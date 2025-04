Dziś nad grotą uważaną za miejsce narodzin Jezusa stoi bazylika Narodzenia – jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich i miejsce, do którego przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata.

Reklama

Pierwszy kościół wzniesiony w 325 r. przez cesarza Konstantyna dwieście lat później przebudował Justynian. Marzył, by postawić tu świątynię, która przyćmi wszystkie inne, także te w Jerozolimie.

W połowie XVIII w. decyzją sułtana duchowni katoliccy utracili prawo do odprawiania nabożeństw w bazylice Narodzenia. Opiekę nad tym miejscem powierzono mnichom Greckiego Kościoła Prawosławnego, katolicy mają jednak przywilej celebrowania mszy w Grocie Narodzenia i Kaplicy Żłóbka, która znajduje się w podziemiach. To bardzo ciasne pomieszczenie z ołtarzem Trzech Króli ozdobionym XII-wieczną mozaiką.

Wzrok przyciąga przede wszystkim gwiazda w podłodze (na zdjęciu obok) z łacińską inskrypcją „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est” – „Tutaj z Dziewicy Maryi narodził się Jezus Chrystus”.

KOŚCIÓŁ GROTY MLECZNEJ

Według legendy, gdy Maryja karmiła piersią Dzieciątko, kilka kropli spadło na ziemię. Od mleka całe wnętrze zabarwiło się na biało. Dziś przychodzą tu kobiety, aby modlić się o pokarm.

Głównym kościołem katolickim w Betlejem jest zbudowany opodal bazyliki Narodzenia w 1882 r. kościół św. Katarzyny. Odbywa się tu najważniejsza, bo odprawiana w miejscu narodzenia Chrystusa, pasterka na świecie. Msza, koncelebrowana zwykle przez ponad 100 księży, transmitowana jest na cały świat. Są jednak i tacy, którzy w noc Bożego Narodzenia jadą na oddalone ok. 3 km od Betlejem pole, na którym aniołowie objawili się pasterzom.

Reklama

Warto wiedzieć:

Jak dojechać? Najlepiej z biurem podróży. 8-dniowa wycieczka objazdowa do Izraela w ofercie last minute (m.in. święte miejsca chrześcijaństwa, w tym Betlejem) od 1990 zł od osoby. Indywidualnie można skorzystać np. z ofert portalu e-SKY.pl (www.esky.pl). Samolot do Tel Awiwu od 1200 zł (przy założeniu, że lecimy 22 i wracamy 28 grudnia), trzygwiazdkowy hotel ok. 220 zł za noc.

Co kupić? Najchętniej kupowane są dewocjonalia z drewna oliwkowego. Mały krzyżyk na szyję albo różaniec kosztuje 2–3 dol., ikony od 10 dol. Można płacić dolarami i szeklami, bankomaty wypłacają obie waluty.

Co jeść? Przysmaki kuchni bliskowschodniej – falafel czy shoarma, kosztują ok. 6–10 dol., kawa 3–4 dol., woda mineralna i cola u ulicznych sprzedawców – 1 dol.