15 lat i ponad 9 milionów wyedukowanych dzieci

To, w jakim stanie zostawimy naszą planetę kolejnym pokoleniom, zależy przede wszystkim od nas samych. Dlatego jako dorośli jesteśmy odpowiedzialni za wykształcenie u najmłodszych właściwych postaw, które będą mogli powielać w przyszłości. „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to bezpłatny i największy w Polsce program edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych, który w przystępny sposób pomaga najmłodszym uczyć się ekologii. Projekt organizowany jest od 15 lat przez należącą do Grupy Maspex markę Kubuś i do tej pory objął zasięgiem już ponad 9 milionów dzieci z całej Polski. Tylko w tegorocznej edycji (2022/2023) wzięło udział niemal 1,3 miliona dzieci z ponad 8400 przedszkoli i ponad 6000 szkół podstawowych, czyli z co drugiego przedszkola i co trzeciej szkoły podstawowej w Polsce. Ze wsparcia w przekazywaniu wiedzy na temat dbania o środowisko skorzystało ponad 52 tysięcy nauczycieli przedszkoli i ponad 27 tysięcy nauczycieli szkół podstawowych.

Teoria + praktyka = sukces

Zajęcia w ramach programu obejmują naukę zasad ochrony środowiska, szacunku do roślin i zwierząt, recyklingu, właściwego odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu w zgodzie z naturą. W tegorocznej edycji dzieci miały okazję skorzystać z zupełnie nowych materiałów edukacyjnych, które uwzględniały najważniejsze zagadnienia w tym obszarze. Odkrywały tematy dotyczące klimatu, globalnego ocieplenia, świadomych zakupów oraz śladu węglowego. Program obejmował zajęcia praktyczne, ciekawe scenariusze lekcyjne oraz ćwiczenia w terenie. Wszystkie udostępnione dzieciom materiały edukacyjne, tj. filmy czy piosenki, zostały przygotowane przez zespół ekspertów – metodyka, psychologa oraz partnera z zakresu ekologii i ekonologii. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji był UNEP/GRID-Warszawa, organizacja wspierająca misję Programu Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska.

Co znaczy być przyjacielem natury?

W tym roku program umożliwił wszystkim jego uczestnikom udział w konkursie, który polegał na kreatywnym zaprezentowaniu odpowiedzi na pytanie „Co znaczy być „Kubusiowym Przyjacielem Natury”? W konkursie placówki prezentowały prace w różnorodnych formach artystycznych – plastycznych, dźwiękowych, a także wideo. Wszystkie zgłoszone prace były niepowtarzalne i inspirujące, a wyłonienie laureatów stanowiło dla komisji konkursowej nie lada wyzwanie. Rozstrzygnięcie konkursu w dwóch kategoriach nastąpiło 25 maja 2023 r. Autorzy najciekawszych prac zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami:

– wyposażenie oraz pomalowanie ekopracowni o łącznej wartości 45 000 zł dla zwycięskiego przedszkola i dla szkoły podstawowej, nagrodzone placówki: Przedszkole Miejskie nr 7 im. Misia Uszatka w Lesznie oraz Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Brzozowicy Dużej. Za zajęcie II miejsca – wyposażenie pracowni o wartości 15 000 zł dla przedszkola i dla szkoły podstawowej, nagrodzone placówki: Prywatne Przedszkole Cypisek w Brzesku oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie.

– wyposażenie pracowni o wartości 15 000 zł dla przedszkola i dla szkoły podstawowej, nagrodzone placówki: Prywatne Przedszkole Cypisek w Brzesku oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Sulechowie. Za zajęcie III miejsca – wyposażenie pracowni o wartości 5 000 zł dla przedszkola i dla szkoły podstawowej, nagrodzone placówki: Przedszkole Samorządowe nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Spytkowicach.

Program cieszy się uznaniem wśród nauczycieli

Po zrealizowaniu scenariuszy lekcyjnych nauczyciele uczestniczący w programie podzielili się opinią na temat zajęć, wypełniając ankietę podsumowującą. Wyniki są jednoznaczne – aż 99% nauczycieli stwierdza, że projekt zwiększył świadomość ekologiczną wśród dzieci i wszyscy nauczyciele potwierdzają, że dzięki udziałowi w programie dzieci przyswoiły nawyki związane z dbaniem o naturę. Niemal wszyscy nauczyciele wyrazili chęć udziału w kolejnej edycji projektu oraz poleci udział swoim koleżankom i kolegom.

Zapisy do kolejnej edycji, która będzie realizowana w roku szkolnym 2023/2024, już we wrześniu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.przyjacielenatury.pl.