Wybór Anny Jadowskiej to naturalna kontynuacja jej silnej obecności w kinie autorskim. Wykładowczyni łódzkiej Szkoły Filmowej zadebiutowała głośnym i nagradzanym obrazem „Dotknij mnie”. Jej ostatnie dzieło, „Kobieta na dachu”, odniosło sukces międzynarodowy, celebrując premierę w Konkursie Głównym Tribeca Film Festival w Nowym Jorku. Film ten przyniósł Dorocie Pomykale nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, a w Polsce został uhonorowany m.in. Główną Nagrodą Konkursu Polskich Filmów na Festiwalu Camerimage oraz Nagrodą Publiczności i nagrodą aktorską na Festiwalu Mastercard OFF CAMERA.

W dorobku reżyserki znajduje się również ceniony film „Dzikie Róże”, za który otrzymała nagrodę MFF w Sztokholmie, Główną Nagrodę na Festiwalu w Cottbus oraz Nagrodę im. Krzysztofa Krauze przyznawaną przez Gildię Reżyserów Polskich. Praca ta przyniosła jej także nominację do Polskich Nagród Filmowych Orły w kategorii Najlepsza Reżyseria.

Obecnie Anna Jadowska finalizuje prace nad międzynarodową koprodukcją „Each of us”. Jest to wielowymiarowy projekt poświęcony historii obozu koncentracyjnego Ravensbrück, składający się z czterech rozdziałów reżyserowanych przez europejskie twórczynie. W jedną z głównych ról w filmie wcieliła się światowej sławy aktorka Diane Kruger. Artystka z powodzeniem realizuje się również na polu literackim – w marcu bieżącego roku ukazała się jej debiutancka powieść zatytułowana „Dadzieja”.

– Kino niezależne jest dla mnie przede wszystkim poszukiwaniem nowego języka. Historia kinematografii pokazuje, że filmy idące pod prąd – czy to z powodów artystycznych, czy budżetowych – wytyczały nowe formy. Myślę choćby o Cassavetesie, który podkreślał, że ograniczenia finansowe mogą stać się siłą. Kino tworzone z pasji ma szansę powiedzieć coś autentycznego i wejść w dialog z rzeczywistością. To właśnie takie filmy sama lubię oglądać i chciałabym tworzyć – mówi Jadowska.

– Mam wrażenie, że kino coraz częściej staje się konsumpcyjne i nastawione na przypodobanie się widzowi. Coraz rzadziej bywa wyzwaniem, stawia niewygodne pytania. A przecież to właśnie takie kino buduje tożsamość kulturową i uczy krytycznego myślenia – zamiast jedynie dostarczać łatwej rozrywki.

Obecność Anny Jadowskiej podczas Mastercard OFF CAMERA to przede wszystkim szansa na spotkanie z twórczynią, która od lat współtworzy krajobraz polskiego kina autorskiego. Jej bogate doświadczenie reżyserskie oraz aktywność twórcza – obejmująca zarówno projekty filmowe, jak i niedawny debiut powieściowy – pozwalają spojrzeć na konkursowe propozycje z szerokiej perspektywy. Werdykt międzynarodowego składu pod przewodnictwem reżyserki poznamy podczas gali zamknięcia Mastercard OFF CAMERA, 2 maja 2026 roku.

mat. prasowe

