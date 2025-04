Chcesz być mało wartościowym pracownikiem? Z pewnością nie! Powinnaś zatem unikać pewnych zachowań w pracy. Sprawdź, jakie są cechy nieidealnego pracownika i absolutnie nie powielaj ich. W przeciwnym razie szef może w końcu mieć cię dosyć... Te cechy są naprawdę uciążliwe!

Reklama

1. Postrzegasz kierownictwo jako swoich przeciwników

Uważasz, że pracownicy, którzy dobrze dogadują się ze swoimi szefami, to lizusy a relacje podwładny-menedżer zawsze traktujesz jako "my kontra oni". Pod uwagę powinnaś wziąć więc to, że taka postawa może dotrzeć do twojego szefa, a nikt nie chce mieć w zespole osób podkopujących autorytet i ignorujących zasady dobrej współpracy.

2. Wciąż podkreślasz „to nie należy do moich obowiązków”

Bywają momenty, gdy podkreślenie, że zlecane zadanie nie leży w twoich kompetencjach, jest słuszne, ale jeżeli jest stosujemy ten komentarz w obliczu każdego zadania, jakie zleca nam przełożony, może to wywoływać słuszną irytację. Należy odróżnić asertywność od zwykłego wykręcania się od pracy, zwłaszcza jeżeli polecenia dotyczą regularnych spraw, których po prostu nie masz ochoty wykonywać lub uważasz je za skomplikowane.

3. Traktujesz polecenia szefa jako „wskazówki”

Samodzielność to cecha poszukiwana przez pracodawców, tak samo jak umiejętność rozumienia i wykonywania zleconych zadań zgodnie z wytycznymi. Jeżeli notoryczne ignorowanie poleceń jest naszym nawykiem, uważamy, że wszystko wiemy lepiej i ciągle nie zgadzamy się z opinią innych, nie dziwmy się, że nie należymy do grona najbardziej lubianych pracowników.

4. Częściej przepraszasz, niż prosisz o pozwolenie

To prawda, że im wyżej na szczeblu kariery się znajdujesz, tym bardziej inni oczekują od ciebie niezależności i umiejętności oceny sytuacji w wielu obszarach. Jeśli jednak twój osąd nie wpisuje się w pełni z głównym przekazem firmy i przyjętą strategią, powinnaś wcześniej przynajmniej poinformować swojego przełożonego o swoich zamierzeniach i dać mu szansę odniesienia się do takich planów.

W sytuacji, w której po raz kolejny podejmujesz działania na własną rękę, licząc, że „jakoś to będzie”, ryzykujesz nie tylko konsekwencjami wobec firmy – zaczynasz być postrzegana jako „pracownik wysokiego ryzyka”, który zagraża wizerunkowi pracodawcy.

5. Zamiast szukać rozwiązań, ciągle powtarzasz „nie da się”

„To i tak nie ma sensu”, „po co zawracać sobie tym głowę”, „nie da się tego zrobić” - taka postawa początkowo może nawet wywoływać uśmiechy, ale z czasem staje się nie do zniesienia. Czasem warto wcielić się w adwokata diabła i nie przyjmować bezkrytycznie każdego zadania, ale nie warto zupełnie zamykać się na nowe idee i rozwiązania. Nawet jeżeli dany pomysł nie do końca budzi twój entuzjazm, spróbuj znaleźć w sobie choć odrobinę dobrej woli i przemyśl, czy rzeczywiście nie ma szans na sprawdzenie się w danej firmie. Postawa od razu "na nie" nie jest mile widziana.

6. Nieustannie narzekasz na swoją pracę

Każdy czasem ma dość swojej pracy – jeżeli ciągle piętrzą się trudne projekty, mnożą przeszkody utrudniające codzienne wykonywanie obowiązków – po prostu mamy dość. Jeżeli rzeczywiście codzienność w firmie jest nie do zniesienia, może to po prostu najwyższy czas na zmianę? Zawsze lepiej zastanowić się, czy jesteśmy we właściwym miejscu, czy też nie i wówczas podejmować odpowiednie kroki. Nie ma sensu narzekać na pracę dla samego narzekania, jeśli w gruncie rzeczy lubimy to, co robimy.

Zobacz też inne porady dla pracujących:

Jak wygrywać w dyskusjach?Konsekwencja kluczem do sukcesuDlaczego warto założyć własny biznes?

Reklama

Na podstawie materiałów prasowych GoWork.pl