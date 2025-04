Kolorowe stragany, pachnące przysmaki i świąteczna atmosfera dla wszystkich, którzy uwielbiają rodzinne święta i prawdziwie bajeczny powrót do lat dziecięcych. Roter Hahn to nie tylko miejsce, ale przede wszystkim ludzie. Można to odczuć najbardziej, w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy farm angażują swoich gości we wspólne gotowanie i przygotowywanie dekoracji, opowiadając przy tym o tyrolskich tradycjach świątecznych. Tę rodzinną atmosferę poczujemy również odwiedzając pięć pięknych jarmarków, w miastach położonych nieopodal farm.

Bajeczny Weihnachtsmarkt w Bolzano

Każdego roku od pierwszego grudniowego weekendu do wigilii Bożego Narodzenia Piazza Walter w Bolzano jest miejscem jednego z najbardziej tradycyjnych jarmarków świątecznych we Włoszech. Na 80 straganach miejscowi rzemieślnicy prezentują swoje wyroby, a wśród nich m.in. świąteczne ozdoby, drewniane rzeźby, świece i pyszny, złoty miód. Jednak najważniejszą z atrakcji jest degustacja lokalnych przysmaków. Gorący sok z jabłek i grzane wino to nieodzowne elementy wizyty na bożonarodzeniowym jarmarku w Bolzano.

Czarująca atmosfera na jarmarku w Merano

Weihnachtsmarkt w Merano to kopalnia zarówno świątecznych upominków jak i bogactwo tyrolskich smaków świąt. Średniowieczne budki pełne są specjałów dostępnych tylko w tym okresie. Możemy spróbować miodowego wina, brandy ponczu i grillowanych pierogów z kaszą gryczaną. Ręcznie robione filcowe kapcie, wełniane czapki i świece to tylko niektóre z prezentów jakie możemy kupić naszym bliskim. Dzięki kolorowej ciuchci także dzieci poczują magiczną atmosferę świątecznego jarmarku.

Romantyczne światła w Vipiteno

Jarmark świąteczny w Vipiteno mieści się w samym sercu miasta tuż przy słynnej wieży Torre delle Dodici. To przytulne miejsce jest szczególnie piękne wieczorem, kiedy dekoracyjne światła tworzą romantyczną atmosferą. Odwiedzając jarmark warto wybrać prezenty dla bliskich i koniecznie zobaczyć wystawę ręcznie robionych szopek.

Magiczny jarmark w Bressanone

Po dniu spędzonym na stoku nie ma nic lepszego niż wieczór wśród kolorowych dekoracji, wyjątkowych zapachów i świątecznych przysmaków. Piazza del Duomo co roku gromadzi handlarzy, którzy gościom miasta oferują swoje najlepsze wyroby. Zapachy słodkich wypieków, grzanego wina i cynamonu tworzą niezapomnianą atmosferę rodzinnych świąt. Całe miejsce zamienia się w bożonarodzeniowy festiwal, gdzie odwiedzający mogą podziwiać wystawę ręcznie robionych szopek, uczestniczyć w koncertach i innych świątecznych wydarzeniach.

Zaczarowane Brunico

W Brunico całe miasto zamienia się w świąteczny, bożonarodzeniowy jarmark. W 35 budkach oferowane są ręczne wyroby tyrolskich rzemieślników oraz wyjątkowe świąteczne przysmaki i dekoracje. Kiedy z nieba sypią się płatki śniegu, a w około rozbrzmiewa świąteczna muzyka, odwiedzający Weinachtsmarkt próbują cynamonowych wypieków i rozgrzewającego grzanego wina.

