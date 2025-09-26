Kawa po polsku – espresso czy przelew?

Kawa to dla wielu z nas codzienny, bardzo przyjemny rytuał. Unoszący się aromat i pierwszy łyk zwiastują często pobudkę „do życia” lub chwilę dla siebie – niezależnie od pory dnia. Jak wynika z badania agencji badawczej Kantar na zlecenie Tchibo Warszawa, aż 87% Polaków pije kawę codziennie, a średnia to 2,4 filiżanki dziennie*. Najpopularniejsza jest klasyczna czarna, ale coraz częściej stawiamy na nowe metody jej parzenia – od ekspresów automatycznych po french press czy przelew*.

– Co ważne, ta sama kawa przygotowana różnymi sposobami smakuje zupełnie inaczej. Espresso z ekspresu ciśnieniowego jest intensywne i gęste, kawa z ekspresu przelewowego, delikatna i klarowna, french press z kolei daje kremową teksturę i pełne body, a nasza rodzima „zalewajka” to prawdziwa kofeinowa petarda – mówi Helena Frankowska, trenerka i baristka Tchibo.

Efektem każdego z tych sposobów parzenia jest unikatowa kawa, a wybór jednej z nich może zdradzić coś o twojej osobowości. Sprawdź to w naszym quizie poniżej!

Codzienny rytuał pełen smaku

Dla wielu z nas „mała czarna” to obowiązkowy punkt poranka. Inni celebrują kawę popołudniami, w towarzystwie przyjaciół, rodziny, współpracowników czy w pojedynkę. Nierzadko, niezależnie od towarzystwa i pory, jest to też pretekst do chwili wytchnienia i oderwania się od codziennych obowiązków. Taki nasz „me time”.

Co ciekawe, ponad 50% Polaków wciąż korzysta z tradycyjnych metod parzenia, ale jednocześnie rośnie popularność ekspresów automatycznych. Co więcej, aż 44% z nas mieli ziarna tuż przed przygotowaniem naparu*. Coraz chętniej sięgamy też po alternatywne sposoby i eksperymentujemy ze smakiem*. Wszystko po to, by kawa idealnie pasowała do naszego nastroju, pory dnia czy stylu życia.

- Kawa to nie tylko smak, ale i rytuały społeczne, które zmieniają się w zależności od sytuacji czy nastroju. Raz preferujemy espresso, które dodaje nam energii do działania, innym razem wybieramy łagodniejsze cappuccino lub latte, sprzyjające relaksowi. Ta zmienność jest również manifestacją indywidualnych potrzeb. Do pewnych smaków dojrzewamy powoli, jedne zostają z nami na dłużej, inne nie, a jeszcze inne odkrywamy nagle i pozostajemy im wierni. Są też takie, do których wracamy „po latach”. To odzwierciedlenie natury ludzkiej, z naszą chęcią poznawania nowych smaków, ale także powrotu do tego, co znane i stabilne. To zupełnie naturalne - mówi Katarzyna Krzywicka-Zdunek, socjolożka, Socjolożki.pl.

Na popularności zyskują także mleczne i roślinne dodatki. Większość (77%) wybiera mleko krowie, ale już niemal co piąty kawosz sięga po roślinne alternatywy – najczęściej owsiane, migdałowe, sojowe czy kokosowe*. Dzięki temu każdy może stworzyć napój dokładnie taki, jak lubi – łagodny, kremowy lub lekki i orzeźwiający.

Nie bez znaczenia są też same ziarna. Najczęściej sięgamy po łagodną, aromatyczną Arabikę, ale nie brakuje fanów bardziej wyrazistej Robusty, która zawiera nawet 2–3 razy więcej kofeiny i potrafi postawić na nogi szybciej niż budzik*. To one decydują o ostatecznym charakterze naparu i sprawiają, że każdy łyk może smakować inaczej.

- Warto pamiętać, że kluczem do idealnej filiżanki jest nie tylko wybór ziaren, ale też właściwe przygotowanie. Odpowiednia temperatura wody (90–96°C), czas parzenia i proporcje pozwalają wydobyć z kawy jej najlepsze cechy – tłumaczy Helena Frankowska, trenerka i baristka Tchibo.

Festiwal Dobrej Kawy – świętuj cały miesiąc!

W tym roku świętowanie wspomnianego już Międzynarodowego Dnia Kawy trwa jeszcze dłużej. Marka Tchibo ruszyła właśnie z Festiwalem Dobrej Kawy i przez cały miesiąc inspiruje nas na Instagramie, a także kusi atrakcyjnymi ofertami. Od 29.09 do 13.10 w sklepach Tchibo i na www.tchibo.pl obowiązuje promocja -30% na wszystkie kawy i akcesoria Tchibo. Promocja na asortyment Tchibo będzie obowiązywała również w pozostałych punktach sprzedaży, takich jak hipermarkety czy sklepy, przez cały październik. To świetny moment, by zaopatrzyć się w świeże ziarna, młynek czy nowy ekspres i rozpocząć kawowe eksperymenty. Tym bardziej, że w sklepach Tchibo można zakupić ziarna z dyspensera, nawet w małych ilościach. Kto wie, może dzięki temu odkryjesz swój nowy ulubiony smak?

Mała czarna czy delikatny przelew? Sprawdź, która kawa najbardziej do ciebie pasuje

By jeszcze lepiej wykorzystać potencjał tegorocznego, trwającego w Tchibo miesiąc, Międzynarodowego Dnia Kawy, przygotowaliśmy dla ciebie quiz, dzięki któremu dowiesz się, jaki styl parzenia pasuje do twojej osobowości.

Czy jesteś konkretną i energiczną „espresso girl”, wrażliwą marzycielką, która rozsmakuje się w przelewie, domatorką wierną klasycznej zalewajce, a może kreatywną duszą, która zakocha się w kremowym naparze z french pressa?

Rozwiąż quiz i przekonaj się, która kawa odzwierciedla właśnie ciebie!

A następnie wejdź na tchibo.pl lub wybierz się do sklepu stacjonarnego w twojej okolicy i skorzystaj z promocji w ramach Festiwalu Dobrej Kawy. Niech ta jesień pachnie twoją ulubioną kawą.

*Badanie "Coffee U&A" zostało przeprowadzone w okresie 12.05-8.06.2022 na reprezentatywnej grupie respondentów, deklarujących spożywanie napojów kawowych, w dwóch modułach: moduł I n=3000 respondentów; moduł II n=1800 respondentów. Uczestnicy badania byli w wieku 16-69 lat, pochodzili z Polski. Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza online.