To już trzecia edycja programu grantowego Fundacji ORLEN - „Moje miejsce na Ziemi”. To także ostatni dzwonek na składanie wniosków. Swoje pomysły mogą przedstawiać nie tylko organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich i parafie z całej Polski. Szansę na grant ma w tym roku aż 300 podmiotów.

„Moje miejsce na Ziemi” to największy program grantowy naszej Fundacji skierowany do społeczności lokalnych. Do tej pory, na wsparcie lokalnych inicjatyw przeznaczyliśmy łącznie ponad 4 mln zł, a pomoc trafiła do blisko 580 organizacji. – mówi Marta Soluch, członkini Zarządu Fundacji Orlen.