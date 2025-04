Chcesz zatrzymać się na trochę w Berlinie, albo pobyć w tym mieście dłużej? Przeczytaj 9 praktycznych wskazówek. Berlin na weekend i na... życie.

Jak znaleźć tanie i wygodne lokum w Berlinie? Które atrakcje turystyczne wybrać i które słynne miejsca odwiedzić? Gdzie szukać stażu i pracy? Warto poznać potencjał Berlina.

1. Berlin najtańsza stolica w całej Europie



1. Berlin najtańsza stolica w całej Europie

Berlin jest jedną z najtańszych stolić w Europie. Koszty życia w Berlinie są wyjątkowo niskie. Udając się na zakupy do jednego z supermarketów na zestaw: duży chleb, mleko, płatki kukurydziane, 200 gramów szynki, masło i pół kilograma pomidorów wydamy około 6 euro. Ceny w barach rozpoczynają się od 2,5 euro (kebab), a kończą na około 6. Jeżeli mamy ochotę wybrać się do restauracji, wydamy trochę więcej, lecz nie będą to kwoty, które zrujnują stan naszego portfela. Wybierając się do restauracji Transit (kuchnia tajska i indonezyjska) w centralnej części miasta, możemy zjeść posiłek za 8 euro lub skusić się na zamówienie kilku mniejszych potraw, które serwowane są w małych miseczkach. Za każdą miskę zapłacimy 3 euro.

2. Kariera, praca i płaca w Berlinie



2. Kariera, praca i płaca w Berlinie

Berlin jest idealnym miejscem dla młodych ludzi, którzy znają język angielski lub niemiecki. Siedziby w tym mieście posiadają między innymi takie firmy jak: Samsung, Zalando, e-Darling, Amazon. Przeważają tu tzw. start-up'y, które stawiają na pracowników z całego świata, w tym również z Polski. Praktyki w większości przypadków są płatne i oferują bonusy za wybitne osiągnięcia w pracy. Praktykanci podpisują kontrakt, który na ogół przewiduje sześciomiesięczyny staż. Jeżeli w tym czasie uda się wykazać, można liczyć na pełny etat. Miesięczne wynagrodzenie za praktyki wynosi od 400 do 800 euro. Średnie wynagrodzenia za pełny etat przedstawiają się następująco:

Dostawca – 1 200 euro



Recepcjonista/ka – 2 166 euro



Call Center, Obsługa Klienta – 2 263 euro



Inżynier – 3 524 euro

3. Ceny za wynajem mieszkań w Berlinie



3. Ceny za wynajem mieszkań w Berlinie

Co prawda znalezienie mieszkania lub pokoju w Berlinie zajmie nam trochę czasu, ale ceny za wynajem mieszkań nie będą się znacznie różnić od cen warszawskich. Najlepszym portalem, na którym będziemy mogli poszukać mieszkania lub pokoju jest serwis internetowy: http://www.wg-gesucht.de/. Możemy skorzystać również z wersji angielskiej tego portalu. Zaznaczamy rodzaj zakwaterowania, który nas interesuje, wybieramy dzielnicę oraz cenę, którą jesteśmy w stanie płacić za miesięczny wynajem. Kolejnym krokiem będzie wysłanie e-maila lub zatelefonowanie do osoby kontaktowej. Proces szukania mieszkania lub pokoju może nam zająć trochę czasu, dlatego warto zarezerwować wcześniej miejsce w hostelu lub znaleźć tymczasowe mieszkanie, które dostępne jest od zaraz na jednym z serwisów internetowych jak na przykład www.wimdu.pl. Co istotne, strona dostępna jest w języku polskim. Jeżeli nie mamy ze sobą zbyt wiele rzeczy, można pokusić się o darmowy couchsurfing do czasu wynajmu mieszkania.

4. Muzea, galerie, kluby w Berlinie



4. Muzea, galerie, kluby w Berlinie

W Berlinie można spotkać ludzi, którzy pochodzą niemal z każdego zakątka świata. Możliwości spędzenie czasu i poznania nowych osób jest całkiem sporo. Każdego dnia w Berlinie organizowanych jest bardzo dużo imprez kulturalnych, a w samym mieście odnajdziemy blisko 180 muzeów i 440 galerii. Najsłynniejszym muzeum jest Wyspa Muzeów, która znajduje się w centralnej części miasta. Codziennie można tu wybrać się do klubów lub barów, które po godzinie 24 przemieniają się w parkiety z muzyką elektro. Najsłynniejszym klubem świata jest Berghain, gdzie imprezy rozpoczynają się w piątek po północy i kończą w poniedziałek rano. Fani muzyki elektronicznej powinni wybrać się również do Renate, Sisyphos, Ritter Butzke, Chalet, Club der Visionäre.

5. Ceny komunikacji miejskiej w Berlinie



5. Ceny komunikacji miejskiej w Berlinie

System komunikacji miejskiej w Berlinie działa niezawodnie. Skorzystać można z 10 linii metra (U-Bahn), 15 linii szybkiej kolei miejskiej (S-Bahn), autobusów i tramwajów. W każdy piątek i sobotę metro i SKM kursują przez całą noc. Od niedzieli do czwartku dostępne są również autobusy i tramwaje linii nocnych. Jeżeli w Berlinie planujesz zostać dłużej, polecamy zakup biletów miesięcznych. Przez 30 dni można dzięki nim korzystać bez ograniczeń z metra, SKM, autobusów i tramwajów w dzień i w nocy. Bilet normalny na strefę AB kosztuje 78 euro, przejazdy dla praktykantów (Azubi) dostępne są za 55 euro. Bilet za 78 euro upoważnia do zabrania ze sobą drugiej osoby od poniedziałku do piątku po godzinie 20.00 oraz bez ograniczeń w weekendy. Dzięki tak rozbudowanemu systemowi komunikacji miejskiej, można szybko przemieszczać się o dowolnej porze dnia. Przy tak dogodnym systemie komunikacji, warto wynająć mieszkanie w tańszej dzielnicy, nie martwiąc się o wygodne połączenia do miejsca pracy.

6. Berlin - jeziora, kanały, parki, ogrody



6. Berlin - jeziora, kanały, parki, ogrody

Berlin jest często nazywanym zielonym miastem. Miasto otula niezliczona liczba pięknych parków, ogrodów, kanałów oraz jezior. Tereny zielone zajmują około 14 procent jego powierzchni. Jednym z najpopularniejszych i najpiękniejszych parków jest Tiergarten – Viktoria Park, w którym znajduje się wodospad oraz ptaszarnie z różnymi gatunkami ptaków. Wiosną i latem mieszkańcy Berlina spędzają tu czas na grillowaniu, zabawach z dziećmi czy spacerach ze zwierzakami. Młodym polecić można słynny Mauer Park (Wall park), gdzie co tydzień odbywa się pchli targ. Do wyboru jest wiele ciekawych przedmiotów np. stare płyty winylowe, ubrania czy meble. W sezonie wiosennym i letnim w każdą niedzielę organizowane jest tu karaoke na świeżym powietrzu, które przyciąga turystów i miejscowych. Miłośnikom pływania warto z pewnością polecić jeziora: Plötzensee, Krumme Lanke czy Müggelsee.

7. Berlin - miasto kebabów



7. Berlin - miasto kebabów

W Berlinie odnajdziemy ponad 1300 miejsc serwujących kebaby – obecnie jednej z najpopularniejszych potraw w mieście. Ten trend zapoczątkował turecki imigrant Kadir Nurman, który przybył do Berlina w latach 60. Tradycyjny kebab składa się mięsa jagnięcego, warzyw, sałaty, pomidorów, cebuli oraz sosów do wyboru: jogurtowego, ostrego lub czosnkowego. Najpopularniejszym miejscem i najbardziej obleganym jest Mustafa’s Gemüse Kebap. Jeżeli brak nam czasu, aby stać w kolejce możemy udać się do równie słynnego już Kotti’s Gemüsekebap. W serwowanym tu kebabie odnajdziemy więcej dodatków takich jak ser feta, świeży sok z cytryny i podsmażane ziemniaki, marchew i cukinie. Kebaby w Berlinie uznawane są za jedne z najlepszych w całej Europie.

8. Berlin - świetna baza wypadowa



8. Berlin - świetna baza wypadowa

Berlin jest niezwykłą bazą wypadową do europejskich metropolii, a często można upolować tani wylot do Azji czy Ameryki Północnej i Południowej. Kolejną zaletą są również bardzo tanie połączenia do Polski: autokarem, pociągiem oraz dzielonym samochodem. Specjalna taryfa Berlin-Warszawa Express kosztuje 29 euro do Warszawy i 19 do Poznania. Na Zentraler Omnibusbahnhof (główna stacja autokarowa) dojeżdżają Polski Bus i Simple Express (ceny zaczynają się od 18 euro w jedną stronę).

9. Architektura, zabytki i sztuka uliczna w Berlinie



9. Architektura, zabytki i sztuka uliczna w Berlinie

Miasto to jest wręcz naszpikowane zabytkami klasy światowej. Brama Brandenburska, Mur Berliński, niepowtarzalna Wyspa Muzeów, pałac Charlottenburg czy słynny Reichstag to tylko początek listy zabytków, które oferuje miasto. Różnorodna i nietuzinkowa architektura. Street art na niemal każdym kroku. Spacer wzdłuż Muru Berlińskiego zachwyci nawet tych, którzy ze sztuką uliczną nie mają nic wspólnego. W mieście odnajdziemy również opuszczony park rozrywki, który każdego weekendu przyciąga mnóstwo młodych osób.

