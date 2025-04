Dawniej uważano, że swoim wzrokiem potrafią hipnotyzować bydło, bowiem swoimi przenikliwymi oczami border collie umie zmusić każde zwierzę do posłuszeństwa.

Historia rasy i pochodzenie border collie

Border collie pochodzi z regionu Northumberland położonego w północno-wschodniej Anglii przy granicy ze Szkocją. Historia rasy sięga czasów Cesarstwa Rzymskiego i panowania Wikingów w Anglii. Kiedy Rzymianie podbili Brytanię, przywieźli ze sobą swoje zwierzęta hodowlane oraz psy pasterskie, które pozostały na terenie kraju po upadku Cesarstwa. Wkrótce na brytyjskiej ziemi pojawili się Wikingowie. Wraz z nimi do Brytanii przyjechały psy pilnujące – rasa małych szpicy pasterskich.

Skrzyżowano rasę rzymską oraz szpice i otrzymano idealnego psa zaganiającego, który potrafił doskonale radzić sobie w górzystych terenach Szkocji i Walii. Border collie hodowany obecnie prawie nie różni się od oryginalnej krzyżówki.

Królowa Wiktoria była wielką miłośniczką psów, a w latach 60. XIX w. stała się entuzjastką border collie. Od tego czasu rasa zaczęła się oddzielać i wyróżniać od współczesnych collie.

Choć rasa istniała już w XIX w., dopiero w 1995 r. border collie został wpisany do rejestru Amerykańskiej Organizacji Kynologicznej (American Kennel Club).

Wygląd border collie – wielkość, sierść i umaszczenie

Przeciętej wielkości border collie żyjący zazwyczaj 12-16 lat mierzy od 45 do 55 cm i waży od 13 do 20 kg. To atletycznej budowy pies o proporcjonalnej i dobrze umięśnionej sylwetce. U rasy występują 2 rodzaje szaty bardzo odpornej na różne warunki pogodowe (sierść jest dwuwarstwowa). Niektóre psy pokryte są krótką i nieco szorstką sierścią i piórowatym włosem na przednich stronach nóg. Inne charakteryzują się szatą półdługowłosą z włosem długim lub średniej długości i lekko pofalowanym (ten rodzaj szaty występuje u border collie częściej niż sierść krótkowłosa).

Border collie wymaga szczotkowania raz lub dwa razy w tygodniu bez względu na rodzaj sierści. Szczotkowanie usuwa martwe włosy i ogranicza linienie zwierzęcia oraz filcowanie i splątywanie sierści (szczególnie u psów długowłosych). Oprócz regularnego wyczesywania border collie potrzebuje też kąpieli, dokładnego czyszczenia uszu i przycinania pazurów (u aktywnego border collie pazury są raczej krótkie, ale warto sprawdzać ich długość raz w tygodniu). Psu należy również myć zęby dla utrzymania ich w dobrym stanie i dla świeżego oddechu.

Umaszczenie psa może być różne, jednak nigdy nie przeważa w nim kolor biały. Najbardziej znana wersja tej rasy to pies w kolorze czarno-białym (taki psi bohater występował w filmie „Babe – świnka z klasą”).

Border collie – charakter i temperament

Border collie należą bezsprzecznie do najlepszych psów pasterskich na świecie. Znajdują się też w grupie najinteligentniejszych psich ras. Potrafią pilnować wszystkiego, poczynając od dzieci, a kończąc na pozostawionej gdzieś walizce lub upuszczonej torebce. Psy mogą gonić za samochodami i rowerami i również ich strzec. Border collie bardzo przywiązują się do swoich właścicieli i trudno im przebywać w samotności. Psy lubią więc obserwować członków rodziny i towarzyszyć im niemal przy każdej czynności.

Border collie to pies, któremu niestraszna jest żadna aktywność. Doskonale radzi sobie pilnując owiec czy bydła, ale jest też niezwykle zręczny w łapaniu frisbee czy rzucanej mu piłki. Pies rasy border należy też do dobrych poszukiwaczy i z powodzeniem może brać udział w akcjach ratowniczych. Dzięki determinacji, posłuszeństwu i umiejętności wytrwałego trenowania, border collie jest trudnym konkurentem dla innych ras w psich zawodach sportowych.

Psy skoncentrowane na swoim zadaniu trudno nakłonić do czegokolwiek innego. Border collie potrafi godzinami wpatrywać się swoim przenikliwym wzrokiem w stado owiec, którego właśnie pilnuje lub strzec dzieci bawiących się w ogrodzie. Rasa ma tendencję do zachowań kompulsywnych i uważanych za nieco dziwne (np. gonienie za cieniami, czekanie aż skończy się pranie, itp.), choć przez właścicieli traktowane jako urocze i unikalne cechy osobowości.

Jako psy pasterskie przemierzające dziennie dziesiątki kilometrów, border collie należą do rasy wymagającej dużej dawki ruchu. W małym mieszkaniu bez ogrodu pies będzie czuł się źle, o ile jego właściciel nie jest maratończykiem lub kolarzem. Nawet codzienny dłuższy spacer po okolicy będzie dla border collie tylko krótką przechadzką. Jeśli pies nie zajmuje się pilnowaniem zwierząt, potrzebuje aktywnych i męczących ćwiczeń. To doskonały towarzysz dla każdego sportowca lub osoby codziennie dużo biegającej lub jeżdżącej na rowerze. Pies, któremu brakuje ruchu na świeżym powietrzu i bodźców intelektualnych, staje się zestresowany, znudzony, a przez to też agresywny. Częściej występują wtedy u niego niepożądane zachowania kompulsywne.

Border collie wymaga dobrego treningu, ponieważ ze względu na swoją inteligencję i osobowość psa pilnującego, potrafi zdominować swojego właściciela. To kompan na całe życie potrzebujący mądrego opiekuna zapewniającego mu duże dawki ruchu i stymulacji umysłowej.

Żywienie border collie – jaką karmę dla psów podawać swojemu psiakowi?

Border collie, który uwielbia ruch na świeżym powietrzu, potrzebuje pełnowartościowego pokarmu w ilościach odpowiadających jego poziomowi aktywności. Najlepsza sucha karma dla psów tej rasy powinna zawierać składniki dobrane dla psów sportowych (zakładając, że psu zapewnia się codzienną dawkę ruchu większą niż tylko spacer po osiedlu). W pełnoporcjowym pożywieniu na pierwszym miejscu powinny znaleźć się produkty dostarczające psu odpowiedniej ilości białka pochodzącego np. z jagnięciny, łososia lub kurczaka. Pies musi również otrzymywać znaczne ilości węglowodanów, dzięki którym utrzyma wysoki poziom energii. W jego karmie powinny znajdować się tylko składniki odżywcze wspierające jego prawidłowe funkcjonowanie, w tym również witaminy i minerały. W dobrym pożywieniu dla naszego psiaka nie powinno być konserwantów, aromatów lub sztucznych barwników. Należy zwrócić uwagę na ilość podawanej suchej karmy. Na opakowaniu podane są sugerowane ilości zbilansowanego żywienia, jednak najlepiej skonsultować je z weterynarzem. Wielkość porcji dla naszego przyjaciela będzie zależała od stopnia aktywności i tego, jak dużo ruchu zażywa.

Żywienie szczeniąt border collie

Ilość karmy dla psów musi być dostosowana i do aktywności zwierzaka, i do jego wieku. W okresie szczenięctwa psiaki mają zapotrzebowanie na konkretne składniki, które wspierają ich rozwój umysłowy, wzrok oraz układ odpornościowy. W diecie szczeniaka muszą znaleźć się kwasy DHA (odżywcze dla mózgu i wzroku) oraz antyoksydanty (korzystne dla układu immunologicznego). Młodym psom podajemy tylko karmę przeznaczoną dla szczeniaków niezawierającą zbędnych dodatków i wypełniaczy. Nigdy nie karmimy malucha pożywieniem dla dorosłych psów.

Border collie potrafi hipnotyzować swoim wzrokiem i zdobywać to, czego chce. Żeby nie przekarmiać zwierzaka i utrzymać jego prawidłową wagę, posiłki podawajmy mu o stałych porach, a wszystkie dodatkowe przekąski skrupulatnie wliczajmy do bilansu kalorycznego.

