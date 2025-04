Czy stać nas na 2 tygodnie w luksusowym hotelu, wyżywienie i przelot samolotem? Czy przeciętną polską rodzinę stać na takie wakacje? Zobaczcie na jakie koszty musicie się przygotować.



Jak dobrze wiecie rodzinne wakacje nie należą do najtańszych. Zwłaszcza kiedy chcemy jechać na urlop w samym środku sezonu. Jednak, jeśli porównamy ceny pobytu w polskich kurortach, wyjazd za granicę staje się bardziej opłacalnym wyborem. Dodatkowo mamy gwarantowaną piekną pogodę. A nad polskim morzem wszyscy wiemy jak jest.

Ile będzie kosztował wyjazd z rodziną?

Wydatki oczywiście zależą od tego jak dużą mamy rodzinę. Podróż z trójką dzieci to już naprawdę spory wydatek. W Grecji za pobyt zapłacimy ok. 13 tysięcy złotych, inne wycieczki to już koszty ponad 19 tysięcy złotych.

Okazji cenowych możemy jeszcze szukać w ofertach last minute, kiedy wyjazd może zostać przeceniony nawet do 60%. Trzeba jednak stale śledzić oferty i być gotowym do wyjazdu praktycznie w każdej chwili. Trzeba także brać pod uwagę, że nie zawsze mogą pojawić się oferty dla więcej niż 2 osób lub z wylotem z najbliższego dla nas lotniska.

Gdzie będzie najtaniej?

Obecnie rezerwując wyjazd wakacyjny, rodzina z jednym dzieckiem w wieku szkolnym do 12 lat, musi przygotować się na wydatek ok. 6 tys. zł., z dwójką to już blisko 8 tys. zł.

Te dane dotyczą dwóch miesięcy wakacyjnych. W czasie takiego urlopu zostaniemy zakwaterowani w hotelu 3 lub 4 gwiazdkowym. Oczywiście z 2 posiłkami dziennie lub opcją all inclusive (w miejscach, gdzie nie warto jeść posiłków poza hotelami, zwłaszcza podróżując z dziećmi). W tych wyliczeniach pod uwagę wzięte zostało 6 krajów, do których najczęściej podróżują polscy turyści: Grecja, Turcja, Hiszpania, Egipt, Tunezja i Bułgaria.

