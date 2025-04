1 z 4

Las Vegas - miasto, które nie zasypia

Jak by tego było mało, nie ruszając się z tego przepięknego miasta można przenieść się do pełnej przepychu Wenecji w samym środku Stanu Newada. Przejażdżka włoską gondolą niczym nie różni się od tej europejskiej, gdzie i tu i tam przystojni gondolierzy śpiewając swe romantyczne pieśni skłaniają zakochane pary do niczym nie skrepowanego okazywania swych wzajemnych uczuć, wyznań miłosnych i uniesień serca.

Zaledwie kilka mil na Zachód od Las Vegas znajduje się Czerwony Kanion – Red Rock Canyon National Conservation Area, który zajmuje ponad 195.819 akrów pustyni Mojave czyli blisko 80 000 hektarów. Miejsce to wyróżnia się pośród innych niespotykaną nigdzie indziej rudo-czerwoną kolorystyką naturalnych wypiętrzeń skalnych, a wyrzeźbione przez wiatr, deszcze i lód oraz grawitację, geologiczne rzeźby natury dają świadectwo działających, pierwotnych sił natury. O każdej porze dnia miejsce to zaskakuje swoimi niepowtarzalnymi widokami wzbudzając wśród obserwatorów okrzyki zachwytu. Tak samo piękny jest tu wschód jak i zachód słońca, Strugi ulewnego deszczu jak i poranna rosa. Miejsce to jest także rajem dla fanów wspinaczek, popularnie zwanych Climbingiem. Wystarczy tylko zaopatrzyć się w odpowiednie buty, osprzęt i silne ręce, a nieokiełznana, dzika przyroda zapewni turystom resztę atrakcji.