Grecja to jeden z najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków. Dlaczego wybieramy Grecję na wypoczynek? Za co kochamy i które greckie wyspy przyciągają nas jak magnes? Sprawdź, gdzie pojechać na wakacje i co warto zobaczyć w Grecji.



Spośród europejskich, nie muzułmańskich, krajów w basenie Morza Śródziemnego, ceny wakacji w Grecji należą do najniższych. To jeden z oczywistych powodów, dla których tak chętnie spędzamy wakacje w Grecji. Zarówno osoby, które szukają tanich wakacji, jak i tych o wyższym standardzie znajdą w Grecji coś odpowiedniego dla siebie.

Grecja w tym roku należy do najbardziej popularnych kierunków wakacyjnych wyjazdów. Okazuje się, że 29% wszystkich letnich rezerwacji dotyczy właśnie tego kraju, co stanowi aż 7% wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem. Wybieramy przede wszystkim greckie wyspy: Kretę, Korfu, Kos, Rodos i ostatnie odkrycie: Zakynthos.

Kolejny plus greckich wakacji to fakt, iż podróż nie będzie zbyt długa. Nawet organizując samemu podróż samolotem, mamy do dyspozycji oferty kilku przewoźników. Sam lot trwa od 1,5 do 3 h, w zależności od miejsca wylotu i lotniska docelowego.

Co warto zwiedzić i zobaczyć w Grecji?

Podczas każdej wizyty Grecja może pokazać turystom nowe oblicze: od trekkingu po Meteorach, przez nurkowanie w zatoce zatopionych statków na Zakynthos, wspinaczkę na ośnieżone szczyty Olimpu, po przejrzyste morze i cudowne, wręcz karaibskie, krajobrazy. Grecja jest przesycona historią, a przy tym posiada 17 miejsc, objętych ochroną dziedzictwa UNESCO. Spuścizna historyczna, ciągle jeszcze bezludne wyspy, dobrze rozbudowana infrastruktura turystyczna, połączone z gwarancją słońca i temperaturą powyżej 27 stopni, dają Grecji niezwykle dużą przewagę w walce o turystów.

Co warto jeść i pić w Grecji?

Jedzenie dla Greków jest przyjemnością i sposobem spędzania wolnego czasu. Grecka kuchnia opiera się na dużej ilości świeżych warzyw, ryb, owoców, ziół i oliwie z oliwek, która jest podstawą tamtejszego menu. Drzewo oliwne, związane z kulturą grecką, jest symbolem długowieczności, nadziei i pokoju. Symbolem kuchni greckiej jest też słynny ser feta, którego recepturę, według mitologii greckiej, podarowali Grekom bogowie z Olimpu.

Jest też mięso, choć to zdrowsze – głównie jagnięcina i barania, zazwyczaj gotowane lub opiekane na ruszcie. Dobremu jedzeniu towarzyszy tu zwykle alkohol. Młode wino, do którego dodawana jest żywica z sosny – Retsina, Ouzo – o charakterystycznym anyżowym smaku, Metaxa, czy wysokoprocentowy Tsipouro – na Krecie zwany Tsikoudia, a w niektórych rejonach Grecji – Raki. W hotelach znajdziemy często dużą ilość sezonowych owoców oraz pyszne desery.

Grecka mentalność i obyczaje

Być jak Grek Zorba oznacza między innymi obniżony poziom stresu, czyli coś, na czym się mało znamy. Lubimy natomiast tańczyć. W Grecji taniec towarzyszy wielu okazjom, a tradycyjnych tańców jest ponad 4 tys., z których najpopularniejsze to te tańczone w kole. Ze swoim pozytywnym chaosem i popołudniową siestą, Grecja nie wpędza w kompleksy, a pozwala raczej spojrzeć na nasze codzienne życie z pewnej perspektywy. Często to, co u nas nie działa, spóźnia się i doprowadza do białej gorączki, w Grecji nie jest istotne.

Grecy kochają swój kraj i uznają go za najlepsze miejsce na ziemi. Wszędzie wieszają narodowe flagi. Są bardzo dumni ze swojej historii i dokonań ich przodków na przestrzeni wieków. Choć wyraziście gestykulują, głośno się śmieją i robią dziwne miny, są ogólnie mili i przyjaźni. Nikt nie nagabuje turystów na ulicy, nikt nie czeka na bakszysz. Mimo że grecki język, jak i sam alfabet są dla nas całkowicie niezrozumiałe, swobodnie porozumiemy się po angielsku. Tu każdy może poczuć się naprawdę dobrze.

Grecja idealna dla kociarzy

Grecja jest pełna kotów. Wędrują swoimi drogami i nikomu nie przeszkadzają. Są nawet w hotelach, gdzie potrafią zrobić niekiedy zbyt wczesną pobudkę. Wyglądają trochę inaczej niż nasze dachowce, bo mają mniejsze główki. Są przyjaźnie nastawione do ludzi i stanowią niejako element greckiego krajobrazu.

