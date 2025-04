Poszukujesz prezentu na Dzień Babci i Dziadka? Naszym zdaniem najlepsze upominki to te personalizowane, czyli stworzone specjalnie z myślą o ukochanych osobach. Mają wartość sentymentalną, przywołują najlepsze wspomnienia i dają mnóstwo pozytywnych emocji! Czy trzeba czegoś więcej?

Niepowtarzalne, oryginalne upominki stworzysz, wykorzystując rodzinne fotografie. Na empikfoto.pl samodzielnie przygotujesz wyjątkowy projekt od A do Z albo skorzystasz z gotowych szablonów. Wszystkie produkty zamówisz w zaledwie kilka chwil. Jedno jest pewne, każdy wnuk i wnuczka (niezależnie od wieku) znajdą tu coś odpowiedniego dla swoich dziadków.

Oto 7 propozycji prezentów, które warto podarować dziadkom:

Fotoksiążka

Czy jest coś cenniejszego niż wspomnienia? Fotoksiążka wypełniona rodzinnymi fotografiami to idealny przepis na mnóstwo wzruszeń. Możesz zdecydować się na jeden wspólny projekt i umieścić w nim np. zdjęcia z młodości dziadków czy wszystkich wnucząt albo zamówić oddzielnie jeden produkt dla babci, a drugi dla dziadka. W pierwszym z nich ulokuj np. zdjęcia z jej młodości albo związane z jej wieloletnią pasją, w drugim – złote myśli dziadka, które są dla waszej rodziny szczególnie cenne. Oprawiona fotoksiążka będzie świetnie wyglądała na regale w domu dziadków.

Kalendarz

Powrócić pamięcią do najpiękniejszych chwil z życia pomoże dziadkom także personalizowany kalendarz. Niezależnie od tego, czy wybierzesz kalendarz ścienny, biurkowy, kuchenny, czy jednostronny, to ty decydujesz o ostatecznym wyglądzie i charakterze produktu. Zdecyduj się na jeden z wyjątkowych wzorów (albo tak, jak w przypadku fotoksiążki, stwórz własny projekt z dodatkowymi grafikami, tekstami czy hasłami) oraz zdjęcia, które najlepiej oddają waszą relację. Nie zapomnij też zaznaczyć w kalendarzu ważnych dla twojej rodziny dat. To nie tylko doskonała pamiątka, ale również bardzo praktyczna ozdoba wnętrza.

Do wyboru są również kalendarze książkowe.

Harmonijka ze zdjęć

A może wolisz podarować dziadkom coś, co zawsze będą mogli mieć przy sobie? Rozkładana harmonijka, która zawiera siedem wybranych zdjęć, sprawdzi się idealnie. Może stanowić samodzielny upominek lub dodatek do większego prezentu jako kartka z życzeniami, która stanie się wspaniałą pamiątką na lata z tych najbardziej wyjątkowych, ale też zwyczajnych, rodzinnych chwil.

Kubek

Dziadkowie codziennie piją kawę, herbatę czy ulubione ziółka? Świetnie! W takim razie na pewno ucieszy ich nowy ceramiczny kubek z waszym wspólnym zdjęciem (co powiesz np. na zabawną fotografię, która zawsze poprawia humor?). Wysoka jakość druku na pewno was nie zawiedzie. Na empikfoto.pl możesz wybrać nie tylko pojemność i kształt personalizowanego gadżetu, ale również dodatkowe elementy jak np. łyżeczkę. Ciekawa jest też „magiczna” wersja kubka, w której zdjęcie pojawia się dopiero po wlaniu do wewnątrz ciepłego płynu.

Obraz lub plakat

Warto też stworzyć wyjątkowy obraz bądź plakat dla dziadków. Wystarczy, że do jednego lub kilku waszych wspólnych zdjęć dodasz własny tekst i gotowe elementy (do wyboru masz wiele ozdobnych clipartów, ramek i teł, dzięki czemu równie łatwo stworzysz zarówno stonowany jak i ekspresyjny projekt). Pamiętaj, że plakat/obraz ma opowiadać waszą, osobistą historię.

Puzzle

Przepis na idealny wieczór? Układanie puzzli z ukochanymi osobami (szczególnie, gdy są to puzzle z własnych zdjęć lub grafik!). Elementy, które możesz stworzyć dla dziadków na stronie empikfoto.pl są duże, sztywne i wykonane z grubej tektury. Wybierz ich ilość (od 9 aż do 2000) oraz wymiary, a także ulubione zdjęcie/grafikę (świetnym pomysłem będzie np. fotografia z waszej wspólnej podróży czy historia relacji dziadków z wnukami) i… voila – doskonały prezent na Dzień Babcia i Dzień Dziadka gotowy!

Poduszka

A gdyby tak zasypiać z najmilszymi wspomnieniami? Personalizowana, bawełniana poduszka z rodzinną fotografią na pewno w tym pomoże. Już wiesz, jak to działa – wybierasz ulubione zdjęcie (lub kilka z nich np. z „dawniej” i „dziś”), a potem korzystasz ze specjalnie zaprojektowanych clipartów, ramek i teł. Wystarczy kilka prostych kroków, aby zatrzymać chwilę i tworzyć nowe, piękne historie.

Potrzebujesz więcej inspiracji? Możesz zaprojektować dla dziadków specjalne etui na telefon, magnes, brelok, koszulkę lub skarpetki, certyfikat dla najlepszej babci/najlepszego dziadka albo podarować im odbitki w formacie XXL. Warto też sprawdzić gotowe kolekcje: Król i Królowa mojego serduszka –

(inspirowaną talią kart), Suberbohaterowie (pełną humoru i graficznych symboli), Kwiaty dla Dziadków (utrzymaną w pastelowych odcieniach beżu, delikatnego różu oraz błękitu), Z Dziadkami najlepiej (z uroczymi rysunkami misiów), Magiczne Połączenie (gdzie w rolach głównych wystąpiła rysunkowa rodzina żabek, symbolizująca więź między wnukami a dziadkami) oraz Kocham cię (z rysowanymi ilustracjami).

Do tej pory to oni zawsze dbali o nas. Podziękuj Babci i/lub Dziadkowi z personalizowanymi prezentami od Empik Foto. Są piękne, wywołują wspomnienia i dodatkowo mają dobrą cenę. Co równie ważne, dzięki przyjaznemu edytorowi, do którego dodajemy zdjęcia, hasła, życzenia czy ozdobne cliparty, zaprojektujesz je łatwo i szybko na komputerze lub smartfonie, a realizacja zamówienia potrwa kilka dni. To wspaniałe pamiątki na długie lata!

