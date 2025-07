Dane GUS jasno wskazują, że Polaków jest coraz mniej. Społeczeństwo się starzeje, system emerytalny chwieje się w posadach, a wiele osób łapie się za głowę. Jak to? Nie chcesz mieć dzieci? A kto poda ci szklankę wody na starość? Przecież kiedyś ludzie mieli dzieci i było dobrze. Nie to, co teraz. Przecież uśmiech bąbelka wszystko wynagrodzi. Nadal nic? Na pewno jeszcze kiedyś zmienisz zdanie. Jak dorośniesz.

Jeśli te argumenty cię nie przekonały i wciąż nie czujesz instynktu macierzyńskiego, i nie śnisz po nocach o zafajdanych pieluchach, możesz jednym zdaniem zamknąć usta wszystkim ciekawskim, a wścibskie ciotki zbić z pantałyku. Zanim tak się stanie, musisz poznać wroga. To z pewnością będzie pomocne, by skutecznie stawić opór niechcianym komentarzom.

5 argumentów, dlaczego warto mieć dzieci

Nie od dzisiaj wiadomo, że nie warto wtykać nosa w nie swoje sprawy. Szczególnie jeśli jesteśmy dziesiątą wodą po kisielu i nikt nas o zdanie nie pyta. No ale co zrobić, gdy ciekawość zżera nas od środka, ręce świerzbią na samą myśl, a język już sam formułuje zdania i… Prrr. Powściągnij lejce, młoda damo. Zanim z erudycją godną Sokratesa, zaczniesz wkładać palce między drzwi cudzej sypialni, musisz liczyć się z tym, że ci je przytrzasną.

Poniżej znajdziesz listę kluczowych i jakże ważkich argumentów, które z pewnością przekonają każdą kobietę w wieku reprodukcyjnym do posiadania dziecka, a najlepiej dzieci, a dokładnie dwójki. Bo z jedynaka wyrośnie egoista, a trójka to patologia. Mam nadzieję, że takich podstaw nie muszę ci tłumaczyć.

Bo kobieta to opiekunka domowego ogniska

Dlatego bez najmniejszego ociągania, każda kobieta powinna jak najszybciej wyczarować swoje własne ognisko domowe. Bo tylko w niewielkiej odległości od paleniska może w pełni zrealizować swój potencjał. W tym celu powinna się wcześniej zaopatrzyć w niezbędne składniki: suche drewno, rozpałkę, zapałki i mężczyznę. Gdy wszystkie warunki zostaną spełnione, na świecie pojawia się potomstwo. Czy jakoś tak.

Bo kobieta dopiero mając dziecko, wie, na czym polega prawdziwe życie

Okazuje się, że kobiety bezdzietne żyją w mitycznej krainie mlekiem i miodem płynącej. Nie mają problemów, a wszystko, czego się dotkną, zamieniają w złoto. I co najważniejsze, nie mają bladego pojęcia o trudach życia, które należy z pokorą i godnością przyjmować. Bowiem tylko przeciwności losu uszlachetniają charakter, hartują ducha i jak nie zabiją, to wzmocnią. No, chyba że nie.

Bo dziecko nadaje sens życia

Tu rachunek jest banalnie prosty. Bez dziecka życie kobiety jest puste, samotne i jałowe jak Sahara. Jeśli kobieta nie ma dziecka, to jej rozwój duchowy, zawodowy, oddanie się aktywności prospołecznej, czerpanie satysfakcji z partnerskich i przyjacielskich relacji to jedynie fatamorgana szczęścia i nie ma absolutnie żadnego znaczenia. W takiej sytuacji nie pozostaje jej nic innego niż położyć się na katafalku.

Bo dziecko cementuje związek

W końcu nic tak nie zachęca do romantycznych kolacji przy świecach, jak notorycznie nieprzespane noce, niepewność w roli matki, zwiększone wydatki i nierzadko poczucie osamotnienia. Największy kryzys w związku pojawia się po narodzinach pierwszego dziecka? Nonsens. Sprostanie wszystkim nierealnym oczekiwaniom i presji społecznej jest jak bułeczka z masełkiem. Wystarczy tylko chcieć.

Bo kobieta z dzieckiem jest bardziej szanowana

Dziecko nobilituje kobietę, a także predestynuje ją do rzeczy wielkich, intelektualnie ważkich i społecznie istotnych. Dodaje jej powagi, wiarygodności i autorytetu. Kobieta w końcu staje się „kimś” i nie jest, li jedynie, puchem marnym. Automatycznie wskakuje o szczebelek wyżej na drabinie społecznej. O ile ma męża. Bo bez męża to nie. Samodzielna matka jest z góry skazana na porażkę. Bywa też społecznie wykluczona. I to nie dlatego, że dziecko zostało poczęte w grzechu.

1 argument, wyjaśniający, dlaczego nie chcesz mieć dzieci

Bo nie.

Stawiaj granice. Nie tłumacz się ze swoich decyzji.