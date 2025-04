Ile kosztuje długi weekend?

Przed nami kolejny długi weekend. Tym razem biorąc dzień wolny 20 czerwca, mamy cztery pełne dni na wypoczynek. A czy zastanawialiście się kiedyś, ile Polacy wydają podczas takiego wyjazdu?



Reklama

Fot. Materiały prasowe

Spędzanie urlopu poza domem staje się coraz popularniejsze. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych”, jedna trzecia Polaków spędza urlop w Polsce, zaś co dziesiąty z nas (dokładnie 12 procent) decyduje się na wyjazd zagraniczny, trwający dłużej niż pięć dni.

Coraz częściej wyjeżdżamy także na święta, zwłaszcza Wielkanoc sprzyja podróżom. Już kilka lat temu spędzaliśmy ją poza domem dwa razy częściej niż w Boże Narodzenie, z czasem współczynnik ten jeszcze wzrósł. Najpopularniejszymi destynacjami zagranicznymi są Wyspy Kanaryjskie, Cypr i Egipt. W Polsce najchętniej jeździmy w góry i nad morze.

Na urlop w kraju, trwający więcej niż 5 dni, wydajemy przeciętnie 690 złotych na osobę; jeśli skorzystamy z wyjazdu zorganizowanego, koszty wzrastają do 882 zł. Czteroosobowa rodzina musi więc wydać co najmniej 2 760 złotych. Wyjazd zagraniczny to koszt 1 913 złotych za osobę; w biurze podróży zapłacimy średnio 1 999 zł, za cztery osoby – 7 996 złotych, co dla wielu rodzin jest nieosiągalnym pułapem.

Finanse stają się więc główną przeszkodą w wyjazdach turystycznych, co potwierdzają tez raporty GUS, gdzie aż 53 procent ankietowanych odpowiedziało, że nie stać ich na wyjazd zagraniczny, a 40 proc. – na urlop w kraju. Często więc korzystamy z dodatkowego wsparcia finansowego: kredytów konsumpcyjnych, odnawialnych, bądź pożyczek społecznościowych.

"Już 14 procent projektów pożyczkowych, które zostały sfinansowane na naszej platformie w Polsce stanowią te związane z wypoczynkiem. Co ciekawe pojawiają się wnioski nie tylko związane z wycieczką do Mikronezji, czy podróży poślubnej, lecz także biznesowego kursu językowego w Szwecji. Coraz chętniej decydujemy się na zaciągnięcie pożyczki zamiast odkładać wakacyjne plany" mówi Dominik Steinkühler z Lendico, platformy pożyczek społecznościowych w Internecie.

Z wspomnianych wyżej wyliczeń wynika, że zorganizowana wycieczka jest droższa od indywidualnej wyprawy o około 15-20 procent. Dlatego też, jeśli statystyczny Polak planuje urlop w kraju, zazwyczaj organizuje go samodzielnie (26,7 procent), podczas gdy tylko 9 procent z nas wybierze się na zorganizowaną wycieczkę. Kiedy jednak opuszczamy granice Polski, chętniej powierzamy organizację firmie.

"Pożyczkobiorcy najczęściej potrzebują pieniędzy na dofinansowanie samodzielnie organizowanego wyjazdu. Często zdarza się, że termin zaplanowanego dużo wcześniej urlopu zbliża się wielkimi krokami, zaś do dopięcia budżetu pozostała niewielka suma: wtedy dobrym pomysłem jest pożyczenie tej sumy" mówi Dominik Steinkuhler..

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych