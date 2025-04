Przepisy ruchu drogowego? Znasz! Stan techniczny Twojego autka? Nienaganny! Myślisz, że to wystarczy, by zawsze czuć się bezpiecznie na drodze? Ups, obawiamy się, że nie... Dlaczego? Ponieważ zawsze możesz znaleźć się i, w której potrzebować będziesz pomocy na drodze. Brak paliwa (oj, teraz była Twoja kolej na tankowanie...), przebita opona (wiwat "polskie drogi"), wymiana przepalonej żarówki reflektora (nie masz przypadkiem wrażenia, że producenci samochodów chyba specjalnie komplikują to zadanie?) - pewnych sytuacji na drodze nie jesteś w stanie przewidzieć. O wypadku czy kolizji nie wspominając! Co prawda żadnych z tych - i tym podobnych - atrakcji Ci nie życzymy, ale możemy się założyć, że prędzej czy później, jakaś z nich stanie się Twoim udziałem.

Na szczęście możesz podjąć racjonalne działania (zamiast wpadać w histeryczny płacz już po fakcie), aby zminimalizować ich negatywne skutki. Jak to zrobić? To prostsze, niż myślisz. Jednym z takich działań jest zawarcie umowy ubezpieczenia assistance. Ubezpieczyciele w swojej ofercie posiadają kilka wariantów ubezpieczenia assistance, które możesz wybrać w zależności od swoich potrzeb oraz zamożności portfela ( w końcu muszą Ci zostać środki finansowe na "tę szałową kieckę"). Najczęściej w wariancie podstawowym takiego ubezpieczenia możesz liczyć na holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu (po wypadku lub kolizji z Twoim udziałem). Jesteś wymagająca? Możesz wybrać ofertę obejmującą szerszą pomoc w przypadku awarii na drodze - medyczną, zakwaterowanie w hotelu lub przewóz kierowcy i pasażerów do miejsca podroży.

Jak to działa?

Nawet posiadając zawartą umowę ubezpieczenia, w chwili wystąpienia niespodziewanego dla Ciebie zdarzenia na drodze, często bywa tak, że nie jesteś świadoma swoich praw oraz zasad postępowania - w końcu nie planowałaś kraksy, a badania techniczne mówiły, że wszystko jest ok. ! Co masz zatem zrobić, jeśli już coś się stanie? Przede wszystkim nie wpadaj w panikę - to na pewno nie pomoże! Opanuj się więc - to po pierwsze. Po drugie zrób wszystko, by nie stwarzać zagrożenia na drodze. Następnie skontaktuj się z centrum alarmowym - telefon znajdziesz na polisie ubezpieczeniowej lub potwierdzeniu zawarcia umowy ubezpieczenia. W czasie rozmowy zostaniesz poproszona o podanie danych pozwalających na zidentyfikowanie Twojej umowy ubezpieczenia, może to być np. numer polisy lub nr rejestracyjny pojazdu. Spokojnie poinformuj osobę przyjmującą zgłoszenie o szczegółach zdarzenia. Co ważne, staraj się nie definiować zakresu pomocy, której oczekujesz, ale poproś o przedstawienie zakresu pomocy, przysługującej Ci w związku z wykupionym ubezpieczeniem ( nie "chcę tego i tego", a raczej "na jaką pomoc mogę liczyć").

Gdy będziesz już świadoma, z jakich usług możesz skorzystać, wybierz te, które są w danej sytuacji niezbędne. Jeżeli jest taka potrzeba, na miejsce zdarzenia przybędzie pojazd pomocy drogowej, który odholuje samochód do serwisu naprawczego. Sprawdź, jaki limit holowania Ci przysługuje - jeżeli jest niewystarczający, aby pojazd został dostarczony do twojego miejsca zamieszkania, rozważ odholowanie do najbliższego warsztatu naprawczego. Jeżeli naprawa pojazdu zajmie kilka dni sprawdź, czy w ramach ubezpieczenia assistance przysługuje Ci zakwaterowanie w hotelu lub usługa polegającą na dostarczeniu pojazdu po naprawie (przecież nie będziesz jechała autobusem...). Jeżeli tak - skorzystaj z tej opcji.



Pamiętaj!

Wybieraj ubezpieczenie assistance świadomie - sprawdź zakresy ubezpieczenia. Rozważ zapłatę wyższej składki mając na uwadze lepszą jakość usługi, zwłaszcza w przypadku nieprzewidywalnych sytuacji na drodze (to tak ja z ciuchami - lepszy materiał odwdzięczy Ci się pięknym wyglądem na dłużej).

Organizując pomoc na drodze, zawsze kontaktuj się z Twoim Ubezpieczycielem. On w ramach ubezpieczenia zorganizuje i poniesie koszty udzielonej Ci pomocy. Jeżeli nie jesteś pewna, jaki zakres pomocy Ci przysługuje, poproś o przedstawienie zakresu ubezpieczenia i następnie wybierz sposób pomocy najbardziej korzystny dla siebie. Spokojnie - w związku z udzieloną pomocą nie ponosisz żadnych kosztów. Sprawdź czy po udzieleniu Ci pomocy na drodze nie wyczerpała się suma ubezpieczenia na Twojej polisie ubezpieczenia assistance. Jeżeli tak, rozważ doubezpieczenie lub zawarcie kolejnej umowy.



Zasady postępowania na drodze w przypadku awarii pojazdu już wkrótce...



