Jak zaplanować wakacje bez ryzyka?

Planując wymarzone wakacje staramy się zadbać o najdrobniejsze szczegóły, poczynając od wyboru idealnego miejsca i hotelu, po wyselekcjonowanie dodatkowych atrakcji.

fot.Fotolia

Reklama

Co jednak, gdy tuż przed terminem wylotu okaże się, że z przyczyn losowych nie możemy wyjechać? W takiej sytuacji nieocenione okazuje się ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu.

Rezerwując urlop z dużym wyprzedzeniem można wiele zyskać z powodu atrakcyjnych cenowo ofert, jednak istnieje także pewne nieuniknione ryzyko. Nikt nie ma przecież pewności, jaka będzie jego sytuacja za kilka miesięcy. Nie sposób przewidzieć choroby, hospitalizacji czy innych wypadków losowych, które uniemożliwiają wyjazd. W takich sytuacjach z wymarzonego wyjazdu zostają tylko plany, a zamiast zdjęć mamy co najwyżej foldery z ofertami. Co więcej, istnieje ryzyko, że z powodu rezygnacji stracimy część wpłaconej kwoty, dlatego też planując urlop warto pomyśleć również o zakupie ubezpieczenia od kosztów odstąpienia od wyjazdu.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu jest stałym elementem naszej oferty i wielu klientów pragnących zaplanować wyjazd bez dodatkowego ryzyka z tej możliwości korzysta – mówi Kacper Daszke, Marketing Manager fly.pl. W zeszłym sezonie zainicjowaliśmy promocję, w ramach której wykupujący wycieczki lotnicze w określonym terminie mogli za darmo otrzymać ubezpieczenie. Akcję tę kontynuujemy również w tym roku. Przygotowaliśmy coś również dla tych, którzy nie obawiają się długoterminowych planów. Alternatywą dla darmowego ubezpieczenia jest 1000 dodatkowych punktów PAYBACK, jednak nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, iż klienci zdecydowanie częściej wybierają pierwszą opcję – dodaje.

Oferta Allianz Global Assistance dla klientów fly.pl obejmuje różne ubezpieczenia związane z podrożą, w tym także Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji, dzięki któremu jeszcze przed wyjazdem klienci biura mogą czuć się bezpieczni i bez obaw rezerwować wycieczki nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Reklama

Ubezpieczenie „100% zwrotu” zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz gwarancję spokojnego oczekiwania na wyjazd, ponieważ nasza oferta obejmuje szeroki katalog przyczyn, które uwzględniamy jako powód rezygnacji, uprawniający do zwrotu kosztów. Są to na przykład zdarzenia losowe na kilka dni przed wyjazdem, jak kradzież z włamaniem, pożar w miejscu zamieszkania, powódź. Turysta ma zatem poczucie elastyczności – w sytuacji, gdy we wcześniej planowanym terminie nie będzie mógł wyjechać, może spokojnie planować urlop w innym czasie, ponieważ w takich sytuacjach bez problemu odzyska całość wpłaconej kwoty – mówi Ludmiła Opałko, Kierownik ds. Rozwoju Rynku Mondial Assistance Sp. z o.o.