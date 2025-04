Chcesz zacząć oszczędzać, ale wciąż nie wiesz, jak zacząć? Sprawdź, jakie masz możliwości i wybierz tę, która najbardziej ci odpowiada.

1. Załóż konto oszczędnościowe

Jest to najprostszy sposób na oszczędzanie. Masz konto? Otwórz drugie, oszczędnościowe i na nie przelewaj co miesiąc odpowiednią kwotę. Konto oszczędnościowe nie da ci wielkich zysków, ale uchroni twoje oszczędności przed ich podbieraniem. Z takiego konta nie możesz wypłacać pieniędzy tak często, jak ze zwykłego konta.

2. Wybierz lokatę w banku

To jest opcja dla tych, którzy są w stanie zamrozić pieniądze na przynajmniej 6 miesięcy. Musisz pamiętać, że wypłacenie pieniędzy z lokaty przed terminem poskutkuje utratą odsetek. Lepiej więc tę decyzję porządnie przemyśl!

3. Zdecyduj się na wykupienie obligacji skarbu państwa

Obligacje skarbu państwa pozwolą ci na zarobienie większych pieniędzy niż w przypadku konta oszczędnościowego czy lokaty. Do tego jest to w miarę bezpieczny sposób inwestowania oszczędności. Jeśli więc funkcjonowanie na giełdzie i kupowanie akcji to dla ciebie zbyt wiele, zdecyduj się na zakup obligacji skarbu państwa.

4. Postaw na akcje

Ryzykujesz wiele, ale też zyskać możesz wiele. Musisz sama zdecydować, czy jesteś gotowa na ewentualną stratę. Jeśli źle zainwestujesz, możesz być stratna nawet o wszystkie oszczędzone dotąd pieniądze. Mimo to wielu ludzi inwestuje w akcje. Jeśli jedne spółki gwałtownie spadają, inne mogą gwałtownie wzrosnąć, a to oznacza pokaźny zysk.

5. Zainwestuj w fundusze

Nie masz ochoty na inwestowanie jedynie w lokatę lub akcje. Chcesz rozłożyć jakoś swoje oszczędności na różne rynki? Wypróbuj fundusze. Najlepiej będzie, jeśli wybór odpowiedniego funduszu skonsultujesz z doradcą finansowym, który jest ekspertem w tej dziedzinie i pomoże ci zarobić jak najwięcej.

6. Oszczędzaj na Indywidualnym Koncie Emerytalnym

Jeśli masz już oszczędności i możesz je przechowywać aż do wieku emerytalnego, wybierz tę opcję oszczędzania. Zysk będzie najwyższy, jeżeli przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie wypłacisz z takiego konta nawet części pieniędzy.

