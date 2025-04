Najsłynniejszy jest oczywiście zamek w Malborku. Największa gotycka twierdza w Europie (jej budowę Krzyżacy zaczęli w 1274 roku) zajmuje 20 hektarów! Długość zamkowych tras dostępnych dla turystów liczy się więc w kilometrach. Nie odstrasza to zwiedzających, których co roku przyjeżdża ponad pół miliona. Odkrywając tajemnice twierdzy nad Nogatem, łatwiej przyswoić sobie historię skomplikowanych i dramatycznych stosunków polsko-krzyżackich. Do 15 września o godz. 20 na zamkowych dziedzińcach odbywa się widowisko z cyklu „Światło i dźwięk” zatytułowane „Krzyżem i mieczem”.

Podczas trwającego ok. 55 min seansu, jak przed wiekami, rozlega się szczęk oręża i rżenie koni, a my słyszymy historię tego miejsca opowiedzianą głosami najwybitnieszych polskich aktorów (bilety 10–20 zł). Jeden z wrześniowych weekendów warto zarezerwować również na wizytę w Lidzbarku Warmińskim. W tym urokliwym miasteczku znajdziemy znakomicie zachowany zamek, nazywany „Wawelem Północy”, szczycący się jedynymi w Polsce gotyckimi krużgankami. Niegdyś gościł w nim często sam Mikołaj Kopernik, rezydował tu również bajkopisarz Ignacy Krasicki. Dziś dawna siedziba biskupów mieści przebogate zbiory Muzeum Warmińskiego. Jest więc co oglądać.

Gniew to potężna XIV-wieczna twierdza, której właścicielem był m.in. Jan III Sobieski. I choć nie gościł tu często (winne było ponoć zepsute pokrzyżackie ogrzewanie), to dziś na jego cześć są organizowane turnieje rycerskie, a życie kwitnie jak przed wiekami. Zwłaszcza na dziedzińcu z licznymi narzędziami tortur, przy których chętnie fotografują się zwiedzający. Więcej: www.zamek-gniew.pl

Zamek biskupów warmińskich rozpoczęto budować w widłach Łyny i Symsarny w 1350 roku, w czasach biskupa Jana z Miśni. Jego architektura wciąż robi wrażenie. Na szczególną uwagę zasługują zamkowa kaplica, sala audiencyjna, zbrojownia i refektarz, obok którego mieści się komnata z dziurą wiodącą do... lochu głodowego. Skazańca, który miał nieszczęście tam trafić, spuszczano na sznurze. Tego nie ma nigdzie indziej!

Reszel otrzymał prawa miejskie już w 1337 roku. Zamek to niegdysiejsza letnia rezydencja biskupów warmińskich. Z jego baszty roztacza się wspaniały widok na miasteczko z zachowanym średniowiecznym układem ulic. Od roku 2001 jest tu hotel z ciekawą Galerią Sztuki Współczesnej. Więcej: www.zamek-reszel.com

Pod Malborkiem od kilku lat walczą wojska polsko-litewskie, które – jak w roku 1410 – próbują zdobyć twierdzę. Turyści o mocnych nerwach mogą też wybrać się na nocne zwiedzanie zamku. Organizowane jest ono tylko na zamówienie. Więcej: www.zamek.malbork.pl

* Zamek w Kwidzynie to prawdziwy ceglany kolos z bogatymi zbiorami historycznymi, etnograficznymi i przyrodniczymi. Ciekawostką jest największy w Europie średniowieczny... ustęp oraz zbiór narzędzi kar i tortur używanych od XVI do XVIII wieku. Więcej: www.zamek.malbork.pl

* Zamek w Olsztynie to potężna gotycka budowla, którą administrował kanonik Mikołaj Kopernik. Do dziś na murze krużganka zachowała się tablica astronomiczna wymalowana jego ręką. Obecnie zamek jest siedzibą Muzeum Warmii i Mazur. Więcej: www.muzeum.olsztyn.pl

* Zamek w Kętrzynie zbudowali w XIV w. Krzyżacy. Dziś to muzeum z bogatymi zbiorami związanymi z historią miasta i regionu.