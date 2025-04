Odcinek zwany Pont du Gard to trzypiętrowa arkada o 49 m wysokości, 27 m szerokości i całkowitej długości ok. 270 km, prowadząc wodę ze źródeł w Uzès do Nîmes. Składa się z trzech kondygnacji o różnej liczbie łuków (6 w dolnej, 11 w środkowej, 35 w najwyższej).

Reklama

Akwedukt dostarczał niegdyś wodę w ilości ok. 20 tysięcy m3 dziennie. Woda trafiała do zbiornika o średnicy 6 m, skąd rozprowadzana była do domów mieszkalnych, term i fontann. Aby woda mogła płynąć bez przeszkód, akwedukt posiada spadek wynoszący średnio 35 cm na 1 km.

Reklama

W 1985 r. akwedukt Pont du Gard został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.