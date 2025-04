Płatności odroczone – chwilowy trend czy finansowa rewolucja?

To przede wszystkim rozwiązania finansowe umożliwiające dokonanie zakupu z opcją zapłaty w późniejszym terminie. Kup teraz, zapłać później – brzmi znajomo? Nic dziwnego! Płatności odroczone podbijają rynek, szczególnie wśród młodych konsumentów, którzy cenią elastyczność, wygodę i pełną kontrolę nad budżetem. Choć kojarzą się one z nowoczesną metodą zapłaty, to rozwiązanie istnieje od dawna – w postaci karty kredytowej. I to właśnie ona wciąż pozytywnie wyróżnia się na tle innych opcji. Co czwarty młody Polak lub Polka (25%) skorzystał z niej w ostatnim roku, czerpiąc korzyści, których nie oferują inne narzędzia, np.:

aż do 56 dni bez odsetek (w Banku BNP Paribas) – więcej czasu na spłatę bez dodatkowych kosztów;

bezpieczeństwo transakcji – szczególnie przy zakupach online;

szeroka akceptowalność – w sklepach stacjonarnych i online na całym świecie;

kontrola wydatków – wszystkie płatności dostępne w aplikacji bankowej;

dodatkowe benefity – cashback, rabaty i programy lojalnościowe.

Płatności odroczone to wygodne rozwiązanie, ale to karta kredytowa daje maksymalną swobodę – zarówno w planowaniu wydatków, jak i podróżach czy nieprzewidzianych sytuacjach. Dlatego nadal pozostaje jednym z najchętniej wybieranych narzędzi płatniczych.

Dlaczego Polacy wybierają karty kredytowe?

Karta kredytowa to wygoda, elastyczność i dodatkowe korzyści, które sprawiają, że i Polacy chętnie korzystają z niej na co dzień. To nie tylko sposób na szybkie zakupy, ale także godne zaufania narzędzie do zarządzania finansami.

- Klienci często są zaskoczeni, jak wiele dodatkowych możliwości daje karta kredytowa – mówi Maciej Chlebowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Sieci w Banku BNP Paribas. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że karty oferują nie tylko odroczenie płatności, ale również szereg usług, które podnoszą ich komfort i bezpieczeństwo. Dają atrakcyjne bonusy, takie jak ubezpieczenie podróżne czy dostęp do programów lojalnościowych. Młodzi szczególnie cenią sobie też możliwość dodania karty do portfela elektronicznego, np. w telefonie. Poza tym terminowe spłaty to budowanie historii kredytowej, co w przyszłości ułatwia uzyskanie większych kredytów – dodaje. Połączenie elastyczności, bezpieczeństwa i dodatkowych funkcji często przekonuje Klientów, że karta kredytowa to więcej niż tylko narzędzie płatnicze.– podsumowuje.

Kup teraz, zapłać później – ale jak? Wybór zależy od potrzeb!

Elastyczne płatności to hit ostatnich lat, ale która opcja sprawdza się najlepiej? Płatności odroczone kuszą wygodą, raty dają przewidywalność, a karta kredytowa? Łączy te zalety i oferuje jeszcze więcej. Wszystkie funkcje – zarządzanie limitami, spłaty, historia transakcji i dodatkowe benefity – dostępne są w jednej aplikacji bankowej, co zapewnia pełną kontrolę i wygodę użytkowania. To właśnie połączenie funkcjonalności sprawia, że co czwarty młody Polak lub Polka wciąż wybierają kartę kredytową jako narzędzie wspierające codzienne wydatki.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie Banku BNP Paribas wskazano również, że 19% respondentów skorzystało w ostatnim roku z tradycyjnych rat jako formy finansowania zakupów. Choć raty wciąż mają swoich zwolenników, dają mniej swobody – harmonogram spłat jest ustalony przez stronę udzialającą kredytu ratalnego. Karta kredytowa natomiast pozwala samodzielnie decydować, które wydatki spłacić od razu, a które rozłożyć na wygodne raty – i to bez konieczności każdorazowego zawierania nowej umowy.

Badanie pokazuje, że różnorodność dostępnych form płatności odroczonych pozwala konsumentom dopasować narzędzia do swoich potrzeb. Karty kredytowe, dzięki unikalnym korzyściom i elastycznym warunkom, zdobywają zaufanie wśród osób młodych, które szukają wygody i nowoczesnych rozwiązań.

fot. Mat. prasowe

Edukacja finansowa na pierwszym biegu

W kontekście rosnącej popularności płatności odroczonych edukacja finansowa nabiera kluczowego znaczenia. Zrozumienie różnic między narzędziami finansowymi, ich kosztami i możliwościami to klucz do świadomych decyzji. Bank BNP Paribas, jako Bank Dobrych Decyzji i odpowiedzialny partner w finansach właśnie z tą myślą wystartował ze „Szkołą jazdy z kartą kredytową” – cyklem 3 odcinków, które w lekki i przystępny sposób uczą, jak sprawnie „prowadzić” kartę kredytową. W rolach instruktorów znaleźli się:

znany dziennikarz motoryzacyjny Łukasz Bąk (@lukaszbak_caroseria) – wie, że dobra jazda to nie tylko moc silnika, ale i znajomość zasad;

ekspertka od finansów Justyna Kik (@prostefinanse) – tłumaczy, jak nie „przejechać się” na karcie kredytowej.

W ramach cyklu na kanałach społecznościowych banku ukażą się trzy odcinki ,,Szkoły jazdy z kartą kredytową”.

