Okres przedświąteczny to czas wysyłania życzeń bliskim, przygotowywania wigilijnych potraw, porządków i szukania najtrafniejszych prezentów. Wiadomo, spraw do załatwienia jest wtedy wiele,

a czasu za mało. Jak w przedświątecznym zabieganiu i przepracowaniu nie stracić świątecznej atmosfery? Jak zapanować nad sytuacją?

Możemy skorzystać z pomocy świątecznych aplikacji. Pomogą w organizacji czasu, podsuną ciekawe pomysły i ułatwią dzielenie się radością z bliskimi. Przedstawiamy 5 najfajniejszych typów świątecznych aplikacji.

1. Życzenia świąteczne

Brakuje ci czasu lub pomysłu na stworzenie niebanalnych życzeń bożonarodzeniowych czy noworocznych? To żaden kłopot. Aplikacja „Życzenia Świąteczne” to gotowe teksty życzeń do wyboru. Możesz je wysłać do rodziny i znajomych za pomocą tradycyjnej poczty, ale też niezwykle szybko korzystając z SMSa, e-maila, Facebooka oraz innych komunikatorów.

2. Świąteczne kartki

W przedświątecznym zamieszaniu łatwo zapomnieć o wysłaniu, często już kupionych, kartek. Wybrnąć z twarzą z tej sytuacji pomoże ci kreator kartek świątecznych, taki jak np.: „Bausauli Apps", „Christmas Greeting Art Cards". Dzięki niemu stworzysz swoją własną oryginalną, kreatywną bożonarodzeniową grafikę, którą następnie możesz zadedykować bliskim i rozesłać drogą elektroniczną niemal natychmiast.

3. Ramki świąteczne

Nasze rodzinne spotkania chętnie uwieczniamy na zdjęciach. Jeżeli chcesz, żeby twoje fotografie zyskały świąteczny charakter i zamieniły się w przepiękną pocztówkę sięgnij po aplikację „Ramki Świąteczne” i zaskocz bliskich. To edytor, dzięki któremu w prosty sposób oprawisz zdjęcie w niecodzienną ramkę z Mikołajem, płatkami śniegu, gwiazdkami czy bombkami.

4. Organizery

Elektroniczne organizery, takie jak np.: „Christmas Note Widget", „Christmas Notebook", pomagają zapanować nad świątecznym rozgardiaszem. Lista rzeczy do załatwienia została w nich podzielona na kategorie i jest bardzo przejrzysta. Dzięki temu nic nie umknie twojej uwadze i o niczym nie zapomnisz. Aplikacja pomoże ci zapanować nad listą prezentów oraz świątecznymi wydatkami.

5. Kolędy i muzyka na Święta

W przedświątecznym zamieszaniu łatwo może umknąć magiczna, świąteczna atmosfera. Dużo przyjemniej będzie robić porządki czy przygotowywać potrawy z aplikacją „Christmas Songs Radio". Gdziekolwiek będziesz, możesz ją włączyć i słuchać ulubionych świątecznych piosenek, które wprowadzą cię w dobry nastrój.

Natomiast podczas Świąt znakomicie sprawdzą się aplikacje – śpiewniki, takie jak: „Kolędy Polskie”, „Najpiękniejsze Kolędy”. Zachęcą rodzinę do wspólnego kolędowania. Aplikacje zawierają ściągawkę z tekstami kolęd, ale też odtwarzają melodię. Śpiewając z bliskimi możecie więc cieszyć się muzycznym podkładem. Aplikacja z kolędami pozwoli tobie i twojej rodzinie pielęgnować piękną tradycję wspólnego kolędowania!

