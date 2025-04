Co roku coraz więcej osób decyduje się na świąteczne wyjazdy. Przecież każdy z nas marzy o świętach spędzonych w zaśnieżonym miejscu, które dodatkowo zagwarantują nam typowy dla świąt Bożego Narodzenie klimat. Poznajcie 5 europejskich miast, które zagwarantują wam wymarzone Boże Narodzenie.

Sprawdzone miejsca na świąteczny wyjazd:

1. Helsinki

Fińska stolica Helsinki jest wspaniałym miastem na Boże Narodzenie. Jedną z atrakcji miasta jest dom towarowy Stockmann - co roku wyczekiwane jest odsłonięcie udekorowanej z przepychem wystawy. Urlopowicze mogą oddać się przyjemności jeżdżenia na łyżwach na lodowisku przy stacji kolejowej.

Jeśli mimo to komuś będzie zimno, powinien spróbować tradycjonalnego napoju świątecznego Glogi - to przyprawiane wino, które wzbogaca się migdałami i rodzynkami, należy pić je z odrobiną wódki. Można go wypić na rynku świątecznym imienia świętego Tomasza w samym centrum miasta.

2. Laponia

Laponia to prawdziwy zimowy cud - można tu zobaczyć krajobrazy pokryte śniegiem, małe zaspane miasteczka, zorze polarne na niebie... i Mikołaja. Urlopowicze mogą tu szybko poczuć nastrój świąt. Przejażdżka zaprzęgiem reniferów lub husky sprawią, że pobyt na północy stanie się niezapomnianym przeżyciem. Krajobrazy zimowe można odkryć podczas wędkowania lub na pieszych wycieczkach.

Po męczącym dniu podróżni mogą odprężyć się w fińskiej saunie, a wieczorem obserwować zorze polarną. Wycieczka do rezydencji Mikołaja jest w Laponii oczywiście obowiązkiem! W wiosce Mikołaja w Rovaniemi święta trwają cały rok, a kartki z życzeniami mogą zostać tu oddane osobiście.

3. Tallinn

Niezależnie od pory roku warto odwiedzić średniowieczne miasto Tallinn. W czasie świątecznym da się tu jednak odczuć szczególną bożonarodzeniową magię. W sercu miasta, na placu ratuszowym, podróżni mogą odwiedzić jeden z jarmarków świątecznych. Lokalni sprzedawcy oferują tu gorące napoje, przysmaki, ozdoby świąteczne, zabawki oraz wyroby drewniane i skórzane.

Będąc w Estonii urlopowicze, powinni spróbować tradycyjnych estońskich potraw. Podczas świąt spożywa się tu potrawy w galarecie, sałatki z buraków, śledzie, pieczenie z wieprzowiny i wypieki świąteczne.

4. Oslo

Odwiedzający Oslo możecie być pewni, że spędzicie święta na tle cudownego krajobrazu zimowego. Poza śnieżnym widokiem norweska stolica kusi licznymi atrakcjami. W pierwszy tydzień adwentu włączone zostaje oświetlenie świąteczne na ulicach i postawiona zostaje wielka choinka. Od tego momentu liczne jarmarki świąteczne i koncerty zaczynają wabić turystów. Podobnie jak w Laponii, również tutaj w okresie przedświątecznym pije się grzane wino Glogg, które najlepiej smakuje z piernikami.

Już 3 grudnia świętuje się tutaj małą Wigilię. Nieodłączną jej częścią jest potrawa ze śmietany, masła, cukru i odrobiny cynamonu - w środku tego przysmaku schowany jest migdał. Osoba, która go znajdzie wygrywa marcepanową świnkę.

5. Salzburg

Salzburg ma podczas świąt bajkowy wygląd. Jak tylko spadnie śnieg, miasto Mozarta zamienia się w magiczną krainę. Na przystrojonych świątecznie uliczkach można wybrać się w przejażdżkę saniami i pospacerować po licznych jarmarkach świątecznych. Jarmark na placu katedralnym jest najpiękniejszym i najstarszym w Europie. Obok tradycyjnych straganów stoją tu wielkie sanie z reniferami oraz gigantyczny kalendarz, odliczający dni do Wigilii.

Na podstawie informacji prasowej refund.me

