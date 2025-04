Prowansja to historyczny region w południowo-wschodniej Francji, które cechą charakterystyczną się rozciągające się kilometrami lawendowe pola, wspaniałe zabytki i piaszczyste plaże. To takie miejsce, gdzie poczujemy atmosferę wszechobecnego luzu, a południowy klimat pozwoli na pełny relaks.

Planując wyprawę do Prowansji warto zastanowić się, na czym najbardziej nam zależy - wylegiwanie się na plaży, zwiedzanie pozostałości imperium rzymskiego czy aktywny wypoczynek na kitesurfingu.

Co warto zobaczyć w Prowansji?

1. Dzikie plaże

Pobyt w Prowansji powinien uwzględniać wypoczynek na piaszczystych plażach, które gwarantują niezapomniane widoki. Na swojej mapie podróży warto zaznaczyć urokliwą miejscowość Saintes-Maries-de-la-Mer, która co roku przyciąga masę turystów. Tłumy pojawiają się tu zwłaszcza w maju, kiedy do romańskiej katedry, w której znajduje się miejsce kultu św. Sary, przybywają cygańscy pielgrzymi z całej Europy.

2. Niezapomniane pola lawendy

Kulturę Prowansji najprzyjemniej będzie nam poznać w lipcu i sierpniu podczas regionalnych imprez. Jedną z nich jest Festiwal Lawendy, to niezwykłe wydarzenie, na które przybywają goście z całej Europy.

Na początku sierpnia, kiedy kończą się zbiory lawendy, a prowansalskie pola tracą swój fioletowy kolor, mieszkańcy zaczynają świętować. Festiwal Lawendy staje się świętem całej okolicy i trwa do wczesnych godzin porannych. Feta rozpoczyna się od spryskania wodą lawendową każdego z uczestników, aby następnie wszyscy mogli podziwiać liczne orkiestry i zespoły artystyczne.

3. Znajdzie się również coś dla najmłodszych

Prowansja to nie tylko romantyczne widoki pól lawendowych, ale również mnóstwo atrakcji dla najmłodszych. Alternatywą dla rodzin z dziećmi jest wizyta na farmie krokodyli w miejscowości Pierrelatte. Mini-zoo pozwoli poznać wiele gatunków krokodyli, środowisko, w jakim żyją i rozmnażają. Znajduje się tam m.in. przedszkole dla krokodyli.

O czym warto pamiętać wybierając się do Prowansji?

Wybierając się do Prowansji powinniśmy pamiętać o panujących tam wysokich temperaturach - w lipcu i sierpniu dużo słońca i 30 stopni Celsjusza to norma. Mimo najlepszych chęci pogoda często może nas ograniczyć, a wtedy nic nie sprawi nam większej przyjemności niż kąpiel w chłodnej wodzie, dlatego szukając noclegu, zwracajmy zatem uwagę na to, czy do użytku gości jest również basen.

Na podstawie informacji prasowej HomeToGo.pl

