Polacy podróżują coraz więcej i coraz dalej. Okres jesienno-zimowy to doskonała okazja, aby wybrać się na egzotyczne wakacje. Gdzie i na ile jechać? Jak radzić sobie z jet lag? Czy trzeba się szczepić? Dlaczego do egzotycznego wyjazdu warto się dobrze przygotować? Na co zwrócić uwag, wybierając się do egzotycznych krajów?

Gdzie jechać?

Kraje egzotyczne, które są w ofertach biur podróży, to przede wszystkim Tajlandia, Dominikana, Kuba, Meksyk, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, RPA, Gambia, Sri Lanka, Kenia, Wietnam, Mauritius i Wyspy Zielonego Przylądka.

Ile kosztują egzotyczne wakacje?

Ceny wycieczek w egzotyczne regiony świata zaczynają się od 3000 zł za osobę. W tej cenie możemy zwiedzić Gambię. Niewiele drożej będą nas kosztować Zjednoczone Emiraty Arabskie, za które zapłacimy od 3100 zł za osobę. Górnym przedziale cenowym znajduje się w tym roku RPA – od 5500 zł i Mauritius nawet od 7800 zł za osobę.

Na jak długo jechać?

Powinniśmy wziąć pod uwagę liczba dni przeznaczonych na wypoczynek. Jeśli mamy ograniczoną ilość czasu, warto pomyśleć o nieco bliższej destynacji - Gambii, Wyspach Zielonego Przylądka czy Emiratach Arabskich. Pamiętajmy, że nawet gdy sam lot trwa ok. 6 godzin, to do czasu całej podróży trzeba doliczyć jeszcze dojazdy do lotniska wylotowego, pobyt na nim, dojazd do hotelu. Ten czas także obejmie drogę powrotną, a to wszystko kosztem naszego urlopu. Gdy dysponujemy dłuższym urlopem – możemy wybrać te dalsze kierunki. Do Tajlandii leci się ok. 11 godzin, a na Dominikanę ok. 13. Dlatego warto wybierać kierunek podróży w oparciu o liczbę dni naszego urlopu.

Ile powinien ważyć bagaż?

Przepisy dokładnie precyzują, co i w jakich ilościach można przewozić zarówno w bagażu podręcznym jak i rejestrowym. Wyjeżdżając na wakacje z biurem podróży dopuszczalna waga bagażu rejestrowanego wynosi zazwyczaj 20 kg na osobę, a podręcznego – 5 kg.

W kwestii zawartości naszych walizek. Do bagażu podręcznego można zabrać maksymalnie 1 litr płynów w pojemnikach nie przekraczających 200 ml każdy. Nie może być w nim ostrych przedmiotów - pilniczków do paznokci czy nożyczki.

Jak wybrać miejsce w samolocie?

Turbulencje najlepiej znosi się siedząc na wysokości skrzydła samolotu, a najbardziej odczuwalne są w tyle maszyny. Do samolotu ubierzmy się w kilka warstw ubrań, gdyż panuje tu dość niska temperatura, więc długi rękaw będzie raczej niezbędny.

Zmiana wysokości pułapu powoduje zatykanie się uszu a nawet ich ból - poleca się wtedy żucie gumy. Nowoczesne samoloty rejsowe na swoich pokładach mają multimedialne centra rozrywki, dzięki którym można się zrelaksować podczas długiego lotu.

Zadbaj o bezpieczeństwo i zdrowie...

Wybierając się do odległego kraju trzeba sprawdzić poziom bezpieczeństwa turystów w tym państwie. Tego rodzaju informacje widnieją na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych i warto wziąć je pod uwagę planując podróż.

Dalekie kraje to także inna, zróżnicowana flora i fauna. Przed podróżą warto sprawdzić jakie są zagrożenia chorobowe i obowiązkowe szczepienia w danym kraju. Najczęściej są to: WZW typu A i B, tężec oraz dur brzuszny. Jeśli jedziemy na tereny zagrożone malarią, zaopatrzmy się w leki na tę groźną chorobę. Za granicą zwracajmy też uwagę na to, co pijemy. Brudna czy zakażona woda może zawierać wirusy i pasożyty. Najlepiej więc pić wodę butelkowaną!

Jak radzić sobie z jet lag?

Zmęczenie daleką podróżą najmniej odczujemy przemieszczając się na północ lub południe. Przekraczając strefy czasowe możemy już intensywniej odczuwać bóle głowy, osłabienie, nerwowość i problemy ze snem – jest to tzw. jet lag. Należy pamiętać, że efekty jego występowania są bardziej dotkliwe w przypadku lotu na wschód niż w sytuacji podróży na zachód. Organizmowi człowieka łatwiej przestawić się na dłuższy dzień niż odwrotnie. Aby złagodzić skutki tych dolegliwości poleca się przyjmowanie melatoniny, zwanej hormonem snu. Jeśli wybieramy się na zachód, warto kilka dni przed wylotem kłaść się spać później niż zazwyczaj, a w czasie podróży na wakacje – nie spać.

Spożywajmy posiłki zawierające dużo białka, jak sery i ryby, które ograniczają chęć snu. Jeśli lecimy na wschód, postępujmy odwrotnie: chodźmy spać wcześniej, a w samolocie spróbujmy się zdrzemnąć. Nasze menu powinno zawierać produkty bogate w węglowodany, jak ziemniaki, soki i herbaty owocowe, które stymulują potrzebę snu i relaksu. Po dotarciu do celu postarajmy się odpocząć i wyspać.

Na podstawie informacji prasowej Travelplanet.pl

