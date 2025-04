Też masz tak, że weekend ucieka ci przez palce? Ledwo się zaczyna, a już się kończy? Co najgorsze, czujesz się niewypoczęta i nie masz siły, na nadchodzący tydzień, pełen nowych wrażeń i obowiązków? Nie jesteś sama! Ma to wiele z nas. Jeśli więc chcesz naprawdę odpocząć i porządnie zresetować umysł, to koniecznie sprawdź nasze propozycje na weekend!

Reklama

"Wsi spokojna, wsi wesoła..."

Weekend na wsi wydaje ci się nudny? Nic bardziej mylnego. Wybierz się do gospodarstwa agroturystycznego, wyłącz telefon i... zacznij żyć! Idź na spacer, porozmawiaj z lokalsami, skorzystaj z warsztatów pszczelarskich, czy ceramicznych, spróbuj prawdziwego, wiejskiego mleka, serów czy chleba wypiekanego w domowym piecu. Zobaczysz - taki weekend dobrze ci zrobi.

City break dla miłośników miasta

Nudny weekend w mieście? #MożnaInaczej

Mamy coś dla fanów szybkiego tempa, miasta i podróży. City break to nic innego, jak szybki wypad do innego miasta (lub kilku miast) w kraju bądź za granicą. To nie tylko modny sposób spędzenia wolnego czasu, ale i ciekawa forma poznania kultury i stylu życia danego miejsca.

Gdzie warto pojechać na weekend? Jeśli kochasz polskie klimaty, to odwiedź Trójmiasto, Kraków, Warszawę, Wrocław, Poznań, Lublin czy Toruń. Jeśli jednak zależy ci na wycieczce zagranicznej, to wybierz Berlin, Pragę, Rygę, Dublin, Rzym, Oslo, Madryt, Londyn lub Budapeszt.

SPA w lesie dla tych, którzy chcą odsapnąć

Kolejna propozycja dla tych, którzy potrzebują ukojenia ciała i umysłu, a szaleństwem jest dla nich oderwanie się od obowiązków.

Wyobraź sobie: las, świece, SPA, masaż, sauna, pyszne (zdrowe) jedzenie i oczywiście słodki deser o smaku słonego karmelu. Brzmi dobrze? Jeśli chcesz odpocząć, zapomnieć o stresie, pracy i wszystkim, co obciąża twoją głowę, to pozwól sobie na niecodzienne SPA na łonie natury!



Surwiwal tylko dla odważnych

Dla takich widoków, jak ten wyżej, warto zrezygnować z wygodnego łóżka! Weekend pod namiotem to niezapomniane przeżycie, do którego warto się odpowiednio przygotować. Namiot, śpiwór, koce, jedzenie, herbata lub kawa w termosie i oczywiście coś słodkiego to must-have każdego odważnego surwiwalowca!



Quady dla tych, którzy kochają prędkość

Niezapomniane wrażenia i odrobinę adrenaliny gwarantuje przejażdżka quadami. Rozładujesz napięcie i stres, a do tego spędzisz czas z najbliższymi.



Must-have każdego podróżnika to...

... dobry humor. Postaraj się w czasie weekendów robić coś innego. Coś, co pomoże ci odpocząć i nabrać sił. Można też pomyśleć o słodkiej przekąsce! Naszym hitem jest wafelek Princessa w nowym, przepysznym smaku słonego karmelu! Sprawdzi się jako przekąska, ale i jako słodki deser! My go uwielbiamy! A ty, próbowałaś już?

Materiał powstał przy współpracy z marką Princessa

-->

-->