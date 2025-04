3 najlepsze pomysły na spędzenie Wigilii z ukochanym

Wigilia do cudowny czas, jeśli jednak chcemy obecną w powietrzu magię dzielić wyłącznie z ukochanym, możemy wyłamać się z typowego schematu świętowania. Oto 3 pomysły na ciekawe spędzenie Wigilii w duecie.

Reklama

Fot. www.shutterstock.com

Święta – idealny czas dla dwojga

Z każdym rokiem przybywa tzw. świątecznych dezerterów, czyli ludzi, którzy mają odwagę przełamać schematy i spędzić świąteczny czas tak jak sami tego pragną, a niekoniecznie w zgodzie z tradycją. Według badania TNS OBOP już co piąty Polak chciałby spędzić Święta za granicą. Powodów jest kilka – chęć uniknięcia rodzinnych spięć i wymuszonej uprzejmości, zmęczenie i brak ochoty na mozolne i kosztowne przygotowania, nie mówiąc już o obowiązkowym maratonie świątecznego obżarstwa. Jeśli więc tym razem chcemy spędzić Święta na swoich zasadach, zaprośmy ukochaną osobę na wigilijną przygodę i po prostu – zróbmy to inaczej. W końcu Święta to doskonały czas do dzielenia się radością i miłością oraz świetny pretekst do tego, aby napisać kolejny romantyczny scenariusz. Wigilia we dwoje może być doskonałym spoiwem miłości, a także niezapomnianym przeżyciem, pełnym magii i na nowo odkrytego uczucia.

1. Święta egzotyczne

Jeśli nie jesteście zwolennikami siarczystych mrozów i białych Świąt, spędźcie je w cieplejszych krajach. Biura podróży posiadają wiele ofert, a co ważne, większość z nich jest znacznie tańsza niż w okresie letnim. Ponadto wybór tego terminu pozwala uniknąć nadmiernego tłoku i przepychających się turystów. Popularnymi miejscami do wigilijnych, egzotycznych wojaży są np. Wyspy Kanaryjskie, Madera czy Egipt. Jednak coraz chętniej wybieramy się na wypady także w odleglejsze zakątki, czyli np. do RPA, Nowej Zelandii, Australii, Tajlandii albo Kenii. Tego typu wyjazdy często wiążą się z wydatkiem od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych i wielokrotnie obejmują także terminy noworoczne. Polacy szukają lata w zimie i czas świąteczny traktują po prostu jako okazję do urlopu.

Jeśli więc chcecie wraz z ukochanym dogonić słońce i podgrzać nieco temperaturę waszego związku, możecie przełamać schematyczne podejście do Świąt i wspólnie przeżyć słodką, egzotyczną przygodę – nawet w czasie zimy.

Plusy

• naładujecie akumulatory słońcem;

• pochwalicie się naturalną opalenizną;

• poczujecie odurzający smak egzotyki w grudniu;

• unikniecie czasochłonnych przygotowań wigilijnych i ewentualnych rodzinnych niesnasek przy świątecznej kolacji.

Minusy

• tego typu wyjazdy mogą być dość kosztowne;

• zwykle takie wycieczki organizowane są na co najmniej kilka dni, dlatego może wam całkowicie uciec szansa spotkania z rodziną.

2. Zakochaj się na nowo – w Berlinie

Fot. www.shutterstock.com

Jeśli chcecie spędzić Święta wraz z ukochanym, zamiast mozolnie tworzyć świąteczną atmosferę, możecie po prostu pojechać do miasta, które słynie z jej kreowania. Dzięki temu znów poczujecie smak wolności i radosnych wypadów tylko we dwoje. W grudniu Berlin nabiera świątecznych rumieńców i jest wprost stworzony do romantycznych spacerów.

Przedświąteczna gorączka obejmuje niemal cały Berlin. Możecie tam spacerować po głównych placach i ulicach, chłonąc tradycję przeplecioną z wszechobecnym street artem, a także sprawdzić, jak smakują pocałunki pod Bramą Brandenburską i parku Tiergarten. Wreszcie jarmarki oferują szopki świąteczne, występy artystów oraz przysmaki i przedmioty, których nie można kupić w marketach. Podobno w tym czasie stężenie magii przekracza wszelkie światowe normy.

Jarmarki świąteczne, czyli Weihnachtsmarkt, wypełnione zapachem prażonych migdałów i kasztanów to kwintesencja świątecznego nastroju. Są one nieodłączną częścią niemieckiej tradycji świątecznej – już w XIV wieku było to radosne wydarzenie, pozwalające zimą nabyć aromatyczne przekąski czy kupić piękne, ręcznie tworzone prezenty. Obecny Weihnachtsmarkt nie różni się znacznie od tego sprzed wieków – zachował swój niezwykły, ciepły nastrój, który łatwiej poczuć, niż opisać. A do tego wiele par twierdzi, że grzane wino (Glühwein) pite we dwoje nigdy nie smakuje tak wyjątkowo, jak właśnie na świątecznym, berlińskim jarmarku.

Do wyboru jest około 50 rożnych jarmarków, a wraz ze zmianą kierunku marszu można zmienić nastrój i wybrać inne tło romantycznej podróży. Do wybory są np. jarmarki wegańskie, ekologiczne, te z Mikołajem i żywymi szopkami oraz wiele, wiele innych. Jednym z punktów podróży może być na przykład jarmark na Alexanderplatz, gdzie zobaczycie, posmakujecie i poczujecie, czym są prawdziwe Święta. Gdybyście chcieli znów odnaleźć w sobie dziecięcą euforię, warto także odwiedzić jarmark na Potsdamer Platz, gdzie można np. zjechać na oponach z ponad 12 metrowej zjeżdżalni i poczuć wiatr na policzku. Kuszą też lodowiska – bo czy jest coś romantyczniejszego niż wspólne upadki i powstania?

Plusy:

• zaoszczędzicie czas, energię i pieniądze potrzebne do przygotowania wigilijnej kolacji;

• niedrogi będzie również sam wyjazd – za bilet w specjalnej promocji PKP Intercity kupiony od 30 do 3 dni przed wyjazdem zapłacicie ok. 29 euro (z Gdyni lub Warszawy) albo ok. 16 euro (z Poznania);

• być może zakochacie się w sobie na nowo i to w wyjątkowo romantycznych okolicznościach;

• będziecie tylko we dwoje i prawdopodobnie przypomnicie sobie, jak bardzo to uwielbiacie;

• podróż do Berlina nie zajmie wiele czasu, dlatego możecie wrócić i resztę świątecznych dni spędzić z rodziną.

Minusy

• możecie znów poczuć się jak młodzi i zakochani (przesolona zupa wróci na stoły);

• istnieje poważne ryzyko, że możecie nie chcieć wyjeżdżać z Berlina.

3. Romantyczne Święta w domu

Nie każdy ma siłę i ochotę na świąteczne eskapady. Jeśli na co dzień jesteście zapracowani i w czasie Świąt macie ochotę po prostu odpocząć i być ze sobą – to wystarczy. Bliskość i miłość to przecież najlepszy sposób na spędzenie tego czasu – czasami nie potrzeba niczego więcej. A do tego nie musicie organizować uczty i maratonu obżarstwa, a wystarczą niewielkie, ale pyszne dania, dokładnie takie jak lubicie. Miłym akcentem po kolacji może być wspólne wyjście na pasterkę, a potem wystarczy chwycić się za ręce i pójść na wspólny, romantyczny spacer.

Plusy:

• może być naprawdę romantycznie i nastrojowo – można zakochać się na nowo;

• to wyjątkowa szansa na celebrowanie tego czas bez zbędnego hałasu i zgiełku, skupiając się na sednie – czyli na bliskości i spokojnej refleksji;

• nie musicie się stresować i wykosztowywać, a do tego będziecie się czuli całkiem swobodnie.

Reklama

Minusy

• jeśli przywykliście do rodzinnego gwaru, chwilami możecie czuć się nieswojo;

• wasza rodzina może się dziwić, ale odwiedzając ich w kolejne dni, możecie im to zrekompensować.