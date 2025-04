Mówisz "programista", myślisz "mężczyzna". Stereotypowe myślenie zawsze w jakiś sposób nas ogranicza. Kobiety w Polsce przecież też są ambitne, zdolne, spośród wszystkich studiujących stanowią większość..., a jednak programistami nie zostają. To może się zmienić!

Kobieta nie musi wcale studiować pedagogiki. Zawód programisty jest przecież zawodem przyszłości i warto otworzyć go również dla płci pięknej. Zwłaszcza, że Polska staje się prawdziwym potentatem w branży IT.

Polska liderem w branży IT

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w całej Unii Europejskiej do 2016 r. powstanie aż 700 tys. miejsc pracy dla specjalistów w sektorze IT. Ponieważ Polska wyrasta na europejskiego lidera branży technologii informatycznych, można się spodziewać, że nasi programiści nie będą narzekać na brak pracy. Niestety sektor IT wciąż zdominowany jest przez mężczyzn.

Przyczyny małej liczby kobiet w branży IT

Szukając przyczyn warto zajrzeć na uczelnie. Choć kobiety stanowią w Polsce 60% osób studiujących, większość z nich wybiera kierunki humanistyczne. Na uczelniach technicznych kobiety stanowią obecnie ok. 36% ogólnej liczby studentów, jednak i tutaj wybierają kierunki mniej techniczne, np. zarządzanie, architekturę albo studia związane z ochroną środowiska. W efekcie przekłada się to na niewielki procent kobiet zatrudnionych w IT.

Aby zachęcić kobiety do podejmowania pracy w branży teleinformatycznej (ICT) powstają specjalne projekty, np. „Dziewczyny na Politechniki!”, „Dziewczyny w Nowych Technologiach” czy też działania Fundacji "Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki".

Dlaczego warto zachęcać kobiety do pracy w branży IT?

Nie bez powodu branża ICT kładzie nacisk na zwiększenie liczby kobiet w zespołach projektowych. Na sukces przekłada się bowiem różnorodność. Kobiety i mężczyźni różnią się nie tylko fizycznie, ale mają również inny tok myślenia oraz inne sposoby na rozwiązywanie problemów – w programowaniu ta różnorodność jest bardzo ważna. Psycholodzy biznesu zwracają uwagę na jakość pracy zespołów mieszanych. Współpraca obu płci, dzięki połączeniu cech kobiecych i męskich, przekłada się na efektywność i kreatywność. Nic więc dziwnego, że o kobiecych pracowników walczą najwięksi gracze na rynku.

Zalety pracy w branży IT:

Branża IT to sektor oferujący jedne z najwyższych zarobków w Polsce. Specjaliści mogą liczyć na dodatkowe benefity, programy szkoleniowe, a także pakiety relokacyjne. Jednocześnie sektor IT jest dotknięty największym deficytem wykwalifikowanych pracowników. Branża pozostawia więc dużo miejsca dla kobiet, które niejednokrotnie udowadniały, że podział na męskie i żeńskie zawody jest sztuczny i odchodzi do lamusa.

