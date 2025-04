Krzywa Wieża w Pizie straciła pierwsze miejsce wśród wież, które przechyliły się z przyczyn naturalnych. Po pracach renowacyjnych w latach 1999-2001 jej odchylenie od pionu zmalało z 5,5 stopni do 3,99 (inne źródła podają 3,97).

Od tej pory oficjalny rekord nachylenia z przyczyn naturalnych według Księgi Rekordów Guinnessa należy do wieży kościoła w Suurhusen we wschodniej Fryzji (Niemcy). 27-metrowa wieża z 1450 r. nachylona jest w stosunku do powierzchni o 5,19 stopni. Dopiero w 1885 r. zauważono, że przechyla się na bok.

Odpowiedzialne za to było obniżenie się poziomu wód gruntowych, dlatego zamknięto kościół z obawy przed ewentualnym wypadkiem. Budowlę jednak uratowano i od lat 90. znowu można zwiedzać XIII-wieczną wieżę.