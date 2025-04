Co zrobić gdy odwołają twój lot?

Mroźna i nieprzyjazna zima sparaliżowała ruch lotniskowy. Samoloty mają spore opóźnienia, niektóre loty zostały odwołane. Zastanawiasz się jakie prawa Ci przysługują podczas podróżowania w czasie niesprzyjających warunków pogodowych?

W zakres działania linii lotniczych wchodzi zapewnienie osobom korzystającym z ich usług odpowiednich warunków – nie tylko podczas rejsu – ale także wtedy, gdy z różnych przyczyn lot nie może się odbyć. Do obowiązków przedstawiciela przewoźnika na lotnisku jest niezwłoczne poinformowanie pasażerów o zaistniałej sytuacji oraz zapewnienie odpowiednich warunków podczas oczekiwania na lot.

W zależności od długości opóźnienia poszkodowani muszą dostać napoje i posiłki. Przysługuje im również prawo do wykonywania połączeń telefonicznych na koszt przewoźnika. W sytuacji, kiedy godzina odlotu znacznie się przesuwa przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia noclegu lub pokrycia jego kosztów mówi Marko Brinkmann z podróżniczego serwisu Tripsta.pl.

W sytuacji jeszcze mniej komfortowej – odwołania rejsu, linie lotnicze zobowiązane są do zwrotu kosztów biletu lub jego darmowego "przebukowania" na najlepszy z dostępnych terminów. Za ewentualne pokrycie kosztów noclegu oraz dojazdu na lotnisko również odpowiedzialne są linie. Konsument ma również prawo do bezpłatnego powrotu do portu, w którym rozpoczął podróź.

W wyniku odwołania rejsu przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania wysokości od 250 do 600 euro. Obowiązek wypłaty odszkodowania jest zgodny z zasadą równego traktowania pasażerów oraz zasadą pewności prawa. Od reguły są jednak ustępstwa. Wypłata nie obowiązuje, w momencie, kiedy to lot jest odwołany z powodu "nadzwyczajnych okoliczności" – przykładowo usterki technicznej, wydarzeń losowych, czy właśnie złych warunków pogodowych.

O zwrot kosztu biletu można ubiegać się w terminie 7 dni. Odszkodowanie należy się w sytuacji kiedy przez opóźnienie pasażer pojawi się co najmniej trzy godziny po zapowiadanej godzinie lądowania, czyli podobnie jak w przypadku odwołania lotu "w ostatniej chwili". Brak odpowiedzi w terminie 30 dni nie oznacza, że działanie konsumenta zakończyło się fiaskiem. Po tym okresie, nadal możemy złożyć skargę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jeśli to nie pomoże – możemy zgłosić sprawę do sądu.