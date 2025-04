Przewaga Egiptu i Grecji wśród destynacji zagranicznych wyjazdów Polaków i stały wzrost zainteresowania usługami internetowych biur podróży to najważniejsze trendy w branży turystycznej, które będą utrzymywać się w 2014 roku. Według prognoz FLY.PL rok ten będzie należeć do stabilnych i przyniesie kolejne wzrosty w ilości rezerwacji dokonywanych metodą on-line.

Prognozy na rok 2014 pokazują, iż Polacy pozostaną wierni ulubionym kierunkom wyjazdów. Według prognoz FLY.PL wśród kierunków zagranicznych wyjazdów, podobnie jak w latach poprzednich, dominować będzie Egipt i Grecja. Wyjazdy nad Morze Czerwone od lat cieszą się dużą popularnością, jako atrakcyjna cenowo, całoroczna oferta, gwarantująca słońce przez 365 dni w roku. W ciągu ostatnich kilku lat bywały okresy, w których napięta sytuacja polityczna osłabiła nieco zainteresowanie Polaków tym kierunkiem, jednak jeśli tylko w kraju piramid będzie spokojnie, turyści ponownie wybiorą wakacje na afrykańskich plażach, w Sharm El Sheikh czy w Hurghadzie. Dane statystyczne za styczeń już pokazują popularność Egiptu, który jest hitem w okresie ferii zimowych.

Według przewidywań Egipt będzie zdecydowanym liderem w skali roku, natomiast w sezonie wakacyjnym pierwsze miejsce obejmie Grecja, która przyciąga uroczymi wysepkami, doskonałą kuchnią, malowniczymi widokami oraz bogatą bazą hoteli o europejskim standardzie. Ta kolebka europejskiej cywilizacji zyskuje na popularności już od kilku sezonów i według prognoz tendencja ta utrzymywać będzie się w kolejnych latach, co być może zaowocuje zmianą na pozycji lidera. Popularność Grecji ugruntuje również poszerzenie jej oferty. W sezonie 2014 turyści, poza popularną Kretą czy Rodos, będą mogli wypoczywać na greckich wyspach Santorini, Skiathos, Milos, Pharos, Naxos czy Lesbos.

Coraz silniejszą konkurencją dla liderów będzie Turcja. Niewątpliwie liczyć będą się Wyspy Kanaryjskie oraz Tunezja, a więc kierunki często wybierane również w poprzednich latach.

Dane za ubiegłe lata pokazują, że Polacy podczas wakacji cenią sobie wygodę i to nie ulegnie zmianie. Wciąż dominować będą oferty All Inclusive, a turyści głównie wypoczywać będą w hotelach 4- i 5-gwiazdkowych.

Sezon 2014 nie przyniesie znaczących zmian także w kosztach wycieczek. Średnia cena imprezy turystycznej będzie podobna do lat poprzednich. Przewiduje się jednak wzrost ilości dokonanych w biurach podróży rezerwacji, co przełoży się na wzrost wydatków na wyjazdy zagraniczne w skali kraju. Jedną z przyczyn decyzji o spędzaniu urlopu poza Polską jest kwestia pogody, która w kraju, w przeciwieństwie do zagranicznych kurortów, zawsze pozostaje zagadką.

Doświadczenia lat poprzednich i dotkliwe dla turystów upadłości stacjonarnych biur podróży, a co za tym idzie problemy z organizacją powrotów z wakacji czy utrata wpłaconych środków za wycieczki, zaowocowały zmianami w branży turystycznej. Dotyczą one gwarancji ubezpieczeniowych organizatorów wyjazdów, które stanowią zabezpieczenie dla turystów na wypadek bankructwa biura podróży lub niewłaściwego jego działania. Dzięki wykupionej gwarancji możliwe jest sprowadzenie turystów do kraju bądź wypłacenie im należności za niewykonane usługi turystyczne. W tym sezonie obowiązywać będą podwyższone przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, wymagane prawem gwarancje.

Na podstawie materiałów prasowych fly.pl