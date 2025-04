Szukasz miejsca, które skutecznie połączy Twoją chęć powrotu do zdrowia z wizją luksusowego odpoczynku? Rehabilitacja wcale nie kojarzy Ci się z czymś, co można połączyć z wakacjami? Przekonaj się, że to błędne myślenie. Odwiedź czterogwiazdkowy hotel ze strefą Medical SPA & Wellness i nowoczesną kliniką rehabilitacji w Łasku, tuż pod Łodzią.

Julita Małuszyńska – założycielka Columna Medica - po przebytej operacji kręgosłupa usłyszała, że w walce o pełne zdrowie potrzebna będzie kolejna operacja... W tym czasie na swojej drodze do zdrowia spotkała Josefa Hesslingera, wybitnego fizjoterapeutę, który przekonał ją, że kluczem do sukcesu może być rehabilitacja oparta o bezinwazyjne metody leczenia. To spotkanie i efekty skutecznie prowadzonej fizjoterapii zainspirowały Julitę do stworzenia Columna Medica - kliniki na miarę zagranicznych standardów.

Indywidualne podejście

Najważniejsi są Pacjenci! Ta myśl na co dzień przyświeca specjalistom, którzy dbają o najwyższy poziom prowadzonej terapii pod okiem Josefa Hesslingera. Co wyróżnia to miejsce? Specjalizacją Kliniki jest przede wszystkim bezinwazyjne leczenie kręgosłupa, ortopedyczna terapia manualna i, co rzadkie w Polsce, rehabilitacja neurologiczna. Praca w systemie 1:1 z pacjetem , gabinety z widokiem na las, najnowocześniejsze sprzęty. Przykładem jest DIERS FORMETRIC 4D, który skanuje postawę i pozwala określić fizjoterapeutom obszary, które wymagają leczenia oraz dobrać odpowiednie techniki rehabilitacji. Najnowszy nabytek w klinice to urządzenie INDIBA ACTIV, które w połączeniu z pracą manualną terapeuty, przyspiesza powrót do zdrowia i aktywności. Pracę fizjoterapeutów wspomaga także USG. Columna Medica to również strefa Medical SPA & Wellness z jacuzzi, basenem z hydromasażami i przeciwprądami, sauną suchą i parową oraz pięknym widokiem na otaczający to miejsce las.

Wachlarz możliwości

Columna Medica to również wspaniałe miejsce dla odbywających się tam turnusów rehabilitacyjnych czy odchudzających. W ofercie są dedykowane pobyty takie jak: rehabilitacja seniora, dziecka czy regeneracja sportowców. Kadra fizjoterapeutów pomaga w dojściu do zdrowia po operacjach ortopedycznych i złamaniach, przed i po endoprotezoplastyce stawu biodrowego / kolanowego / barku, po urazach, kontuzjach i wypadkach komunikacyjnych, ze stanami zwyrodnieniowymi, przed i po operacjach kręgosłupa, przed i po operacjach stabilizujących kręgosłup oraz z zastosowaniem implantów, ze zmianami o podłożu reumatoidalnym, z migrenowymi bólami głowy, w celach profilaktycznych dla osób narażonych na przeciążenia, prowadzących siedzący, stresujący tryb życia, po udarach mózgu, po urazach czaszkowo-mózgowych, po urazach rdzenia kręgowego, ze stwardnieniem rozsianym, z chorobą Parkinsona.

fot. materiały prasowe

SPA DLA DWOJGA?

A jeśli ważne jest dla Ciebie towarzystwo bliskiej osoby w czasie regeneracji, nie martw się. Specjaliści z Columna Medica przygotowali specjalny pakiet! Kiedy Ty dbasz o swoje zdrowie, Twój bliski może skorzystać z zajęć relaksacyjnych i zabiegów SPA. Komfortowe warunki, 4-gwiazdkowy standard, życzliwa obsługa, wszelkie udogodnienia - wszystko po to, byś mógł zadbać o swoje zdrowie w najlepszych warunkach! SPA posiada bogate zaplecze urządzeń wspomagających relaks i poprawę wyglądu. Jednym z nich jest ICOONE, który zapewnia znakomite efekty zarówno w działaniu modelującym sylwetkę i ujędrniającym skórę, jak i w leczeniu problemów mięśniowych lub zastojów limfatycznych. W Columna Medica możesz skorzystać również z usług z zakresu medycyny estetycznej, zajęć jogi, aqua aerobiku, stretchingu i nordic walkingu, a także z niezwykłych rytuałów saunowych z Saunamistrzem.

fot. materiały prasowe

Sport na medal

Położona w stuletnim lesie Columna Medica to także idealne miejsce dla sportowców. Możliwość regeneracji ciała przy pomocy najnowocześniejszych urządzeń, profesjonalizm fizjoterapeutów i otoczenie sprzyjają przygotowywaniu się do zawodów. To miejsce cieszy się zaufaniem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, który wybrał klinikę na oficjalny Ośrodek Leczenia Urazów Sportowych PKOL. Ambasadorem Columna Medica jest Krzysztof Hołowczyc - trzykrotny rajdowy mistrz Polski, mistrz i wicemistrz Europy.

„Zdrowie nie jest punktem, do którego można przybyć, ale sposobem podróżowania, zorientowanym na przyszłość. Warto o nie zadbać i zatrzymać się we właściwym momencie, żeby skupić się na sobie i swoim problemie. Moim jest kręgosłup. Po wielu latach jazdy po bezdrożach zdecydowałem się oddać w ręce specjalistów. I już widzę efekty. Dwukrotnie miałem złamany kręgosłup, wiem, jak wiele wysiłku trzeba, aby wrócić do pełnej formy. Powierzyłem swoje zdrowie profesjonalistom, znakomitym fizjoterapeutom, którzy optymalnie dobierają potrzebne ćwiczenia i zabiegi” – mówi Krzysztof Hołowczyc.

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

fot. materiały prasowe

Oferta Columna Medica stale się powiększa. Nowością jest specjalny pakiet stworzony z myślą o ślubnych przygotowaniach. Są to pobyty przygotowujące dla Panny Młodej, pomysły na prezenty dla rodziców, w tym szczególnie polecana regeneracja w klinice czy romantyczne weekendy we dwoje. Poznaj wszystkie możliwości, z których możesz skorzystać odwiedzając to miejsce i przekonaj się, że ta wyjątkowa przestrzeń czeka właśnie na Ciebie!

Sprawdź więcej informacji na: columnamedica.pl