CETA, czyli umowa o wolnym handlu między UE a Kanadą budzi sporo kontrowersji. Zwolennicy upatrują się w niej większej swobody finansowej oraz gospodarczej. Przeciwnicy widzą szereg zagrożeń, takich jak zalew gospodarki żywnością modyfikowaną, czy problemy w rolnictwie. Jaka jest prawda, czym jest CETA, kto na niej skorzysta, a kto straci?

CETA to umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Kanadą. Do podpisania umowy może dojść już nawet 27 października podczas szczytu UE-Kanada. W Europie od jakiegoś czasu pojawiały się liczne protesty i manifestacje przeciwko wprowadzeniu umowy. W Warszawie protest odbędzie się 15 października.

O tym, czy umowa zostanie podpisana i wejdzie w życie zdecyduje, wspólnota europejskich 28 państw. Wystarczy, że na wprowadzenie umowy zgodzi się 16 z 28 krajów.

Jakie jest stanowisko Polski w sprawie CETA?

Premier Beata Szydło jasno komunikuje, że Polska umowy nie podpisze. Jednak we wtorek 11 października, polski rząd poparł umowę CETA, widząc w niej szansę na rozwój polskiej gospodarki.

Polska nie przystąpi do umowy CETA, jeśli nie będzie nam ona gwarantowała tego, co uważamy za istotne.

premier Beata Szydło

Skorzystają nieliczni

Zwolennicy podpisania umowy o wolnym handlu między UE a Kanadą podają szereg argumentów "za". Przede wszystkim podkreślają to, że umowa zlikwiduje aż 99% różnych ceł, co będzie miało duży wpływ na prowadzenie handlu. Kanada zobowiązuje się do natychmiastowego obniżenia cła o 400 mln rocznie.

Dodatkowo otwarcie strefy handlu to też otwarcie Kanady dla wielu unijnych firm. Przeciwnicy przewidują gwałtowny wzrost bezrobocia, a opozycja mówi o wzroście miejsc pracy, który powstanie w wyniku liberalizacji handlu.

Adam Szejnfeld, europoseł PO

Kto na tym straci?

Eksperci podkreślają, że na CETA stracą ... wszyscy. Dlaczego? Bo sprowadzane produkty z Kanady to GMO, czyli żywność modyfikowana genetycznie, o słabej jakości i często niezdrowa. Tania i szkodliwa żywność ma zalać nasz rynek i przyczynić się do poważnych strat.

Kanada od czasu wstąpienia do NAFTA przeszła wielką transformację rolnictwa. Obecnie aż połowa produkcji rolnictwa przypada zaledwie na 5 proc. gospodarstw. To masowa produkcja o niskiej jakości, nietrzymająca wyśrubowanych norm europejskich w zakresie stosowania pestycydów czy herbicydów. A CETA, otwierając rynek, będzie gwoździem do trumny polskiego rolnictwa.

prof. Leokadia Oręziak

Zupełnie inaczej na kwestię sprowadzania produktów patrzą przeciwnicy, którzy jasno podkreślają, że Kanada będzie musiała się dostosować do standardów unijnych, co zniweluje problem napływu niezdrowej żywności.