jak w Hollywood, jednak to nie jedyne, co łączy Maltę z gwiazdami światowego kina. Kręcono tu wiele filmów, m.in. Troję, Gladiatora, Popeye, czy Hrabiego Monte Cristo. Warto wybrać się na wycieczkę śladami hollywoodzkich produkcji. Fort na wyspie Scebarras został wykorzystany m.in. podczas kręcenia Wyspy piratów (1995) i Starcia Tytanów (2010). Fortyfikacja ta została wpisana na listę 100 zagrożonych zniszczeniem zabytków, ale mimo to, nadal można ją zwiedzać, w ramach organizowanych tam wycieczek z przewodnikiem. Niedaleko fortu znajduje się kolejny ważny punkt na mapie maltańskich planów filmowych. Jest to główny port wyspy, Grand Harbour, który można podziwiać np. w Aleksandrze (2004), czy też dramacie wojennym U-571 (2000). Z kolei kultowe już Troja (2004) i Gladiator (2000) kręcone były w forcie Ricasoli. Nieco dalej od centrum, przy zatoce Anchor znaleźć za to można Wioskę Popeya, atrakcję wartą polecenia szczególnie rodzinom z dziećmi. Znajduje się tam park rozrywki dla najmłodszych, przedstawienia kukiełek czy też edukacyjne gry i zabawy. Na koniec warto wspomnieć o Rejsie w nieznane (2002) Guya Ritchiego, w którym bezludną wyspę imitowała Niebieska Laguna na wyspie Comino.

[CMS_PAGE_BREAK:Muzeum pod otwartym niebem]



Muzeum pod otwartym niebem

O Malcie mówi się, że jest ogromnym muzeum pod otwartym niebem. Relikty sprzed 7000 lat przyciągają miłośników maltańskiej historii, z którą związani są Fenicjanie, św. Paweł, zakon Joannitów czy Królestwo Brytyjskie. Wyspa kusi wspaniałymi zamkami, średniowiecznymi lochami, starymi nastrojowymi miasteczkami i wioskami. Godna uwagi jest Mdina tzw. „ciche miasto” – dawna stolica Malty, która zachwyca zabytkami architektury. Obecna stolica, historyczne miasto La Valetta, było niegdyś siedzibą Zakonu Rycerzy Maltańskich. Po dziś dzień zachowały się stare mury miejskie oraz imponująca katedra Świętego Jana, w której znajdują się arcydzieła Caravaggia. Wśród krętych uliczek stoją renesansowe katedry i barokowe pałace. Swoje piękno La Valetta zawdzięcza także położeniu przy jednym z największych, naturalnych portów świata. Nie powinno więc dziwić, że została ona wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, podobnie jak 10 innych obiektów na Malcie, m.in. megalityczne świątynie i hipogeum Hal-Saflieni.

[CMS_PAGE_BREAK:Życie nocne na Malcie]



Życie nocne na Malcie

Malta to wyspa tętniąca życiem 24 godziny na dobę. Po całym dniu opalania i zwiedzania, warto wybrać się na jedną z imprez, których na Malcie nie brakuje. W ciągu ostatnich lat stała się ona popularna zwłaszcza wśród gwiazd muzyki klubowej, takich jak Paul Oakenfold, Tiesto czy Van Heil. Miłośnikom nocnego życia z pewnością przypadnie do gustu Paceville, czyli imprezowa część Malty. Od małych kawiarenek, przez bary do klubów z najnowszymi hitami – tu każdy znajdzie coś dla siebie. Najlepiej poruszać się po Malcie samochodem, zwłaszcza że koszt jego wypożyczenia jest jednym z najniższych w Europie. Niestety, dla wielu trudnością będzie panujący tu ruch lewostronny, będący pozostałością rządów brytyjskich. To również dzięki temu, oficjalnym językiem na Malcie (obok maltańskiego) jest angielski, co z kolei znacznie ułatwia porozumiewanie się z mieszkańcami. Można także korzystać z komunikacji autobusowej, która jest bardzo sprawna i pozwala na dotarcie w każde miejsce wyspy.

fot. Materiały prasowe Travelplanet.pl



Reklama

Materiały prasowe Travelplanet.pl