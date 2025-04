Stara gruzińska legenda mówi, że Pan Bóg rozdzielając ludziom miejsca na ziemi, najpiękniejszy zakątek zostawił dla siebie. Ale wkrótce okazało się, że zapomniał o Gruzinach. Cóż było robić – oddał im ten ukochany przez siebie skrawek. Każdy, kto choć raz odwiedził Gruzję, w pełni rozumie sens tej legendy...

Reklama

Aż 3/4 kraju zajmują góry, a to sprawia, że podróżując po nim, wprost nie można wyjść z podziwu. Urzeka bogactwo egzotycznej roślinności i zwierząt, swobodnie spacerujących również po... drogach. Oczy i duszę cieszą w większości dobrze zachowane średniowieczne zabytki, głównie zamki i warownie, kościoły oraz klasztory. Jednym z najcenniejszych jest górująca nad Starówką Tbilisi Twierdza Narikala, którą można zwiedzać. Unikalne w skali światowej są też miasto skalne Wardzia w regionie Mescheta oraz zespoły wież mieszkalnych i warownych na północnym wschodzie kraju.

Gość w dom, bóg w dom...



...ta zasada przyświeca bezwzględnie wszystkim Gruzinom. Warto przy tym wspomnieć o słynnych ucztach, zwanych suprami. Przy suto zastawionych stołach zasiadają biesiadnicy i tamada – przewodnik supry, który zabawia gości i przed każdym kieliszkiem wina wygłasza długi toast. Gdy i wy znajdziecie się w Gruzji, usłyszycie wiele ciepłych słów na temat Polaków – Gruzini darzą nas wyjątkową sympatią, wielu zresztą ma polskie korzenie.

Co warto zobaczyć w Gruzji?

1. Twierdza Ananuri

Pochodzi z XVII wieku i jest malowniczo położona, na brzegu sztucznego jeziora o turkusowym kolorze wody na rzece Aragwi. Znajduje się ok. 60 km na północ od Tbilisi i jest bardzo dobrze widoczna z gruzińskiej Drogi Wojennej – słynnego szlaku łączącego Kaukaz Południowy z Północnym

2. Modne Batumi

Ten położony nad Morzem Czarnym kurort stał się ostatnio niezwykle popularny. Plaża jest tu co prawda kamienista, ale za to przez większość roku świeci słońce, a woda jest bardzo ciepła, ma ok. 27 st. C. Miasto szczyci się też odrestaurowaną starówką i pięknym Parkiem Przymorskim.

3. Łaźnia Królewska w Tbilisi

To starożytne termy zasilane gorącymi wodami leczniczymi - godzina kąpieli dla 10 osób kosztuje 100 GEL (200 zł).

4. Góra Kazbek

Mierzy 5047 m i jest jednym z najwyższych szczytów Kaukazu. Ten nieczynny wulkan nazywany jest przez Gruzinów Zamarzniętym Szczytem, ponieważ jego zbocza zawsze pokrywa śnieg i lód. Najbardziej majestatycznie wygląda z miejscowości Kazbegi, położonej na gruzińskiej Drodze Wojennej. Na szczyt góry docierają tylko wytrawni turyści

5. Tbilisi

To licząca ponad milion mieszkańców stolica Gruzji, leżąca nad rzeką Kurą. Pełno tu unikalnych na skalę światową zabytkowych dzielnic i budowli, z których na pewno warto zobaczyć Starówkę, kościół Metechi i katedrę Sioni.

Jak tam dojechać?

Z Warszawy do Tbilisi w linii prostej jest 2170 km, najlepiej więc dotrzeć tam samolotem. Polacy, tak jak obywatele większości państw, nie mogą wjechać do Gruzji przez Rosję, gdyż oba kraje są w konflikcie. Z Warszawy do Tbilisi jest bezpośrednie połączenie lotnicze – bilet w obie strony kosztuje ok. 1200 zł, ale rezerwując lot z dużym wyprzedzeniem, jest szansa polecieć i wrócić za 400 zł.

Gdzie spać?

Najlepiej w hotelach – zarówno w Tbilisi, jak i miastach nadmorskich najtańszy nocleg kosztuje ok. 30 GEL (miejscowa waluta – lari), czyli ok. 60 zł od osoby. Niestety baza hostelowa jest rozwinięta jeszcze bardzo słabo.

Na podstawie artykułu z magazynu "Przyjaciółka"

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:



Gdzie najchętniej podróżują Polacy? Jak przygotować się do pierwszego lotu samolotem? 5 sposobów na nudę w aucie