Pracodawcy coraz chętniej dają pracę osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, bo dzięki temu oszczędzają. Jeżeli twój dotychczasowy pracodawca zachęca lub wręcz zmusza cię do założenia własnej jednoosobowej firmy, zanim jeszcze zgodzisz się przejść na samozatrudnienie, wynegocjuj pewne warunki. Gdy już podpiszesz umowę, będzie za późno, by wywalczyć jakieś przywileje, np. opłacany urlop wypoczynkowy albo określony okres wypowiedzenia.

Reklama

PLUSY

+ Możesz samodzielnie organizować pracę, wykonując ją w porze i w sposób, jaki sama sobie wyznaczysz. Co prawda, jeśli zostajesz u tego samego pracodawcy, u którego pracowałaś na etacie, może on na to patrzeć niechętnie i możesz mieć ograniczoną swobodę działania.

+ Możesz brać zlecenia również od innych firm i dzięki temu więcej zarabiać (klauzule zakazujące działalności w konkurencyjnych firmach obowiązują zazwyczaj tylko kadrę kierowniczą).

+ Masz szansę zapłacić mniejszy podatek dochodowy, bo w koszty uzyskania przychodu możesz wpisać wszystkie swoje wydatki związane z pracą, np. koszty dojazdów, paliwa, sprzętu komputerowego, telefonu, kursów dokształcających, literatury fachowej, część czynszu (jeśli za-rejestrowałaś swoje mieszkanie jako siedzibę, gdzie prowadzisz działalność) itp. Możesz też niemal w całości odliczyć od po-datku składkę na ubezpieczenie zdrowotne. A co ważniejsze, możesz wybrać opodatkowanie 19 proc. podatkiem liniowym. Uwaga! Jest to opłacalne tylko wtedy, jeśli masz roczny dochód powyżej 85 528 zł. Jeśli jest niższy, korzystniejsze będzie rozlicznie wg skali podatkowej (zapłacisz wtedy 18 proc.).

+ Przy niektórych zakupach masz możliwość odliczenia podatku VAT.

MINUSY

- Płacisz sam bardzo wysokie składki na ZUS.

- Jeśli zatrudnisz księgowego lub oddasz prowadzenie ksiąg do biura rachunkowego, to prowadzenie księgowości kosztuje. Jeżeli zamierzasz prowadzić księgowość samodzielnie, musisz doskonale znać przepisy, bo pomyłki mogą być kosztowne.

- Ponosisz ryzyko gospodarcze: w każdej chwili można utracić dochody, jeżeli zleceniodawca zerwie kontrakt. Pewnym zabezpieczeniem przed tym będzie podpisywanie długoterminowych kontraktów lub umów z długim okresem wypowiedzenia. Uwaga! Podpisując umowę z pracodawcą, warto wiedzieć, że wszystkie dodatkowe opłaty zrównoważy podpisanie umowy na kwotę wyższą co najmniej o 30 proc., niż miałaś na etacie. Według portalu Money.pl, jeśli np. zarabiałaś ok. 2300 zł netto, wyjdziesz na swoje, gdy na samozatrudnieniu zarobisz co najmniej 3500 zł.

Reklama

- Jeżeli wybierzesz rozliczanie się podatkiem liniowym, to nie będziesz mogła rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani z dzieckiem, jeśli wychowujesz je samotnie. Nie będziesz też mogła odliczyć sobie wydatków na internet lub ulgi na dzieci.