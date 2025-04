Urlop we wrześniu to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą uniknąć zatłoczonych kurortów i trochę zaoszczędzić. Jak wynika ze statystyk Polacy z roku na rok coraz chętniej decydują się na urlop w miesiącach powakacyjnych. Zatem, gdzie warto pojechać, aby było blisko, ciepło i wyjątkowo?

Gdzie pojechać na urlop we wrześniu:

1. Malta - hollywoodzki klimat na Morzu Śródziemnym



3 tysiące godzin słońca w ciągu roku i średnia temperatura na poziomie 23 stopni to klimat Malty. Wyspa przyciąga ludzi szukających słońca i marzących o wypoczynku w hollywoodzkim klimacie. Wybrzeża wyspy charakteryzują się kamienistymi, bardzo malowniczymi zatokami, odłamkami skał i kamiennych grot, oblewanych ciepłymi i czystymi wodami morza. Malta uważana jest za najlepsze miejsce do nurkowania w całym basenie Morza Śródziemnego.

2. Ibiza – najbardziej imprezowa wyspa świata

Wyspa została wpisana w latach 90. do księgi Rekordów Guinessa, jako najbardziej rozrywkowy zakątek na ziemi. Ibiza to mekka dla osób kochających dobrą zabawę - na wyspie turyści znajdą najlepsze dyskoteki, wyjątkowe kluby, a także spotkają wiele światowych gwiazd i celebrytów, którzy również upodobali sobie to miejsce.

3. Sardynia i Korsyka, czyli szmaragd i perła

Sardynia jednych skusi szmaragdowym morzem i kwarcowymi plażami z wyjątkowo delikatnym piaskiem. Innych zafascynują nuragi - kamienne warowne wieże, których przeznaczenie do dziś jest zagadką. W trakcie pobytu na wyspie nie można nie odwiedzić niesamowitej Groty Neptuna - bajkowej jaskini słynącej z długości (ok. 4 km), mieniącej się różnymi kolorami wody i niesamowitych form skalnych.

W bliskim sąsiedztwie szmaragdowej wyspy znajduje się Korsyka, francuska perła na Morzu Śródziemnym. Urokliwe wybrzeże, granitowe i bazaltowe dolinki skąpane w oszałamiająco niebieskiej wodzie niezmiennie robią wrażenie na turystach.

4. Sycylia – wulkan, rajskie plaże i niepowtarzalna historia

Miłośnikom beztroskiego plażowania i wielbicielom historycznych budowli Sycylia wyda się miejscem wyjątkowym. Ogromne wrażenie już na początku robi najwyżej położony w Europie czynny wulkan Etna - jego wysokość na skutek kolejnych wybuchów ulega zmianie. Jednak osoby chcące zasmakować księżycowego krajobrazu powinny wybrać się w okolicę Etny z przewodnikiem.

Plażowiczom poleca się wypoczynek na jednej z piaszczystych plaż, zwłaszcza wyjątkowo pięknych San Vito lo Capo, Calamosche czy Scala dei Turchi. Biały piasek w połączeniu z krystalicznie niebieską wodą sprawiają, że turyści poczują się tu jak na Karaibach.

5. Minorka – kraina megalitów i oszałamiającej przyrody

Wyspa może poszczycić się ponad 70 plażami, w większości piaszczystymi, z delikatnym i białym piaskiem kontrastującym z czystymi wodami. Piękne wybrzeże Minorka zawdzięcza zimowym sztormom, które pozostawiają duże ilości wodorostów na piasku. Wyspa zachwyci miłośników przyrody niezwykłymi krajobrazami i oszałamiającą zielenią fauny i flory. Minorka to również gratka dla osób lubiących zwiedzać – na wyspie można zobaczyć niezliczoną ilość prehistorycznych i starożytnych megalitów, czyli wielkich budowli kamiennych, służących przodkom za groby, obiekty związane z kulturą i obserwacjami astrologicznymi.

6. Majorka – szampańska zabawa i plażowanie w jednym miejscu

Sezon na piękną i słoneczną Majorkę rozpoczyna się w kwietniu, a kończy w listopadzie. Turyści najchętniej wybierają południową część wyspy, w której przeważają fantastyczne, piaszczyste plaże. W trakcie pobytu na wyspie nie można nie odwiedzić stolicy Majorki, Palma de Mallorca. Miasto słynie z ogromnej liczby dyskotek, kawiarni i barów.



Na podstawie informacji prasowej Travelplanet.pl

