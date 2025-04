10 zasad bezpiecznej podróży samolotem

Jesteś mamą 2-latka lub mniejszego dziecka? Obawiasz się podróży samolotem z takim maluchem? Twoje obawy mają pewne uzasadnienie.

Temperament dwuletniego malucha, w połączeniu z brakiem świadomości zagrożeń i nieznanym otoczeniem mogą stanowić mieszankę wybuchową.

Zobacz zatem jakimi zasadami powinnaś się kierować, żeby zminimalizować niedogodności związane z podróżą samolotem:



1. Niezbędne dokumenty

Upewnij się, że twoje dziecko ma wszelkie potrzebne dokumenty. W obecnej chwili najlepszym rozwiązaniem w czasie międzynarodowych podróży jest indywidualny paszport.

2. Zgłoś, że będziesz podróżować z dzieckiem

Niektóre linie lotnicze mają miejsca, które są przygotowane specjalnie dla rodzin z dziećmi.

3. Zmniejsz dyskomfort związany ze zmianą ciśnienia

Zmiana ciśnienia w czasie startu i lądowania może być bardzo dokuczliwa dla twojego malucha. Daj mu w tym czasie butelkę ze słodką wodą. Ssanie i przełykanie zmniejszy dyskomfort i złagodzi nieprzyjemne napięcie w uszach.

4. Na pokład samolotu zabierz ze sobą dziecięcy przybornik

Nie zapomnij o spakowaniu mleka w proszku, jeżeli dziecko jest tak karmione. Lekarstw, jeżeli musi przyjmować je o określonej porze. Nie martw się o wodę do przygotowania posiłków. Załoga bez najmniejszych problemów wam ją zapewni.

5. Pomyśl co może się przydać w czasie długiego lotu

Warto mieć przy sobie zapasowe pieluszki, mokre chusteczki, ubranie do przebrania. Zabierając ze sobą kremy i płyny musisz pamiętać, że ich pojemność nie może przekraczać 100 ml. Dodatkowo w trakcie podróży muszą być zapakowane w przezroczyste woreczki foliowe.

6. Zabierz kocyk dla maluszka

Koce zapewniane w tradycyjnych liniach lotniczych nie są odpowiednie dla dziecka. Lepsze są własne, ze sprawdzonych materiałów, używane tylko przez naszą pociechę. To zdecydowanie zmniejszy dyskomfort podróży i przebywania w obcym miejscu.

7. Karmienie dziecka

Jeżeli podróż trwa dłużej niż 2,5 godziny trzeba o tym bezwzględnie pamiętać.

8. Picie, picie i jeszcze raz picie...

Maluchy w czasie podroży samochodem są bardziej narażone na odwodnienie. Zatem należy pamiętać o tym żeby przyjmowało duże płynów. Dodatkowo suche powietrze na pokładzie samolotu dodatkowo wzmaga pragnienie. Podawaj mu jak najczęściej napoje, które lubi i spożywa na co dzień.

9. Co poradzić na nudę?

Kiedy opadną już pierwsze emocje związane z podrożą i poznawaniem nieznanych miejsc nasza pociecha zacznie się nudzić. Dlatego postaraj się godziny podróży dostosować do drzemki lub snu dziecka.

10. Jak sprawić żeby dziecko zasnęło spokojnie w samolocie?

Weź ze sobą jego fotelik samochodowy. To stworzy znane dziecku na co dzień warunki. Koniecznie upewnij się wcześniej, że linia lotnicza wyraża zgodę na wniesienie go na pokład.