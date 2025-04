Największą budowlą Europy jest „Dom Ludu” w Bukareszcie. Został zbudowany na zlecenie rumuńskiego dyktatora Nicolae Ceauşescu.

Powierzchnia budynku to 65 000 m2. Kto chciałby przyjrzeć się każdemu z 5 100 pomieszczeń bukaresztańskiego Pałacu przez jedną minutę, potrzebowałby na to trzech i pół dnia.

Podczas budowy zużyto milion metrów sześciennych marmuru pochodzącego z Transylwanii, trzy i pół tysiąca ton kryształu do skonstruowania 480 żyrandoli, z których największy waży 2,5 tony; na sufitach zamontowano 1409 mniejszych punktów świetlnych, wykorzystano 700 tysięcy ton stali i brązu do wykonania monumentalnych drzwi i okien, do pokrycia drewnianych posadzek i parkietów zużyto 900 tysięcy m3 drewna.

Powierzchnia pojedynczych dywanów wynosi 200 m2 i zostały one specjalnie zszyte na potrzeby pomieszczeń (łącznie zajmują powierzchnię 200 tysięcy m2). Pałac posiada około 1100 pomieszczeń, w 440 z nich mieszczą się biura, ponadto znajduje się tu 30 wielofunkcyjnych sal (największa z nich ma 16 metrów wysokości i kubaturę 2200 m3).

Miejsce pod budowę wymagało wyburzenia 7 km2 starego miasta i przesiedlenia około 40 tys. ludzi z terenu planowanej budowy. Sama konserwacja i koszty uboczne pochłaniają rokrocznie okrągłe 8 milionów Euro.

Budowę pałacu rozpoczęto w 1983 r., kiedy w Rumunii brakowało środków spożywczych, energii i materiałów budowlanych.