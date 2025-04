Wakacje to dla wielu osób czas, kiedy częściej chcemy wyjeżdżać poza miejsce zamieszkania, zwiedzać, poznawać inne kraje, kulturę, ludzi. Edynburg to idealna wakacyjna propozycja dla wszystkich kochających miejsca z historią w tle, a przy tym pełne uroku. Może być też doskonałą alternatywą dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą sobie pozwolić na dłuższy urlop lub nie przepadają za biernym wypoczynkiem przy hotelowym basenie. To jedno z głównych centrów naukowych i kulturalnych w Wielkiej Brytanii, nie bez powodu nazywane Atenami Północy.

Reklama

6 powodów, dla których warto odwiedzić Edynburg:

Królewski park w sercu miasta

Spacerując po Princes Street Gardens można zakochać się w pięknych i zielonych ogrodach Edynburga. Park Królowej jest naturalnym, ogromnym obszarem zieleni w samym sercu miasta. Położony w cieniu edynburskiego zamku park powstał w miejscu osuszonego jeziora. Podziwiać tu można góry, strome zbocza, wrzosowiska, mokradła, doliny górskie, jeziora i pola.

Od Starego Kopciucha do wytwornej stolicy kultury

Edynburg dzieli się na 2 części: Stare Miasto, które zachowało średniowieczny charakter oraz Nowe Miasto z okresu oświecenia. W starej dzielnicy dominują domy z ciemnego kamienia i brukowane ulice. Dawniej ta część tonęła w nieczystościach wylewanych do rynsztoków przez okna mieszkań oraz kłębach dymu. Z powodu unoszącego się smogu i przykrego zapachu Stare Miasto nazywane było kiedyś Auld Reekie, czyli Stary Kopciuch. W epoce oświecenia stolica zaczęła być rozpoznawalnym ośrodkiem kultury i nauki. Rozrastając się poza średniowieczne granice, powstało Nowe Miasto. Ta część słynie dziś z wytwornych placów i pięknych budynków w klasycystycznym stylu.

Dr Jekyll i Harry Potter

Robert Louis Stevenson zainspirowany historią żyjącego w Edynburgu schizofrenika Williama Brodie’go, napisał tu słynną powieść kryminalną Dr Jekyll i Mr Hyde. Z miastem związana jest także autorka serii książek o Harrym Potterze, Joanne Rowling.

Mroczne podziemie Edynburga

Podziemną część miasta tworzy system korytarzy, wnęk i zaułków. Według legend, zaułek Mary King został kiedyś umyślne zasypany, aby uwięzić w nim chorych na dżumę mieszkańców. Znana jest również historia Williama Burke i Williama Hare – seryjnych morderców, którzy polowali na mieszkańców Podziemnego Miasta. Zabijali osoby biedne i samotne, których nieobecność nie rzucała się w oczy, a takich w piwnicach miasta nie brakowało. Ich ciała sprzedawali potem lekarzom i profesorom anatomii.

Skarb irlandzkich mnichów

Koneserzy napojów wysokoprocentowych nie od dziś nazywają whisky królową alkoholi. Trunek sprowadzili do Szkocji mnisi z Irlandii, m.in. ze względu na jego lecznicze właściwości. Będąc w Edynburgu nie można nie spróbować słynnej szkockiej whisky i nie zajrzeć do nietuzinkowego muzeum narodowego trunku Szkotów. Wizyta w Scotch Whisky Heritage Centre to doskonała okazja do poznania historii, procesu produkcji i rodzajów szkockiej "wody życia".

Twierdza na szczycie wygasłego wulkanu

Najchętniej odwiedzane przez turystów miejsca wyznacza tzw. Królewska Mila, czyli główna ulica Starego Miasta. Szlak ten obejmuje liczne muzea i zabytkowe domy a także łączy najważniejsze w Szkocji budowle: Pałac Holyrood, czyli rezydencję królewską, odwiedzaną chętnie przez Królową Elżbietę oraz Zamek Edynburski, zbudowany na szczycie wygasłego wulkanu. Edinburgh Castle stanowi jedną z najpotężniejszych i najstarszych fortec w Wielkiej Brytanii. Jest jedną z niewielu twierdz, które posiadają własny garnizon wojskowy. W pobliżu zamkowej bramy znajduje się secesyjna Fontanna Czarownic. Stoi ona w miejscu, gdzie przez wieki palono na stosie kobiety oskarżone o uprawianie czarów.

Na podstawie informacji prasowej Travelplanet.pl

Reklama

Więcej podróżniczych inspiracji:



Jak sprawić by dziecko dobrze zniosło lot samolotem? Pamiętaj o tym przed wyjazdem na urlop Jak kupić tanie bilety lotnicze?