Według polskich urlopowiczów, najprzyjemniej i najłatwiej flirtuje się w Hiszpanii, a najdogodniejsze miejsce na podryw to bar hotelowy. Zgadzacie się z tym?

Gdzie flirtują Polacy?

Urlop z dala od pracy i codziennych stresów, spacery po plaży, romantyczne zachody słońca i gorące noce sprzyjają zawieraniu nowych znajomości. Słońce rozgrzewa nie tylko powietrze, ale i nasze emocje. Skąpe bikini, opalone ciała, głębokie dekolty i zachęcające uśmiechy – trudno oprzeć się takim widokom. Urlopowicze zdradzili, w jakich krajach i w jakich miejscach mają największą ochotę na wakacyjny flirt. Na pytanie „Który kraj najbardziej sprzyja wakacyjnemu flirtowi?” ponad 28% ankietowanych wskazało na ojczyznę flamenco i corridy - gorącą Hiszpanię.

Drugie miejsce (20%) zajęła słoneczna Italia, a trzecie słynący z seksturystyki Egipt – wymieniło go prawie 19% ankietowanych. Warto podkreślić, że doceniamy także walory własnego kraju -18% osób uważa, że to właśnie Polska najbardziej sprzyja wakacyjnemu flirtowi. Zaś około 15% odpowiedzi otrzymała Grecja.

Jaki miejsca są najlepsze na flirt?

Turystów pytano także, które miejsca stwarzają najwięcej okazji do flirtu. Najliczniejsza grupa internautów poleca hotelowy bar, gdzie luźna atmosfera i kolorowe koktajle na pewno pomogą przełamać lody. O owocny flirt nietrudno także na plaży i przy basenie. Ankietowani rekomendują także branie udziału w animacjach hotelowych, wspólne uprawianie sportów, gry i imprezy stwarzają najlepszą okazję do poznania kogoś ciekawego. Ten, kto szuka okazji do miłostek, powinien mieć oczy otwarte również w miejscach poza hotelem.

W poszukiwaniu nowych znajomości warto wybrać się na dyskotekę, na zakupy, a także zwiedzać muzea. Nie zapominajmy, że szansa na ekscytujący flirt może zdarzyć się już w drodze na urlop, np. w samolocie. Kiedy wyjeżdżacie na wakacje?

Na podstawie informacji prasowej HolidayCheck

