Tak się składa, że styczniowy weekend jest pierwszym w tym roku, który trwa jeden dzień dłużej, i który można spędzić poza domem. Jeśli jesteś typem organizatorki, na pewno zaplanowałaś, co będziesz robić w dniach 6-8 stycznia... A jeśli wciąż nie wiesz, gdzie wiatr cię poniesie, proponujemy krótki wypad w sprawdzone miejsca!

Reklama

Na ile dni wolnych możesz liczyć w 2017 roku?

Często polecamy koleżankom sprawdzone pensjonaty, domki czy hotele na krótkie, weekendowe wypady. Postanowiłyśmy i wam polecić kilka fajnych miejscówek idealnych na długi weekend. Wierzcie nam, znamy się na rzeczy! ;)

Agata, wydawca serwisu

Jakoś nie jestem fanką weekendowych wypadów. Dla mnie to zbyt krótki czas, by marnować cały dzień na szukanie miejsca, robienie rezerwacji i błądzenie, by trafić do celu (tak, zawsze błądzę...). Może mam takie nastawienie przez działkę, którą mam zaledwie160 km od Warszawy, nieopodal Rypina. Jezioro, cisza, śpiew ptaków i totalne odludzie. Właśnie taki weekendowy wyjazd cenię najbardziej :)

Asia, szef działu lifestyle

We wrześniu tego rok trafiłam do Cisowego Zakątka (okolice Łeby). Miejsce, jakiego w Polsce nie widziałam. Małżeństwo, które zerwało z korporacyjnym życiem, przeniosło się na wieś. Tam w totalnej głuszy wybudowali wioskę w skandynawskim stylu. Każdy dom ma inny kolor, nazwę i styl wnętrza. Każdy dom też wyposażony jest w kominek i saunę ;) Doskonałe miejsce na weekend z przyjaciółkami lub facetem.

fot. Asia M.

Gosia, redaktor działu Uroda

Uwielbiam weekendowe wypady! Przez dwa dni potrafię wypocząć tak, jak na tygodniowych wakacjach. Poza tym, bardzo lubię zwiedzać Polskę. Moim absolutnie ulubionym miejscem jest pensjonat nad Zatoką Gdańską, z okien którego widać morze. Za ten widok oddałabym wszystko. Ceny? Bardzo w porządku. Idealne miejsce na weekend nad Bałtykiem (poza sezonem).

fot. Małgorzata Machnicka

Weronika, redaktor działów Dom i Kuchnia

Na dłuższy urlop uwielbiam wyjeżdżać nad morze (niekoniecznie polskie), bo tylko smażąc się na plaży i słuchając szumu fal jestem w stanie wypocząć w 100% ;-) Długie weekendy zazwyczaj wypadają jednak poza sezonem letnim, dlatego na nadmorskie wojaże raczej się nie nadają (przynajmniej według mojej czysto subiektywnej opinii). Wtedy lubię jeździć w góry. Mam tam sprawdzoną miejscówkę: willę "W Ubocy" w Murzasichlu.

Miejsce jest idealne! Blisko Zakopanego, a jednocześnie z dala od krupówkowych tłumów. Obok jest stok narciarski, restauracja i nieźle zaopatrzony supermarket - wszystko, czego potrzeba mi do szczęścia ;-) Gospodarze są przemili, pokoje świetnie wyposażone, a cena jak na standard naprawdę okazyjna. Byłam już kilka razy i na pewno jeszcze wrócę - i to nie raz!

fot. booking

Edyta, redaktor działu Życie gwiazd i Po godzinach

W przypadku długich weekendów jestem zdania, że mimo że są przedłużone, to jednak za krótkie, by spędzić w trasie więcej, niż 8 godzin. Zawsze planuję miejsce pobytu z Google maps pod ręką, by sprawdzić, ile będziemy jechać samochodem do miejsca docelowego. Zwykle celuję w polskie miasta, bo kocham zwiedzać, ale z biegiem czasu doceniam też malowniczość krajobrazu, a nie miejski gwar. Moim odkryciem jest Villa Nova w Zakopanem - przyznam, że początkowo skusił mnie wystrój! Jest nowoczesny, ale na każdym kroku czuć zakopiański klimat, a dodatki (zawieszone stare narty!) zaspokoją każdego estetę ;) Lokalizacja to strzał w dziesiątkę: niemalże samo centrum, a jednak czuć górski spokój i wyjątkową aurę. Polecam!

Mamy nadzieję, że dzięki wam rozwiniemy tę listę! W Polsce jest tak wiele urokliwych miejsc wartych uwagi, że bez waszej pomocy do nich nie dotrzemy. Czekamy na wasze sugestie w komentarzach!

Reklama

Planujesz ferie w Zakopanem? Zobacz kalendarzyk ferii i świąt w 2017