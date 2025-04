Kraków jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów polskim miastem. Dlaczego warto się tam wybrać? Stolica Małopolski swój sukces zawdzięcza położeniu na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, ale przez wszystkim niezwykłym zabytkom i niepowtarzalnej atmosferze, którą można począć w każdym zakątku miasta.



Dlaczego warto odwiedzić Kraków?

1. Planty - to jedyny park w Polsce powstały w miejscu murów obronnych, który szerokim pierścieniem otacza całe Stare Miasto,

2. Festiwal Kultury Żydowskiej - na przełomie czerwca i lipca żyje nim cały Kraków. W tym czasie można cieszyć się żydowską muzyką, kuchnią, poznać jidysz i hebrajski,

3. Podziemia Rynku Głównego - znajdują się 4 metry pod ziemię. Znajdziemy tam resztki budowli, np. średniowiecznych kramów, pozostałości wodociągów, bruk z XIII w. i dawne cmentarzysko,

4. Czakram - na wawelskim wzgórzu jest miejsce, do którego ściągają ezoterycy z całego świata. To podobno jeden z 7 czakramów Ziemi - magicznych miejsc mocy. Wielu wierzy, że można tu np. odzyskać zdrowie, spokój i wewnętrzną siłę do pokonywania przeciwności,

5. Fabryka Schindlera - miejsce upamiętniające Oskara Schindlera, który w czasie II wojny światowej uratował ok. 1100 Żydów,

6. Witraż "Bóg Ojciec - Stań się" - arcydzieło Stanisława Wyspiańskiego z kościoła franciszkanów przedstawia Boga Ojca w chwili stworzenia świata. Z jednej ręki Stwórcy wypływają 4 żywioły: powietrze, woda, ziemia i ogień, zaś drugą błogosławi świat.

Na podstawie artykułu Hanny Budzisz z miesięcznika "Poradnik Domowy"



