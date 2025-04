HEJNAŁ Z RATUSZOWEJ WIEŻY

W wielu miastach grywa się hejnał, ale tylko tu prezentowana jest scena pasowania na rycerza Bolesława Krzywoustego - tuż po godz. 12 na wieży klasycystycznego ratusza pojawiają się figury naturalnej wielkości. Rynek otaczają kamieniczki z końca XVIII w. i z XIX w. W jednej z nich mieszkał pisarz A. Hoffmann.

DNI HISTORII PŁOCKA

Trzydniowe szalone święto z wystawami, festynami, koncertami, Nocą Muzeów, walkami rycerzy. W mieście prawie co miesiąc odbywa się jakaś wielka impreza, najciekawsze to: Pikniki Europejski (w maju) i Lotniczy (w czerwcu), Cygańska Noc Audioriver - Festiwal Muzyki Elektronicznej (w lipcu) i wybory Miss Polski (we wrześniu).

SECESJA

W Muzeum Mazowieckim mieści się największa w Polsce kolekcja sztuki secesyjnej: meble, ceramika, obrazy, biżuteria, przed-mioty użytkowe. Zachwyt budzą wiernie odtworzone wnętrza ze sztuką art déco. Można podziwiać obrazy m.in. Axentowicza, Mehoffera, Wyspiańskiego.

ZOO

W położonym na nadwiślanej skarpie zoo można obejrzeć ponad 3700 zwierząt z 320 gatunków (w tym 25 gatunków rzadkich i ginących, jak np. lamparty perskie i żurawie mandżurskie). Dumą zoo są akwaria morskie i słodkowodne oraz największa w Polsce kolekcja gadów.

WZGÓRZE TUMSKIE

Kolebka Płocka - grodu z tysiącletnią historią. Na malowniczej skarpie rozlokowane jest Stare Miasto, z najstarszą szkołą średnią w Polsce - „Małachowianką” (ponad 830 lat). Ze szczytu wzgórza rozciąga się widok na dolinę Wisły i na mosty. Zabytkowy most kolejowo-drogowy im. Legionów J. Piłsudskiego jest podświetlany. To najdłuższa iluminacja w Europie - 700 m.

KATEDRA P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP

Jedna z najstarszych świątyń w Polsce, wzniesiona w XII w. Bogate wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok. Znajdziemy elementy romańskie, gotyckie i renesansowe. Najpiękniejsze i najbardziej znane są tzw. Drzwi Płockie - z 48 spiżowymi płytami z płaskorzeźbami przedstawiającymi sceny z Pisma Świętego. W Kaplicy Królewskiej znajduje się sarkofag Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego.

WŁADYSŁAW BRONIEWSKI

Urodził się Płocku, w jego domu rodzinnym zgromadzono pamiątki po poecie. Niedaleko stoi jego pomnik (autorstwa G. Zemły). W bibliotece zachowały się rękopisy pierwszych utworów. Uroda miasta zainspirowała go do napisania wielu wierszy, m.in. „Z Tumskiej spoglądam Góry...”.

ZAMEK KSIĄŻĘCY

Wzniesiony w XIV w., przebudowany w XVI na opactwo benedyktynów. Z gotyckiego zamku pozostały dwie wieże: Zegarowa i Szlachecka. W zamku mieści się Muzeum Diecezjalne z przebogatą kolekcją sztuki sakralnej, m.in. gotyckimi monstrancjami i hermą Św. Zygmunta - patrona Płocka.